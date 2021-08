Amadou & Mariam na INmusic #15

Amadou Bagayoko i Mariam Doumbia upoznali su se sredinom 70-ih u Institutu za mlade slijepe osobe u rodnom Bamaku gdje su započeli glazbenu suradnju - gitaristički virtuoz Amadou vid je izgubio u šesnaestoj godini dok je četiri godine mlađa pjevačica i kantautorica Mariam oslijepila u ranoj mladosti.

U glazbenoj suradnji rodila se i ljubav koja traje već četiri desetljeća, a Amadou i Mariam su od 'slijepog para iz Bamaka' postali najpoznatiji afrički bračni i glazbeni duo koji je glazbom osvojio sve krajeve svijeta, uvelike redefinirao žanr pustinjskog bluesa i otvorio vrata čitavim generacijama glazbenika iz Zapadne Afrike. Suradnje sa svjetskim glazbenim velikanima poput Davida Gilmoura, Damona Albarna, Manu Chaa, Flea iz RHCP, Johnny Marra do turneja sa Coldplayom i U2-om te nastupa na svim relevantnim svjetskim festivala kao i na dodjeli Nobelove nagrade za mir, samo su dio profesionalnih postignuća ovog impresivnog glazbenog para.

Nakon petogodišnje studijske pauze, Amadou i Mariam su 2017. godine izdali osmi studijski album 'La Confusion' uvelike inspiriran i posvećen nemirima i stradanjima u rodnom Maliju. Po mnogima njihov najeksperimentaliniji album u karijeri, osim što unosi nove i dinamične glazbene utjecaje u njihove prepoznatljivo hipnotične harmonije, inovativan je i po neuobičajenoj političnosti - teme rodne ravnopravnosti, ekstremnih uvjeta života i opasnih migracija preko Sredozemlja, nasilja i građanskih nemira, svjedočanstvo su turbulentnih vremena u kojima živimo i koja su po mnogočemu negativno utjecala na rodni Mali koji je ostao neizostavna osovina bogatog glazbenog opusa Amadou & Mariam.

Amadou & Mariam pridružuju se već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Hinds i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 22. lipnja 2022. godine. Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.