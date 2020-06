Anonymous are back, baby...

Hakerski kolektiv koji je nekoć vršio cyber napade na one za koje su smatrali da vrše nepravdu ponovo je tu, i to nakon što nekoliko godina nisu bili aktivni. Obećavaju kako će razotkriti mnoge zločine vezane uz policiju. Ipak, nije posve sigurno da se radi o poznatoj grupi.

Anonymousi nemaju vodstvo niti je poznato tko su njihovi članovi

Hakerski aktivisti okupljeni u kolektivu Anonymous nemaju vodstvo niti je poznato tko su članovi. Njihov moto je "Mi smo mnoštvo", čime poručuju da je riječ o velikom broju individualaca. S obzirom na to da ne postoji struktura vodstva, bilo tko može tvrditi da je njihov član. To također znači da njihovi članovi mogu imati različite ciljeve jer nemaju nikakvu agendu.

No u pravilu, oni su aktivisti koji se bave onima za koje smatraju da zloupotrebljavaju moć. A to rade tako da hakiraju internetske stranice svojim metama i gase ih. Simbol im je maska Guya Fawkesa, iz grafičke novele V for Vendetta, koju nose anarhistički revolucionari, koji se bore protiv fašističke vlade.

Hakirali stranicu policije u Minnesoti

Vezano za sadašnje prosvjede u SAD-u, pripisane su im mnoge akcije. Internetska stanica policije u Minneapolisu privremeno je ugašena ovog vikenda nakon hakerskog napada. A internetom kruži i baza e-mail adresa i šifri za koju se tvrdi da pripada policijskom odjelu.

Osim toga, stranica Ujedinjenih naroda također je hakirana te je na nju postavljena fotografija Georgea Floyda i natpis: "Počivaj u moći, George Floyd" s logom Anonymousa.

Isto tako, Twitterom se širi post koji je postao viralan, a prikazuje kako na policijskim radiostanicama svira glazba te se onemogućuje međusobna komunikacija djelatnika policije.

Anonymousi su se već ranije borili protiv rasizma

I premda ne postoji zajednička agenda grupe, članovi Anonymousa su već i ranije reagirali na rasizam. Kada su 2014. godine nakon ubojstva Michaela Browna u gradu Fergusonu u Missouriju izbili prosvjedi, članovi Anonymousa zaprijetili su da će im meta postati gradske službe ako prosvjednici budu ozlijeđeni.

Onesposobili su službene stranice grada, ugrozili komunikaciju unutar gradskog vijeća te su se okomili na čelnog čovjeka policije u Fergusonu. Kasnije iste godine proglasili su rat Ku Klux Klanu te su objavljivali javne detalje o njihovim navodnim članovima.

Prosvjedi povodom smrti Georga Floyda već sada se smatraju najvećim rasnim i građanskim nemirima nakon ubojstva Martina Luthera Kinga koje se dogodilo 1968. godine.

Facebook stranica na kojoj je objavljen video o smrti Georgea Floyda navodno je povezana s Anonymousima. Ranije su se na toj stranici pojavljivale objave o izvanzemaljcima i "kineskom planu za svjetsku dominaciju". No postala je poznatom tek nakon što je ugašena stranica policije u Minneapolisu.

Anonymousi su postali poznati 2008. godine

Inače, prva veća akcija Anonymousa nakon koje su postali poznati bila je hakerski napad na stranice te ometanje komunikacije scijentološke crkve 2008. godine.

U narednim godinama uslijed globalne financijske krize grupa je podržala pokrete kao što je arapsko proljeće te Occupy Wall Street. Nastavili su podržavati prosvjede diljem svijeta, no u posljednjim godinama više nisu bili u centru medijske pažnje.