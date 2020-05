AMD Radeon Pro VII grafička kartica za profesionalce

AMD je lansirao novi profesionalni grafički akcelerator - AMD Radeon Pro VII za namijenjen TV studijima i inženjerskim stručnjacima. Pružajući izvanredne grafičke i računske performanse, kao i inovativne značajke, nova grafička kartica dizajnirana je za pokretanje današnjih najzahtjevnijih radiodifuznih i medijskih projekata, složenih simulacija računalnog inženjeringa (CAE) i razvoj računalnih aplikacija visokih performansi (HPC) koje omogućuju nove znanstvene proboje.

AMD Radeon Pro VII grafička kartica nudi 16 GB ekstremno brze HBM2 (visoko-propusne memorije), te podršku za 6 sinkroniziranih zaslone i visoku propusnost PCIe 4.0 tehnologije povezivanja. Omogućujući do 26 posto veće performanse u obradi 8K slike u Blackmagic Design DaVinci Resolve 1 i do 5,6 x FP64 (dvostruke preciznosti) performansi po dolaru u odnosu na konkurenciju 2 , nova grafička kartica uvodi AMD Infinity Fabric Link tehnologiju 3 do tržišta radnih stanice. AMD Infinity Fabric Link ubrzava protok podataka aplikacija omogućujući brzu komunikaciju između GPU-a i GPU-a u konfiguracijama multi-GPU sustava.

Novi grafički akcelerator pruža visoke performanse i napredne značajke koje omogućuju post-produkcijskim timovima i RTV postajama da vizualiziraju, pregledaju i upravljaju s 8K sadržajem bilo u kabini za emitiranje, na katu studija ili u vezi za medijske poslužitelje. Također omogućuje inženjerima i znanstvenicima podataka da upravljaju s većim i složenijim modelima i skupovima podataka, istovremeno smanjujući vrijeme rada za inženjerske simulacije i znanstvena računalna radna opterećenja.

Ključne mogućnosti i značajke AMD Radeon Pro VII grafičke kartice uključuju:

Vodeće performanse dvostruke preciznosti - s do 6,5 TFLOPS (FP64) dvostruke preciznosti za zahtjevne inženjerske i znanstvene opterećenja, Radeon Pro VII grafička kartica pruža 5.6x performanse po dolar 1. u odnosu na konkurenciju u Altair EDEM "Vijčani vijak" benchmarku. Memorija velike brzine - 16 GB HBM2 s propusnom memorijom od 1 TB / s i potpunom ECC mogućnosti glatko upravlja velikim i složenim modelima i skupovima podataka s malim kašnjenjem. AMD Infinity Fabric Link - veza široke propusnosti i niska latencija koja omogućuje razmjenu memorije između dva AMD Radeon Pro VII GPU-a, omogućavajući korisnicima povećanje veličine i razmjera radnog opterećenja projekta, razvoj složenijih dizajna i pokretanje većih simulacija za pokretanje znanstvenih otkrića. AMD Infinity Fabric Link nudi do 5,25x PCIe 3,0 x16 propusnosti s komunikacijskom brzinom do 168 GB/s „peer-to-peer" između GPU-a. Daljinski rad - Korisnici mogu pristupiti svojoj fizičkoj radnoj stanici gotovo s bilo kojeg mjesta radi nesmetane produktivnosti pomoću IP udaljene radne stanice ugrađene u AMD Radeon Pro Software za Enterprise 4 . Podrška za PCIe 4.0 velike propusnosti - PCIe 4.0 pruža dvostruku propusnost od PCIe 3.0 kako bi omogućio glatke performanse za 8K, višekanalnu interakciju slike. Frame Lock / Genlock - Omogućuje precizan sinkronizirani izlaz za video zidove, digitalnu signalizaciju i ostale vizualne prikaze (potreban je AMD FirePro S400 sinkronizacijski modul). Podrška visoke rezolucije / više zaslona - Podržava do 6x sinkroniziranih zaslona, rezoluciju ekrana pune HDR i 8K (jedan prikaz) u kombinaciji s ultrabrzim kodiranjem i dekodiranjem podrške za poboljšane tokove rada s više tokova. Profesionalna primjena certifikata - Optimizirano i certificirano s vodećim profesionalnim aplikacijama za stabilnost i pouzdanost. Popis ISV aplikacija certificiranih za softver Radeon Pro možete pronaći ovdje . ROCm Open Ecosystem - Otvorena softverska platforma za ubrzano računanje pruža jednostavan GPU model programiranja s podrškom za OpenMP, HIP i OpenCL , kao i podršku za vodeće strojno učenje i HPC okvire, uključujući TensorFlow , PyTorch , Kokkos i Raja.

Softver AMD Radeon Pro za Enterprise 20.Q2

Radeon Pro Software za Enterprise upravljački program za Radeon pro akceleratore nudi stabilnost, performanse, sigurnost, kvalitetu slike i druge inovativne značajke, uključujući snimanje zaslona visoke rezolucije, snimanje i strimovanje video zapisa. Najnovije izdanje nudi čak 14 posto nadgodišnje poboljšanje performansi grafičkih kartica trenutne generacije AMD Radeon Pro 5 . Novi softverski pogon sada je dostupan za preuzimanje s AMD.com

AMD je također objavio ažuriranja za AMD Radeon ProRender , fizički utemeljen program za renderiranje, izgrađen na industrijskim standardima koji omogućuje ubrzano renderovanje na bilo kojem GPU-u, bilo kojem CPU-u i bilo kojem OS 6 . Ažuriranja uključuju nove dodatke za SideFX Houdini i Unreal Engine i ažurirane dodatke za Autodesk Maya i Blender. Za programere, ažurirani AMD Radeon ProRender SDK sada je dostupan na redizajniranom web portalu GPUOopen.com , a sada ih je lakše implementirati s Apache License 2.0. AMD je također objavio beta SDK sljedeće generacije Radeon ProRender 2.0 rendera s poboljšanom podrškom za CPU i GPU uz „open-source" plug-inove.

Dostupnost

Očekuje se da će AMD Radeon Pro VII grafička kartica biti dostupna od većih prodavača / prodavača od sredine lipnja po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1899 USD, bez uračunatog poreza. Očekuje se da će radne stanice opremljene AMD Radeon Pro VII biti dostupne u drugoj polovici 2020. godine od vodećih OEM partnera.