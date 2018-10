9 znakova da ste sjajni u krevetu

Dobar seks je vjerojatno jedna od najboljih stvari na svijetu, a kako znati da ste u tome znalac?

Jednostavno - evo devet znakova da u krevetu za vas nema tajni:

Imate samopouzdanja - to znači da ćete vjerovatnije ostaviti svjetlo upaljeno, pojaviti se potpuno goli pred partnerom ili odjenuti neko seksi donje rublje.

Oboje ste raspoloženi - kad vaša partnerica gura svoje bokove prema vama, to znači da što god u tom trenutku radite, radite dobro.

Obraćate pažnju - dobar ljubavnik/ca uvijek prati pokrete, uzdahe i reakcije druge osobe. Na taj način zna radi li nešto kako treba ili baš i ne.

Otvorenog ste uma za nove stvari - iskušavanje novih poza uglavnom znači da su ljudi dobri u seksu. U to ubrajamo i predigru, naravno.

Pamte vas - vrlo je jednostavno - ako vam je s nekim seks bio odličan, to ćete uvijek pamtiti, jer odličnog ljubavnika ne može se zaboraviti.

Širenje vagine - da, dobro ste pročitali. Dobar seks uzrokovat će proširenje vagine u žena tijekom penetracije, jer su se vaginalni mišići opustili, a to opet znači da radite prave stvari.

Volite seks - ako volite i uživate u seksu, velike su šanse da ste i dobri u njemu.

Znate što vas dovodi do vrhunca - osoba koja je dobra u krevetu nikad neće ovisiti samo o partneru. Recimo, žena koja je istražila svoje tijelo i zna kako se dovesti do vrhunca, može to isto naučiti i skoro pa bilo kojeg muškarca. Seksualno proaktivna osoba ne prepušta stvari slučaju...

Želite zadovoljiti - odličan ljubavnik ili ljubavnica uvijek više uživa u pružanju nego u primanju, uvijek žele nadmašiti partnera u zadovoljavanju jedno drugog.