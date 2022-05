AOC lansira napredni multifunkcionalni monitor CU34P2C

Stručnjak za monitore AOC predstavlja 34-inčni (86.4 cm) AOC CU34P2C, najnoviji dodatak P2 liniji vrhunskih poslovno orijentiranih monitora. Ovaj zakrivljeni (1500R) ultrawide monitor s omjerom dimenzija 21:9 pruža efektivne i jasne boje kao i vrlo visoku UWQHD rezoluciju (3440 x 1440 piksela). S ugrađenom opcijom USB-C povezivanja, CU34P2C može puniti laptope do 65 W, istovremeno projicirajući njihov zaslon. Nadalje, monitor dolazi sa 4 USB ulaza koji pružaju mogućnost spajanja vanjske periferije (poput tipkovnice i miša), spojenog kroz samo jedan USB-C kabel.

Širenje horizonata

Savršeno dizajniran kao jednostavna zamjena za multi-monitorske setupove, široka horizontalna postava CU34P2C monitora (omjer dimenzija 21:9 i 3440x1440 piksela), ispunjava potrebe glazbenih producenata, kreatora videa, streamera te brojnih drugih, dopuštajući postavljanje svih radnih materijala na jedan display. Široki zaslon nudi mogućnost postavljanja dva prozora, imitirajući multi-monitorski setup unutar samo jednog okvira. S dodatnom opcijom USB-C povezivanja, CU34P2C monitor širi horizonte kreatora i spaja mobilni i računalni rad. Sa samo jednim USB-C kablom, kreator videa ili glazbeni producent može spojiti svoj laptop, puniti ga, istovremeno koristeći CU34P2C monitor kao svoj glavni zaslon te pristupati eksternim uređajima kao videokameri, vanjskom driveu ili audio uređaju, sve zahvaljujući četvero-ulaznom USB hubu.

Sjajan i svestran

CU34P2C monitor dolazi s VA zaslonom, pružajući živopisne slike statičkog kontrasta 3000:1, uz duboke crne i bogate zasićene boje širokog spektra (120% sRGB, 89% AdobeRGB). S najvišom svjetlinom od 300 nita, CU34P2C monitor lako podnosi svijetle ambijente kao i indirektnu sunčevu svjetlost. Zahvaljujući širokom rasponu kutova gledanja od 178°, postiže se veća ugodnost gledanja za sve koji uživaju u slici.

Zahvaljujući brzini osvježavanja od 100 Hz, kao i Adaptive-Sync i 1 ms MPRT / 4 ms GtG vremenu odziva, CU34P2C je efikasni gaming monitor, kao i prijatelj svakog filmofila uz bogati kontrast (3000:1) i zaslon omjera 21:9, kao stvoren za uživanje nakon radnog dana. Opremljen s 23 W zvučnika i priključkom za slušalice, CU34P2C monitor upotpunjuje audiovizualno iskustvo.

Dizajnom koji se uklapa u moderne urede i domove, izbrušeni aluminijski finiš postolja CU34P2C-a savršeno je kompletiran glatkim trostranim dizajnom bez rubova. Monitor dolazi s potpuno ergonomskim postoljem te podešavanjem visine od izdašnih 150 mm, kao i širokim rasponom kutova nagiba i okreta.

Također, stalak se može opremiti i AOC-ovim VESA-P2 nosačem. Na taj se način na samo postolje monitora izravno može postaviti mini PC, kao što je Intel NUC, stvarajući jedinstven, zamjenjiv all in one sustav. S unutarnjim napajanjem i kabelima ugrađenima u postolje, CU34P2C pomaže korisnicima stvoriti elegantan i uredan radni prostor.

Odražavajući AOC-ovu predanost održivosti, CU34P2C je certificiran s TCO 8.0, EnergyStar 8 i ECMA ekološkom deklaracijom. Njegov FlickerFree zaslon osigurava ugodnu upotrebu korištenjem DC-a za podešavanje svjetline umjesto PWM-a, dok način rada LowBlue u OSD-u smanjuje naprezanje očiju.

AOC CU34P2C bit će dostupan u svibnju 2022 po cijeni od 4.679 kuna.