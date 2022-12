AKC Attack u predbožićnom tjednu

Radionica izrade magneta, utorak 20.12., od 17 h, ulaz slobodan uz prethodnu najavu

INFOSHOP/ KNJIŽNICA PIPPILOTTA, MEDIKA, PIEROTTIJEVA 11

Galerija Siva vas poziva na prijavu za radionicu izrade magneta, koja će se održati 20.prosinca od 17.00 sati u knjižnici/infoshopu Pippilotta u Medici, Pierottijeva 11.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijaviti se možete ispunjavajući upitnik na sljedećem linku: https://bit.ly/3FArU0t

Prijave prihvaćamo zaključno s 17.12. u 16.00 sati

Upravo u vrijeme potrošačke groznice, kad svi kupuju za poklone, mi vas pozivamo da probudite svoju kreativnost i izbjegnete konzumerizam, tako što ćete sami izraditi svoja mala djela koja možete pokloniti nekome.

Na radionici polaznici/e će imati priliku upoznati se s tehnikom manualne izrade naljepnica uz pomoć samoljepljivih folija različitih boja. Nakon prijenosa motiva na željenu foliju, motiv se izrezuje uz pomoć škara/skalpela, ljepi na drugu foliju te na posljetku na magnetnu podlogu koja se potom izrezuje u željeni oblik motiva.

Voditelj radionice je Mario Miličić

Chuck : CHAMBERS3, četvrtak 22.12., od 20 h, ulaz slobodan

GALERIJA SIVA (MEDIKA), PIEROTTIJEVA 11

Autonomni kulturni centar Attack! kroz program galerija Siva poziva vas na otvorenje izložbe Chucka pod nazivom CHAMBERS3.

Otvorenje izložbe predviđeno je za 22. prosinca u 20.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11, Medika. Izložbu možete pogledati svaki dan do 27. prosinca od 17:00 - 20:00 sati.

___________________________________________________________________________

CHAMBERS3 je treća i ujedno i posljednja izložba autora u serijalu Chambers.

Autor će ovaj put izložiti radove izvedene u kombiniranim tehnikama eksperimentirajući s raznim stilovima te načinima izvedbe inspiriranima umjetnošću grafita.

Chuck je grafiti umjetnik, prisutan na sceni od sredine 90-tih. Jedan je od onih autora koji su uspješno napravili tranziciju sa zidova na platno te druge slikarske medije. Njegovo razmišljanje o grafitima razlikuje se od drugih po njegovom osebujnom kolorističkom pristupu te eksperimentiranju s tehnikama i materijalima za izvedbu radova.

TDKM u Zagrebu, četvrtak 22.12., od 20 h, ulaz 30 kn u pretprodaji, na ulazu 40 kn

Za kraj najuspiješnije TDKM godine dosad, nakon što smo obišli okolne gradove, završavamo priču u Zagrebu gdje izvodimo zadnji veliki koncert sezone uz puni roster TDKM izvođača i gostiju. Uz sam koncert, ponosno predstavljamo i izložbu Chambers 3 od graffiti legende Chuck-a.

Karte su od ponedjeljka 12.12. u pretprodaji 30kn u Proper Stuff HR shopu, a na dan koncerta 40kn.

X-MASS METAL ATTACK: Flesh, LIV & Nigmar, petak 23.12., od 20 h, ulaz: 50 kn

Flesh (heavy metal, ZG)

Flesh je heavy metal trio iz Hrvatske koji će vas natjerati da poludite! Uska koža, teški metal, krvavi riffovi, bestijalno zavijanje. Od 2004. godine zagrebački heavy trio Flesh brani metalnu vjeru. Godina 2014. bila je značajna za njih jer su objavili istoimeni studijski album i nastavljaju sa svojom misijom trovanja pučanstva teškim metalima. Promociju albuma održali su na zagrebačkom heavy metal programu Valhalla u Močvari. Sredinom iste godine pobijedili su na band battleu gdje su nastupali uz Huntress i Battlecros te si osigurali nastup na kultnom festivalu - Metaldays 2015. Početkom 2015. godine objavljuju spot za pjesmu Vermin Terror s kojim šokiraju metal fanove. U 5. mjesecu 2015. godine nastupaju na 1. Valhalla Metal festivalu te snimaju live spot za pjesmu Hammered Down. Novinari o njima pišu da su dokaz kako heavy metal i dalje živi na našim prostorima, budući da ih odlikuju brutalni riffovi i solaže, pjevač iznimnih vokalnih sposobnosti te bubnjar koji razvaljuje bubanj. Ne zaboravite, samo metal!

LIV (speed/thrash metal, ZG)

Speederi thrashnjevačkog podzemlja iz Plejs kolektiva (Lord Drunkalot, Distance Or Die, Mrtvi Petak, Out Of The Void) prže preko 10 godina. Poznati po svojim nabrijanim, alkoholno natopljenim partyjima koji spajaju metalce i pankere u pagansko slavlje posvećeno bogovima distorzije i dobre zajebancije kroz oluju buke i prizivajućih rifova. Poharali su većinu domaćih stejđeva i festivala kao i jedan od vodećih europskih festivala - Exit u Novom Sadu. Dijelili su stage sa bendovima kao što su Satan, Pagan Altar, Ironsword i Soulfly; pili su sa Evil Invadersima, Abbath-om, Skyforgerom i napušili Brujeriu. Peglat će stare hitove i nove bangere s nadolazećeg albuma. WE HAVE MACHINERY!

Nighmar (heavy/thrash/death metal, ZG)

Nigmar je heavy/thrash/death metal bend iz Hrvatske, koji je krenuo kao mladenačka ideja i solo underground projekt iz zagrebačkih garaža. 2017. godine prerasta u tročlani bend. Od tada nije izmijenio značajni broj članova, te u sadašnjoj četveročlanoj postavi od 2020. usustavljuje sav dotadašnji materijal i kreće sa snimanjem prvog albuma početkom 2021. godine. Album je u zadnjim koracima obrade te se nadaju da će uskoro napokon ugledati svjetlo dana. Tijekom godine snimanja, koje se neplanirano odužilo radi raznih faktora (i portage za savršenim zvukom međuostalom), nastajali su novi materijali. Postojani materijal se količinski već približava dostatnoj minutaži za još dva albuma, koji su u planu početka snimanja. Od osnutka, bend je održao tri live svirke, ali taj tijek prekinula je pandemija. Od travnja 2022. godine Nigmar se vraća na pozornicu sa ozbiljnom namjerom da nadoknadi te dvije godine provedene u garažama, te je i tome shodno održao i turneju po Hrvatskoj.

Pretprodaja: https://core-event.co/.../x-mass-metal-attack-23-12-2022.../

Na ulazu: 50 kn / 6,62 €

Bambusanje u Attacku, subota 24.12., od 21 h, ulaz: 40 kn

Godišnji kreću i sa radošću isčekujemo kratki spoj da lampice spale drvca, kuhano vino smrdi niz ulice, pjesme su sranje i nema boga.

U našu rupčagu ponovo zovemo pankčinu da oskvrnemo tradiciju i prividnu sreću.

Stari znanci dolaze rasturati, novo/stare barabe po prvi puta pred publikom i nova mladež iz susjedstva peglaju brzu muziku i škrtare sa brojem akordi.

Vika UGH!, bambus GLUP! GLUP!, nogice u osmicu!

NAILED IN (pankčina, Zagreb)

Jel moram šta reci? 15-min najiskrenijeg nezadovoljstva s ovih prostora.

BIBLE THROWER (krast pankčina, Rijeka)

Crna dernjava iz kišnog grada. Metal u zvuku, pank u duši.

THE SNOT (pankčina, Kranj, SLO)

Potencijalno maloljetna slovenska bagra pešta taj pank i ne brije na stvari duže od minutu i pol.

KIJAMET (pankčina, Zagreb)

Stara garda koju lovimo već par godina napokon ima prvi nastup. Untouchable Cripple Sentenced to Ponor. Ni meni nema smisla ovaj opis, al činio mi se šaljiv. Za više detalja dođi u prvi red.

Upad je jeftiniji od debricinke i piva na trgu (40 Kn)

Za vizuale zaslužan: https://www.instagram.com/raskomadator_art

After muziku za ekipu bez ukusa pušta Minion Machine Duo.