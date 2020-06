Angelus u MLU

Muzej likovnih umjetnosti 2. srpnja 2020. godine otvara izložbu Angelus!: djela sakralne umjetnosti iz zbirki XVIII. i XIX. stoljeća Muzeja likovnih umjetnosti. Muzejska građa sakralne tematike Muzeja likovnih umjetnosti dosad je nekoliko puta problematizirana i prezentirana, većinski kao cjelina unutar šireg konteksta, a kao samostalna tema izložbi svega dva puta. Prvi puta, kada je prikazana u kontekstu sakralne umjetnosti XVIII. stoljeća na području čitave Slavonije 1971. godine i drugi puta 2003. godine kada je održana prigodna izložba povodom dolaska pape Ivana Pavla II. u Osijek. Izložba Angelus! ima za svrhu prezentaciju dijela fundusa Muzeja likovnih umjetnosti u krajnjem cilju pripreme za novi Stalni postav muzeja kao druga po redu izložba u seriji, nakon Autoportreta iz fundusa Muzeja likovnih umjetnosti, izložbe otvorene u svibnju ove godine. Konkretno, izložba Angelus! je koncentrirana na djela sakralne tematike dviju muzejskih zbirki, Zbirke slikarstva XVIII. i XIX. stoljeća te Zbirke crteža i grafika XVIII. i XIX. stoljeća.

Izložbom će, osim prezentacijom bogate i zanimljive građe, biti problematizirana uloga djela sakralne tematike u muzejskom okruženju te načini i mogućnosti njihove prezentacije u tom kontekstu. Ulaskom u muzej rijetko promišljamo o primarnoj namjeni nekog umjetničkog djela, tko su mu bili vlasnici, gdje je izvorno stajalo i kako je korišteno. Specifičan karakter djela sakralne umjetnosti nameće da se promišlja upravo o tome jer, iako muzej nije mjesto molitve, sveta slika svakako jest i, bez obzira na svoj sadašnji muzejski karakter, nikada nije izgubila sakralni, svoju svetost - ona nastavlja živjeti u njoj u novom kontekstu. Upravo takav stav je vrlo nov u muzejskoj struci, a ukratko iznesena problematika svetosti muzejske slike vrlo aktualna na svjetskoj razini.

Kako bi se dodatno istaknuo takav, ne isključivo muzejski karakter predmeta, odnosno izložbe, i sam naslov pozdravlja posjetitelja u duhovnom tonu: Angelus! jest, naime, stari pučki pozdrav izveden iz molitve Anđeoski pozdrav (Gospino pozdravljenje) kojom se komemorira Gabrijelovo navještenje radosne vijesti: Angelus Domini nuntiavit Mariæ.

Okupljena su djela od vremena početaka obnove katoličanstva u Osijeku, dakle od kraja XVII., odnosno početka XVIII. stoljeća do kraja XIX. stoljeća. Formirana je kronološki, a kao izdvojenu temu prikazat će djela marijanske pobožnosti. Uz to bit će prikazana malobrojna djela kristološke (pashalne) tematike, a najbrojnija su ona s prikazima svetaca. U kontekstu naručitelja ističu se slavonske plemićke obitelji i visoki vojni stalež (Pejačević, Hilleprand von Prandau, von Normann-Ehrenfels, Pfeffershofen), a od umjetnika zastupljeni su Johann Franz Michael Rottmayr, Paulus Antonius Senser, Adolf Waldinger, Carl Rahl, Mór Than i dr. Istraživanje provedeno za izložbu pokazalo je nova otkrića i iznjedrilo nove zaključke o sakralnoj umjetnosti u Osijeku.

Ova izložba planirana je i kao dio programa Festivala sakralne umjetnosti (Ars Sacra festival) koji će se održati od 12. - 20. rujna u cijeloj Europi. Muzej likovnih umjetnosti, kao organizator osječkog (i jedinog hrvatskog) dijela festivala, uključuje se ovom izložbom, prigodnim radionicama i predavanjima. Muzeju će se pridružiti i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Muzej Slavonije Osijek, Slavonsko Tamburaško Društvo "Pajo Kolarić", Kinematografi Osijek i brojni pojedinci, a o programu ćemo Vas izvijestiti naknadno.

VAŽNA NAPOMENA!

Obzirom na situaciju sa širenjem virusa COVID-19, neće biti održana uobičajena ceremonija otvorenja u 19 sati, kako je najavljeno u sklopu programa Osječkoga ljeta kulture. U četvrtak, 2. srpnja, na dan otvorenja izložbe, Muzej će raditi uobičajenim radnim vremenom (10 - 20 sati) u vrijeme kojega će kustos izložbe, Ivan Roth, biti prisutan u izložbenom prostoru i dočekivati posjetitelje te uz druženje i, naravno, održavanje sigurne udaljenosti sa svima zainteresiranima popričati o izloženim djelima.