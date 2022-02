APTBS stiže u Močvaru

"Nakon pomnog razmišljanja odlučili smo nastaviti s europskom turnejom. Naša glavna briga je uvijek bila zdravlje i sigurnost naših fanova i publike. Zemlje u koje ćemo putovati se otvaraju i željni smo vidjeti vas i svirati vam", poručuje bend donoseći sjajne vijesti.

A Place To Bury Strangers - "End of the Night"

Često nazivan najglasnijim bendom New Yorka, APTBS je poznat po svojim nastupima uživo, a svoju glazbu stvara na tromeđi shoegazea, spacea i psihodeličnog rocka. Trojac pod vodstvom Olivera Ackermanna u Zagreb se vraća u novom sastavu kojeg čine basist John Fedowitz i bubnjarka Sandra Fedowitz, inače članovima Ceremony East Coasta. Oliver i John su također prijatelji iz djetinjstva, a zajedno su svirali u legendarnom underground shoegaze bendu Skyware. Sve to pokazuje da gledamo najbolju verziju benda A Place To Bury Strangers do sada, a zajedno označavaju novu fazu i povratak najsirovijim idejama, te kaotičnoj i apokaliptičnoj inkarnaciji.

Novu postavu prati EP "Hologram" koji je snimljen u izolaciji, a Ackermann ga je ujedno i producirao. Materijal je objavljen za njegovu novu etiketu Dedstrange, a riječ je o povratku benda na sirovi, nepredvidljivi i intimni zvuk.

APTBS su crpili utjecaj od bendova poput Jesus And Mary Chain i gradili ime s moćnim, razarajućim wall of sound zvukom, te fantastičnom svirkom zbog čega su dijelili pozornicu s imenima poput Nine Inch Nails i MGMT. Od samog početka, kada im je debi album na Pitchforku svrstan u kategoriju najbolje nove glazbe, grupa se uspjela nametnuti kao jedan od najuzbudljivijih novih sastava zadnjih desetak godina.

A Place To Bury Strangers - "Never Coming Back"

APTBS se vraća u Zagreb, a stižu u novom poglavlju rada i s novim albumom na set listi. Velika europska turneja kroz ožujak i travanj vodi ih i u Njemačku, Poljsku, Češku, Slovačku, Makedoniju, Srbiju, Belgiju, Nizozemsku, Švedsku i Dansku. Kao predgrupa nastupit će berlinski noise pop bend Plattenbau.

Ulaznice su po cijeni od 90 kn u pretprodaji, a na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 110 kn. Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima Entria i online na www.entrio.hr.