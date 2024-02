Andrea Bocelli slavi 30 godina u Areni Pula

Andrea Bocelli, najomiljeniji svjetski tenor i najprodavaniji izvođač klasične glazbe, u 2024. obilježava 30 godina nevjerojatne karijere. Tim povodom, Maestro Bocelli se nakon skoro 20 godina vraća na jednu od najljepših svjetskih pozornica na otvorenom - u pulsku Arenu, gdje će 30. kolovoza održati jedinstveni koncert pod zvijezdama. Ova ikona klasične i pop glazbe tijekom zadnja tri desetljeća svojim je glasom ušao u srca milijuna ljudi, a svojim životom inspirirao mnoge umjetnike. Sada ga imamo priliku ponovno doživjeti u Hrvatskoj, koja je izabrana kao jedan od postaja na mapi proslave velike obljetnice umjetnikova rada.

Ulaznice za ovu jedinstvenu glazbenu večer s Andreom Bocellijem u prodaju kreću 14. veljače u 11 sati putem Eventim.hr online sistema i na fizičkim prodajnim mjestima Eventima.

U svijetu prepoznat kao predvodnik talijanske vokalne tradicije, Andrea Bocelli rođen je u talijanskoj regiji Toscana, a do sada je širom svijeta prodao preko 90 milijuna primjeraka svojih izdanja. Svoje pjevačko umijeće usavršavao je pod vodstvom mentora Franca Corellija, a isprva se proslavio pobjedom na glazbenom festivalu Sanremo 1994. U isto vrijeme započeo je svoju blistavu klasičnu karijeru, izvodeći na pozornici remek-djela iz opernog repertoara, te se probio na međunarodnu scenu, podjednako osvojivši ljubitelje opere, ali i pop publiku. Tijekom godina maestro Bocelli oborio je sve rekorde glazbene industrije, nastupao je na svim značajnim svjetskim pozornicama, izazvao je divljenje papa, aristokracije, glazbenih i filmskih zvijezda te izdao 17 studijskih albuma. Već je album "Romanza" iz 1997. postao jedan je od najprodavanijih albuma svih vremena, dok je "Sacred Arias" iz 1999. najprodavaniji album klasične glazbe bilo kojeg solo izvođača u povijesti. Album "Sì" iz 2018. debitirao je na prvom mjestu britanske i američke ljestvice albuma, postavši Bocellijev prvi album broj jedan u obje zemlje. Album je obilježio i duet s umjetnikovim sinom - Matteom Bocelli. Njegov zadnji album "Believe" iz 2020. je "duhovna autobiografija" koja spaja svete pjesme i pjesme koje govore duši. Album sadrži poznate pjesme (od "You'll Never Walk Alone" do "Amazing Grace"), kao i originalne pjesme - koje su među ostalima skladali sam Bocelli i Ennio Morricone.

Bezbrojna Bocellijeva priznanja uključuju i zvijezdu na Hollywood Walk of Fame, kojom je počašćen 2010. Tijekom svoje karijere, Andrea Bocelli šest je puta nominiran za nagradu Grammy i šest puta za nagradu Latin Grammy. Nastupao je za četiri predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, tri pape, britansku kraljevsku obitelj, mnoge premijere, te na ceremonijama otvaranja Olimpijskih igara, Universal Expou u Šangaju 2010., na Universal Expou u Milanu 2015. i na inauguraciji Expo Dubai 2021. Bio je jedini umjetnik koji je dva puta (2013. i 2016.) sudjelovao na prestižnom događaju National Prayer Breakfast - u nazočnosti predsjednika SAD-a Baracka Obame i mnogih šefova država iz cijelog svijeta. U jesen 2017. film "The Music of Silence" - inspiriran istoimenim autobiografskim romanom kojeg je napisao sam Bocelli - doživio je izuzetan uspjeh.

Andrea Bocelli - Hallelujah

Na Uskrs 2020., Maestro je nastupio u napuštenoj Milanskoj katedrali, na vrhuncu pandemije. Događaj "Music for Hope" zamišljen je kao trenutak molitve i nade i smatra se jednim od najvećih glazbenih live stream nastupa svih vremena, s više od 2,8 milijuna istovremenih gledatelja i najvećom istovremenom publikom za prijenos uživo klasične glazbe u povijesti YouTubea. Koncert je u prva 24 sata imao više od 28 milijuna pregleda. Dana 12. prosinca 2020., svijet je pljeskom ispratio "Believe in Christmas", koncert koji se uživo prenosio iz Teatro Regio u Parmi. Ovaj raskošni i spektakularni događaj obilježen je kreativnim vodstvom Franca Dragonea, a osmogodišnja Virginia Bocelli debitirala je u duetu s ocem u dirljivoj verziji pjesme "Hallelujah" Leonarda Cohena.

Bocelli je u 2021. savladao još jedan novi životni izazov: prešao je više od 350 kilometara na konju u sklopu hodočašća od Bazilike svetog Petra u Rimu (gdje je primio blagoslov pape Franje) do svog rodnog grada Lajatica u Toskani. "The Journey - Andrea Bocelli" postao je i gledani TV dokumentarac koji se fokusirao na umjetnikovo kulturno i duhovno putovanje. Iste godine, pred više od 60 tisuća ljudi, Andrea Bocelli je pozvan da otvori događaj "NYC's Homecoming Concert" u Central Parku, uz pratnju Njujorške filharmonije, te nastupe Brucea Springsteena, Paula Simona i Patti Smith. U 2023. Izašla su čak tri nova izdanja; operne produkcije ("Lucia di Lammermoor", "La forza del destino" i "Otello") s toskanskim tenorom u glavnim ulogama.

Maestro Bocelli je odlikovan od strane Talijanske Republike Grande Ufficiale Italian Ordenom za zasluge (Veliki časnik Talijanske Republike) i dodijeljen mu je naslov veleposlanika Republike San Marino. Tijekom ceremonije otvaranja Svjetskog ekonomskog foruma 2015. u Davosu (Švicarska), Andrea je počašćen nagradom Crystal, prestižnim priznanjem njegovoj osobi kao umjetniku, čovjeku, filantropu. Godine 2016. Sveučilište u Macerati dodijelilo mu je počasnu diplomu iz moderne filologije.

Andrea Bocelli, Sarah Brightman - Time To Say Goodbye

Prodaja ulaznica za koncert maestra Andrea Bocellija kreće 14. veljače u 11 sati putem Eventim sistema i na fizičkim prodajnim mjestima Eventima. Zaklada Andrea Bocelli ponosna je na partnerstvo s PLUS1 tako da će 1 euro od svake ulaznice otići za potporu "ABF obrazovnim projektima" na Haitiju, koji se bave osnaživanju djece koja se nalaze u najugroženijim područjima te zemlje, nudeći im priliku da iskažu svoj pravi potencijal.