AKC Medika opet ima zanimljiv vikend

AKC Medika najavljuje - imamo već prve evente u prosincu - jedna House slušaona i Feštu balkaniku - miks žanrova i za svakoga po nešto, malo miksete, malo harmonike! A svi eventi su besplatni za posjetitelje!

House slušaona: Elena (3.12. od 20 h)

Elena Mikac ili jednostavno Elena, mlada je DJ-ica nove generacije koja je na scenu stupila 2020. godine. Kreativni je dio ekipe iza Dobrog Housea, a sve veći interes za njezinim angažmanima opravdava njen široki opus sve od disca i housea do minimala i progresive-a. Ulaz je slobodan, dođite podržati žensku dj scenu!

[3.12.2021. / PETAK / 20h - 00h / ULAZ BESPLATAN / AKC ATTACK]

DJ Sero (Fešta Balkanika / Ruke i noge u zrak) by Drugačija glazba (4.12. od 19 h)

DJ Sero (Fešta Balkanika / Ruke i noge u zrak). Nakon kratkog ljetnog lupetanja u dvorištu do ponoći, eto Sere s ciganima, opet do ponoći, al ako dođete ranije, imate više vremena za rakiju. Sve znate: trube, violine, sevdah i rembetiko, od Grčke do Mađarske, od Moldavije do Slovenije, pa sve ukrug, dok se ne prepijete i odete kući zadovoljni... Dođite s dobrom voljom, puni brlje u sebi i bez simptoma. Na eventu će biti osigurana i degustacija kulinarskih specijaliteta tipičnih za Balkan, a cijeli program Drugačije glazbe provodi se kroz Program Autonomnog kulturnog centra, koji je financijski podržan od Ministarstva kulture i medija republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, Zaklade kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Ulaz je slobodan!

[4.12.2021. / SUBOTA / 19h - 00h / ULAZ BESPLATAN / AKC ATTACK]