ADATA predstavila XPG GAMMIX S50

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, proizvoda s NAND flashom i dodatne opreme za mobilne uređaje, danas predstavlja PCIe Gen4x4 M.2 2280 SSD XPG GAMMIX S50.

S50 koristi novu generaciju sučelja PCIe Gen4x4 i implementira standard NVMe 1.3, pa nudi munjevito brzo čitanje/pisanje od 5000/4400 MB/s. Tu je i aluminijski pasivni hladnjak radi učinkovitog odvođenja topline, 3D flash memorija kapaciteta do 2 TB, SLC caching, DRAM cache buffer, sveobuhvatna zaštita podataka i tehnologija koda za ispravljanje pogrešaka Low-Density Parity-Check (LDPC).

Stvoren za igrače, PC entuzijaste, overclockere i profesionalce iz svijeta računalne grafike

S50 podržava standard NVMe i koristi najnovije sučelje PCIe Gen4x4 kako bi korisnici mogli uživati u konstantnim brzinama čitanja/pisanja do 5000/4400 MB/s. Upotreba 3D flash memorije omogućuje velik korak naprijed u kapacitetu, učinkovitosti i trajnosti. Zahvaljujući specifikaciji M.2 2280 ovaj uređaj podržava najnovije Intelove® i AMD-ove platforme, a sve to čini S50 savršenim za igrače, PC entuzijaste, overclockere i profesionalce iz svijeta računalne grafike.

Skok u budućnost zahvaljujući sučelju PCIe 4.0

Uz najnovije sučelje PCIe Gen4x4, S50 nudi brzine koje su i do deset puta brže od SATA SSD-a te je posve kompatibilan sa sučeljem PCIe 3.0. U kombinaciji sa SLC cachingom i DRAM cache bufferom S50 nudi konstantne brzine čitanja/pisanja do 5000/4400 MB/s i nasumično čitanje/pisanje do 750 K/750 K ulazno-izlaznih operacija u sekundi.

„Kul" temperaturom i izgledom

S50 dobro podnosi „vrućine" zahvaljujući svom aluminijskom pasivnom hladnjaku koji može smanjiti temperaturu i za desetak stupnjeva radi vrhunske stabilnosti. Ne samo da tako S50 ostaje uvijek „kul", nego i svojim dizajnom inspiriranim sportskim automobilima izgleda kul.

Učinkovitost na prvom mjestu

S50 podržava tehnologiju koda za ispravljanje pogrešaka LDPC za otkrivanje i ispravljanje šireg raspona pogrešaka u podacima radi točnijeg prijenosa podataka i dužeg vijeka trajanja SSD-a. Uz sveobuhvatnu (E2E - End-to-End) zaštitu podataka i podršku za RAID modul, S50 osigurava sigurnost i cjelovitost podataka.

Svaka komponenta modela S50 prošla je postupak strogog odabira, testiranja i certifikacije, što potvrđuje i petogodišnje jamstvo koje prati taj proizvod.

Točna dostupnost SSD-a S50 ovisit će o regiji. Da biste saznali više o dostupnosti i cijenama na određenim tržištima, obratite se najbližem predstavništvu tvrtke ADATA ili maloprodajnom partneru putem web-mjesta www.adata.com.