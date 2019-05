80's Party - The Cure night uz koncert Purecure i +Ghosti

U subotu 15. lipnja će se u zagrebačkom popularnom Boogaloo Clubu održati novi 80's Party party pod vodstvom Tomija Phantasme. Party će biti posvećen jednoj od najvećih svjetskih rock grupa i miljenika darkerske publike, The Cure i to u susret njihovom skorašnjem nastupu na InMusic festivalu na kojem će nastupiti 26. lipnja na zagrebačkom jezeru Jarun.

The Cure

To će biti ujedno i prvi nastup grupe The Cure u Hrvatskoj. Istog dana, na istoj pozornici će nastupiti i zagrebačka dark rock grupa Phantasmagoria, a čiji članovi sviraju u grupama PureCure i Ghosti koji će nastupiti na 80's Partyju. The Cure su svoj put započeli 1976. godine u punk i post punk sceni, zatim postali kultna dark/gothic legenda, da bi na kraju postali jedna od največih svjetskih pop rock grupa. Glavna karika cijele priče je pjevač, gitarist i autor većine pjesama Robert Smith koji je postao ujedno i ikona u darkerskoj sceni. Njihove pjesme poput „Boys Don't Cry", „A Forest", „In Between Days", „Lullaby", „Just Like Heaven", „Lovesong", „Friday I'm In Love",..... su postali internacionalni hitovi koji se i dandanas svakodnevno vrte na radio postajama širom zemaljske kugle kao što su prisutni na plesnim podijima na mnogim partija.

PureCure

Program će započeti u 21 sat sa video projekcijom koncerta „Show" na velikom platnu, snimljen u dvije noći u The dvorani „Palace of Auburn Hills" u Auburn Hillsu, Michigan (predgrađe Detroita) 1992. godine, tijekom turneje „Wish". Slijedi koncert zagrebačke grupe PureCure koji izvode pjesme grupe The Cure u svojim originalnim verzijama sa dvije bas gitare i ženskim vokalom, a nakon njih će grupa +Ghosti izvesti još nekoliko darkrskih klasika također sa dvije bas gitare u postavi. Nakon koncerta slijedi 80's Party na kojem će nam Tomi Phantasma i Schultz vrtiti video spotove najvećih hitova osamdesetih tj 80's classics iz sinth pop, pop, new wave scene.

Vrata se otvaraju u 21 sat a cijena ulaznice će iznositi 20 kn.

Za one koji su zaboravili ili ne znaju klub Boogaloo se nalazi u Ulici grada Vukovara 68 u sklopu Pučkog otvorenog sveučilišta, a ulaz u Boogaloo Club je iz Ulice Ivana Lučića.