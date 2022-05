ABOUT YOU nagrade dolaze u Europu

Najveća i najspektakularnija njemačka nagrada za društvene mreže i generaciju Z po prvi put izlazi na međunarodnu scenu. 26. svibnja 2022. održat će se ABOUT YOU Awards u modnoj metropoli Milanu i time će postati još internacionalnija. Pristup ostaje isti, ABOUT YOU nagrade slijede dosljednu strategiju i odaju priznanje izvanrednim digitalnim kreatorima zbog njihove inspirativne i impresivne kreativnosti. Fokus ABOUT YOU nagrada je na bitnim ličnostima koje koriste svoju popularnost kako bi postavile značajne impulse i podržale održive promjene. Sveukupno 1500 pozvanih gostiju iz 20 europskih zemalja prisustvovat će dodjeli nagrada u Milanu. Među njima su poznate influencerice i međunarodne zvijezde kao što su sestre i poduzetnice Chiara i Valentina Ferragni, Tik Tokeri Khaby Lame i Younes Zarou i mnogi drugi.

"Putem ABOUT YOU nagrada želimo ojačati našu internacionalizaciju, dosegnuti još širu ciljnu skupinu i dodatno proširiti naš međunarodni doseg. Naša modna internetska trgovina već je aktivna u 26 europskih zemalja, to bi se trebalo pokazati i na našim eventima," kaže Tarek Müller, suosnivač i su-izvršni direktor ABOUT YOU-a. Za internacionalizaciju nagrada ABOUT YOU, Italija, kao važno i središnje tržište u Europi i Milano, prestižan grad u modnoj industriji, idealno je okruženje za početak dodjele ABOUT YOU nagrada, koje će se i u budućnosti održavati u najvećim europskim gradovima. Modna online trgovina je već prošlu jesen privukla međunarodnu pozornost jedinstvenim događajem u Milanu i proslavila svoje uspješno lansiranje u Italiji.

Ne samo da je lokacija nova, već koncept ABOUT YOU Awarda također potpuno reinventira klasični "award show". Događaj uživo stvara jedinstveno iskustvo u kojem su gosti na prvom mjestu. Decentralizirani koncept tako omogućuje stalnu transformaciju u cijelom prostoru eventa i prilagođava se potrebama gostiju.

Za prvo međunarodno glasovanje unaprijed je provedena potraga kako bi se pronašli najrelevantniji i najbolji digitalni influenceri u Europi te je zajedno sa stručnjacima iz industrije iz dotičnih zemalja sastavljena lista najboljih 10. Od 16. do 26. svibnja 2022., zajednica može glasovati za svoje osobne favorite putem www.aboutyou-awards.com i tako zajedno s međunarodnim žirijem, koji se sastoji od 13 renomiranih stručnjaka za društvene mreže iz cijele Europe, odabrati pobjednike ABOUT YOU nagrada. Glasovi se mogu dati u ukupno pet kategorija: Osnaživanje, Stil, Zabava, Live i Digitalne kreacije. U dodatnoj kategoriji, 'Idol of the Year' pobjednik će biti nagrađen ABOUT YOU awardom. Lista 50 nominiranih influencerima iz cijele Europe bit će objavljena s početkom procesa glasovanja 16. svibnja 2022.

ABOUT YOU Awards Europe bit će popraćena širokom kampanjom na društvenim mrežama putem svih ABOUT YOU kanala, kao što su Instagram, Tik Tok, Twitch i YouTube. Na taj način obožavatelji i pratitelji koji nisu prisutni na licu mjesta mogu digitalno pratiti nagrade i brojne posebne trenutke. Događaj uživo će se provoditi strogo u skladu sa konceptom higijene i važećim COVID-19 propisima u vrijeme događaja.