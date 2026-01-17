Animirani film o spašavanju životinja povodom Veganuaryja

U sklopu Veganuaryja, Prijatelji životinja pozivaju građane da pogledaju dirljiv animirani kratki film „Utočište" („Sanctuary") veganske organizacije Generation V. Film originalno pripovijeda glumica Evanna Lynch, poznata po ulozi Lune Lovegood u filmskom serijalu o Harryju Potteru, dugogodišnja veganka. Hrvatsku verziju filma sinkronizirala je glasovna glumica Anja Jovanovac, također veganka.

„Utočište" je emotivna priča o ljubavi i suosjećanju koja prati majku i kćer, dvije aktivistice za prava životinja, prilikom spašavanja krave od strahote mliječne industrije. Kroz ručno crtanu 2D animaciju film podsjeća na ono što se u raspravama o prehrani često zaboravlja: iza mlijeka, sira i jogurta stoje razdvajanje majki i mladunaca, bol i prerano oduzimanje života.



Što se krije iza mliječne industrije?

Prijatelji životinja ističu da krave, kao i ljudi, proizvode mlijeko iz jednog razloga: da nahrane svoje dijete. No da bi ljudi pili kravlje mlijeko, krave se u industriji iznova prisiljava na trudnoću, a telad često odvajaju od majki odmah nakon rođenja. Majke i mladunci pritom nerijetko dozivaju jedni druge, a stres razdvajanja ostavlja posljedice na ove izrazito emotivne životinje. Muški telići često završe kao teletina, dok ženke nastavljaju isti krug iskorištavanja i patnje.

Scenaristica Isa Siano ističe da je željela prikazati „ljepotu povezanosti ljudi i životinja kada im se pruži prilika da žive u slobodi i skladu". Film je nadahnut stvarnim spašavanjima: dvjema svinjama poznatima kao Marías, koje danas žive u brazilskom utočištu Terra dos Bichos, te teletom Indigo, spašenim s majkom odmah nakon rođenja, koje danas živi u utočištu Farm Sanctuary.



„Najvažniji razlog za Veganuary su životinje"

Prijatelji životinja poručuju da film može biti snažan poticaj svima koji razmišljaju o promjeni prehrane: „Veganstvo nije trend, to je odluka koja spašava živote. 'Utočište' nas nježno, ali jasno podsjeća na najvažniji razlog zašto biramo veganstvo: životinje."

Glasovna glumica Anja Jovanovac, koja je sinkronizirala hrvatsku verziju filma, dodaje: „Kada počnemo gledati životinje istim očima kao i ljude, shvatimo da i one osjećaju radost, strah i tugu. Krave nose svoju djecu devet mjeseci, a bol razdvajanja stvarna je i duboka. Pozivam vas da pogledate film, saznate više o stvarnosti uzgoja životinja za hranu i otvorite svoja srca."



Hrvatska priča koja dokazuje da može drukčije: Šarava i Borna

Anja Jovanovac na kraju filma podsjeća i na dirljivu hrvatsku priču o kravi Šaravoj, spašenoj nakon potresa iz sela u okolici Petrinje. Šarava je, zajedno s još nekoliko životinja, dobila doživotno utočište na našičkoj Farmici, a ondje je 19. siječnja 2021. na svijet donijela Bornu, prvo tele u Hrvatskoj rođeno na slobodi. Borna je odrastao uz majku, bez straha od razdvajanja i sudbine koja u industriji čeka većinu telića. Borna će za nekoliko dana, 19. siječnja 2026., proslaviti peti rođendan, što je podsjetnik koliko život može biti lijep kada životinje dobiju priliku živjeti u miru, sa svojim obiteljima.



Poziv građanima: uključite se u Veganuary i Vege izazov

U okviru Veganuaryja i Vege izazova, Prijatelji životinja pozivaju građane da iskušaju mjesec dana biljne prehrane uz podršku, recepte i savjete: „Prijavite se na Veganuary ili hrvatsku verziju, Vege izazov, i napravite korak koji najviše znači onima koji se ne mogu izboriti sami za sebe."

Dodaju da je upravo siječanj idealni trenutak za promjenu jer podrška stiže sa svih strana: u gotovo svim trgovinama dostupna je izdvojena veganska ponuda i sve se više noviteta nalazi na policama, a brojni restorani nude posebne veganske menije i popuste.

„Nikada nije bilo lakše isprobati veganstvo! Izbor je veći nego ikad, a uz Veganuary i Vege izazov ljudi dobivaju i motivaciju, recepte i podršku zajednice, što pomaže da promjena prođe što jednostavnije", poručuju Prijatelji životinja.

Prijava na Vege izazov nalazi se na www.veganopolis.net, a film „Utočište" može se pogledati na www.prijatelji-zivotinja.hr.