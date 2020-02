Alter Bridge u Tvornici kulture

Američka rock grupa Alter Bridge premijerno će nastupiti u ovim krajevima I to u subotu 4. srpnja, u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Alter Bridge predvodi jedan od najboljih vokala svoje generacije, veliki Myles Kennedy, kojeg je domaća publika dobro upoznala na rasprodanoj Šalati prije pet godina, kada je gostovao kao frontman projekta Slash feat Myles Kennedy and the Conspirators. U srpnju se Kennedy vraća s bendom Alter Bridge, američkom rock supergrupom, kojeg uz njega čine još tri člana post grunge banda Creed - legendarni gitarist Mark Tremonti (inače glavni autor banda), basist Brian Marshall i bubnjar Scott Phillips. Alter Bridge u Zagreb dolaze na velikoj svjetskoj turneji na kojoj promoviraju posljednji studijski album "Walk The Sky", objavljen krajem prošle godine.

Alter Bridge nastali su 2004., na ostacima grupe Creed. Štoviše, Mark Tremonti je većinu pjesama za debi "One Day Remains" napisao dok je prošli bend bio aktivan. U proteklih 15 godina realizirali su šest studijskih albuma, žanrovski vozeći od hard rock preko različitih metal pravaca do post grungea. Hvaljeni kao fantastičan live bend Alter Bridge se kompletnu karijeru zadržao na festivalima i manjim koncertnim dvoranama, izbjegavajući arene. Pozornicu su često dijelili s velikim glazbenicima poput Slasha, Jimmy Pagea, John Paul Jonesa ili Eddie Van Halena, a u jednom intervjuu Myles Kennedy je zaključio da albume objavljuju samo da bi mogli ići na turneje i svirati Ih fanovima.

Ulaznice u prodaju kreću u ponedjeljak, 2. ožujka po early bird cijeni od 170 kn.Ta cijena ostat će aktualna do 22. ožujka, nakon čega se penje na 190 kn. Ako ih ostane, na dan koncerta ulaznice će iznositi 220 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.