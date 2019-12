9. artOmat u Domu HDLU

Deveto izdanje artOmat-a, nekonvencionalnog umjetničkog sajma, tradicionalno će se održati na već poznatoj adresi Doma hrvatskih likovnih umjetnika - u Meštrovićevom paviljonu. Sajam se otvara u utorak, 17. prosinca, u 20 sati, a trajat će do kraja tjedna, do nedjelje 22. prosinca 2019.

Na sajmu se predstavlja 80 izabranih i pozvanih autora, dizajnera i umjetnika, čije ćete radove imati prilike vidjeti i kupiti. Njihova praksa djeluje u raspon od likovnih i primijenjenih umjetnosti te dizajna, a među izlagačima su i oni koji posjetiteljima nude participatorno iskustvo, poput radionice sitotiska.

Ukoliko ste u potrazi za originalnim poklonom, artOmat je mjesto na kojem umjetnici i dizajneri nude unikatne i kvalitetne radove. Za posjetitelje to je i rijetka prilika neposrednog susreta sa različitim autorima okupljenima na jednom mjestu.

Uz sajam, i ove ćemo godine održati program pod nazivom artOmat Spotlights. U sklopu tog programa razgovarat ćemo s umjetnicama Jelenom Bando i Ivom Supić Janković koja djeluje na amsterdamskoj umjetničkoj sceni te fotografkinjom Glorijom Lizde. U okviru ovog program izdvajamo još razgovor s inicijatoricama časopisa This is Badland, Ninom Vukelić i Rafaelom Kaćunić, koje ovaj časopis publiciraju u Berlinu, a koncipiraju oko simboličkog i geografskog prostora Balkana.

Glazbena podloga artOmat-a je bez špica i najava, zahvaljujući Adriatic Coasting-u te PDV-u. Glazbu na otvorenju uređuje DJ After Neven, u petak dizajnerica i izlagačica Lina Kovačević, a u subotu DJ Stankoff.

9. Artomat predstavlja: PDV • hangin' garden • Lina Kovačević • Sins 'N' Pains • Denis Butorac • Matej Jurčević • Karla Jurić • Glorija Lizde • Ive Trojanović • Ana Maria Ricov • THE ALL • Biljkoborci • Plixarije • BTočka • HYPERsocks • Marta Badurina • Kištra by Vavra • Juja • Zekko Kids • Story Teller Cube - Pikula • Ivana Pipal • HOI • LEVIN COCO • Laridae Design • Why Knot Decor • Smetnjak / Junk Yard • Tikvan • Maam Concrete • Breaking The Waves • Kesa • LeBand Home • Apetitlih handprinted • Bling Zoo • MultiRational Co. • Atelje na br.1 • sh.es.na • List • OvoNijeNakit / notAjewelry • OPA • MAPE • Krakle Keramika • Chicks on Chic • Little Wonder • 36 Mountains • Sitotiskarska radionica • 950 - 1300 • OAZA • Dezen Dezen • ETO • EKOTEKA • FIERCE WOMEN • Sestrè • WO&WI • pero • naOtoku • Artemida Art • Vesna Ristova - LUTKA • OaZo Ceramics • atelier ANIBAS • Nova Zemlja (New Earth) • Josipa Krolo • Maja Bachler • Luka Čačić • Šimun Tolić • LBM.ART • Renata Ladović Meštrović • Is This Handmade? • AVI geometric • Svemirovesmir • Marija Matić • Domagoj Rogina • Nikica Jurković • Karla Čurčinski • Mia Maraković • Lea Popinjač • Maja Rožman • Vida Meić • BOTANIČAR



Vizualni identitet: Oaza kolektiv (Nina Bačun, Roberta Bratović, Josipa Tadić)