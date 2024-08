9. Defected Croatia prošao odlično!

Posljednjih dana u svijet putuju čarobne slike i izvrsna energija s Defected Croatia festivala. Deveto izdanje ujedno je i središnja proslava 25 godina uspješnog djelovanja u svijetu glazbe brenda Defected.

Svoje oduševljenjem festivalom izrazio je i vlasnik brenda Wez Saunders koji uživa u Tisnom. On je još prošle godine najavio nova hrvatska izdanja te nove projekte koji za cilj imaju jačanje Defected zajednice u regiji.

Festival je počeo 1. kolovoza kad su se u The Garden Resortu počeli okupljati posjetitelji iz cijelog svijeta. Ove godine samo uređenje bilo je iznad svih očekivanja. Prekrasan prostor uz more bio je oplemenjen detaljima koji su za dnevnog svijetla resortu davali posebnu čar poput velikih disco kugli s balonima te krovom iz kojeg je visjelo na tisuće šarenih trakica. Kad se spuštala noć, stotine lampica ovaj su prostor pretvarale u čarobnu šumu uz plažu u kojoj pleše pet tisuća posjetitelja. Glavna pozornica bila je tipična za brend Defected i house glazbu, a gotovo identična nalazi se i na Defected rezidenciji u jednom od najboljih klubova svijeta Hi na Ibizi. Performeri su pak posebna priča. Izvrsno stilizirani, svih generacija, ovom su festivalu davali posebnu čar. Gotovo da nema osobe koja nije poželjela fotografiju za uspomenu.

The Garden Produkcija ovim Festivalom nastavlja stvarati čarobni prostor kako na samom The Garden Resortu, tako i u klubu Barbarellas. Poruke festivala ove su godine bile jasno istaknute, a govorile su o toleranciji, međusobnom poštovanju i suživotu uz izvrsnu house glazbu. Čak 80 glazbenika, od kojih je većina ostala i koji dan duže u Hrvatskoj, oduševljeno su zabavljali rasplesane posjetitelje. U četiri dana, na tri pozornice, Main Stage, Beach Stage, Olive Grove te u klubu Barbarellas nastupile su brojne zvijezde house glazbe kao što su; Honey Dijon, The Shapeshifters, Riva Starr, Sam Divine, Carl Craig, Darius Syrossian, Dennis Ferrer, Purple Disco Machine, Alex Mills, Derrick Carter, Mele i brojni drugi.

Na veliku radost svih fanova house glazbe, Defected Croatia održat će se i 2025. godine i to u terminu od 31. srpnja do 3. kolovoza. Za deseto izdanje festivala možete se registrirati preko linka: https://croatia.defected.com/