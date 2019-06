At The Gates u Tvornici kulture 12. prosinca

At The Gates, pioniri švedskog melodičnog death metala i jedan od najutjecajnijih bandova ekstremijeg ogranka metal glazbe, premijerno dolaze u zagrebačku Tvornicu kulture u četvrtak, 12. prosinca.

At The Gates - "Blinded By The Fear"

Osnovani 1990. u Goeteborgu, At The Gates objavljuju niz kultnih albuma u prvoj polovici 90-ih, prije raspada 1996. godine. Band je potom mirovao punih 11 godina sve do reuniona 2007. kada kreće i njihova novija, jednako uspješna faza karijere obilježena s dva studijska albuma, "At War With Reality" i "To Drink From The Night Itself". Mnogi metal bandovi koji su na scenu došli nakon At The Gates navode ih kao ključne utjecaje, uključujući In Flames, Entimbed i Dark Tranquility. Kao predgrupe s njima stižu švedski black metal band Nifelheim i njemački death metalci Deserted Fear

At The Gates - "To Drink From The Night Itself"

Ulaznice u prodaju kreću u srijedu 19. lipnja u 11:00, po cijeni od 140 kn. Ostane li ih na dan koncerta cijena će im iznositi 170 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.