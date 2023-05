AGON by AOC postao vodeći svjetski gaming brend

AGON by AOC, vodeći brend gaming monitora i IT dodataka s ponosom je prihvatio titulu vodećeg brenda gaming monitora prema izvješću IDC Quarterly Gaming Tracker za četvrto tromjesečje 2022. AGON by AOC, podbrend usmjeren na gaming, nadmašio je svoje konkurente i osigurao prvo mjesto na globalnom tržištu gaming monitora, zahvaljujući vrhunskim naprednim tehnologijama (kao što su MiniLED i DisplayHDR 1400), iznimnim performansama (s brzinama osvježavanja do 360 Hz) i nepokolebljivom predanošću u pružanju vrhunskog gaming iskustva. Također, AGON by AOC lani je lansirao svoju 5. generaciju AGON monitora s osvježenim dizajnom i brzim, responzivnim panelima, ali i predstavio potpuno nove tehnologije u svojoj liniji AGON PRO.

"Oduševljeni smo što smo vodeći svjetski brend gaming monitora. Ovo ne bi bilo moguće bez nevjerojatne podrške gaming scene i kupaca širom svijeta koji vjerno vjeruju našoj stručnosti. Nastavljamo rasti i predani smo dovođenju inovativnih i najsuvremenijih proizvoda na tržište, prilagođenih preferencijama naše raznolike gaming zajednice", izjavila je Anna Stefańczyk, voditeljica marketinga za AOC Global.

AGON by AOC nudi sveobuhvatnu liniju gaming monitora koji privlače širok raspon gamera sa svoje tri podkategorije:

AOC GAMING: Dizajnirani za povremene i osnovne gamere, ovi monitori odgovaraju gamerima svih razina vještina, od kreatora sadržaja i streamera, do onih koji uživaju u uzbuđenju i avanturama. Linija AOC GAMING naglašava važnost samog gaming iskustva, pružajući različite opcije koje zadovoljavaju različita raspoloženja i interese gamera. Kategorija AOC GAMING nudi pristup usmjeren na vrijednost za isporuku visokokvalitetnih monitora visokih performansi masovnoj publici početnika, kao i gamera srednje razine, s monitorima poput renominarih 24G2SPU/BK, 25G3ZM/BK ili U28G2XU2/BK modela.

AGON: Kreirana za mainstream i hardcore gamere, AGON linija služi konkurentnim gamerima koji žele postati heroji na gaming sceni, poput njihovih omiljenih streamera ili vrhunskih esportaša. S vrhunskim dizajnom i korisnim dodatnim značajkama, AGON monitori ističu se u pružanju besprijekornog i impresivnog gaming iskustva za multi-player esport naslove, kao što su pucačine i MOBA naslovi. AGON monitori 5. generacije nude, između ostalih modela i najnoviji 32-inčni AG325QZN/EU s brzinom osvježavanja od 240 Hz i vremenom odziva od samo 1 ms GtG, što omogućuje natjecateljskim gamerima da oslobode svoje istinske sposobnosti s brzim refleksima i donošenjem odluka

AGON PRO: Izrađeni za vrhunske gamere, AGON PRO monitori služe profesionalnim kreatorima sadržaja i esportašima, kao što su renomirani timovi G2 Esports, RNG i Furia Esports koje sponzorira AGON by AOC, a koji zahtijevaju najbolje od gaming tehnologije. Ove profesionalce pokreće konkurencija - teže postizanju osobnih rekorda i traže vrhunske značajke, iznimne performanse, kao i neusporedivu kvalitetu kako bi zadovoljili svoju gaming strast. AGON PRO monitori pružaju neusporedivo iskustvo za popularne esportove, pucačine, MOBA i slične naslove poput custom made modela za League of Legends AG275QXL. AGON PRO modeli dolaze i s vrhunskim tehnologijama kao što je MiniLED pozadinsko osvjetljenje za postizanje svjetline od 1000 peak nita i lokalizirane zone zatamnjenja (AG274QZM), visoka stopa osvježavanja od 360 Hz i profesionalni alati poput NVIDIA Reflex Analyzera (AG254FG). Zahvaljujući ugrađenim značajkama poput KVM prekidača i USB-C povezivosti (AG324UX), ovi modeli poboljšavaju produktivnost za kreatore sadržaja i profesionalce, dok uključeni dodaci kao što su Screen Shield (u odabranim modelima) ili QuickSwitch kontroler znatno poboljšavaju gaming iskustvo, bilo na esport turnirima ili u udobnosti vlastite dnevne sobe. Svakako pratite AGON PRO 6. generaciju monitora koji će gamerima diljem svijeta donijeti dugo očekivane tehnologije.

AGON by AOC od srca zahvaljuje gaming zajednici i korisnicima na njihovom povjerenju i kontinuiranoj podršci. Brend obećaje da će nastaviti svoju neumoljivu potragu za inovacijama, osiguravajući gamerima da budu opremljeni najboljim alatima za osvajanje svojih omiljenih gaming naslova.