Animafest odabrao filmove za program, no gdje će ih prikazati?

Animafest donosi 149 filmova u natjecateljskim programima, a održat će se od 3. do 8. lipnja u Zagrebu, no organizatori još nemaju službenu informaciju o tome gdje će se filmovi prikazivati s obzirom na to da se aktualni voditelji kina Europa, u kojem se festival trebao održati, moraju do 1. lipnja iseliti iz tog prostora.

- Nemamo drugih informacija osim da će se Animafest održati u kinu Europa, mi smo gradski festival, u vlasništvu Grada i nadamo se da će to tako biti jer je dva mjeseca prije početka festivala sve već organizirano na taj način i čekamo goste koji su navikli na to kino - rekao je na novinarskoj konferenciji Daniel Šuljić, umjetnički direktor Animafesta.

- Mislim da bi jedan od najznačajnijih festivala animacije u svijetu, kvalificirajući festival za Oscar, trebao znati gdje će se održati - dodao je Šuljić.

Za natjecateljski program pristiglo je 1800 filmova iz 86 zemalja što je dosadašnji rekord. Odabrano je 46 filmova za veliko natjecanje kratkometražnog filma, 47 za natjecanje studentskog filma te 20 za natjecanje hrvatskog filma.

U velikom natjecanju nastup su izborila tri hrvatska filma - Ivane Bošnjak i Thomasa Johnsona "Udahnut život", Petre Zlonoge "Jedan od mnogih" i manjinska koprodukcija Balázsa Turaija "Pad Rima". Dva hrvatska filma iz produkcije ALU bit će prikazana i u natjecanju studentskog filma - "Saturn u lavu" Anne Šagadin i "Izvan sebe" Stelle Hartman.