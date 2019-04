7 stvari za odličan seks

Muškarci kažu da postoji sedam stvari koje dijele dobar i odličan seks, pa što vam ih ne bismo rekli... čisto da znate, za svaki slučaj.

Istraživanje - ovo se neće dogoditi za vrijeme svakog seksa, no svaki put kada sa partnerom isprobate nešto novo, začinili ste svoj seksualni život.

Kemija - zvuči kao klišej, no ovo zaista i je jedan od najvažnijih aspekata odličnog seksa. Seks bez kemije je kao da jedete samo kruh za ručak: zadovoljit ćete želju za hranom, no ne dobivate pretjerano zadovoljstvo.

Nezamaranje nebitnim stvarima - bit će neugodno samo ako dozvolite da tako bude. Iako najintimniji ljudski odnos može potencijalno iznjedriti neugodne situacije kao neugodne zvukove tijela i čudne tjelesne izlučevine, ipak je riječ o osobi s kojom se seksate, stoga nije neugodno.

Partner koji vas pali - ne, to nije isto kao zgodan partner. No, potrebno je ipak i to. Nekada je jednostavno dobar osjećaj biti s nekim tko vas opasno fizički privlači, iako nemate pretjerano jednake životne želje i stavove.

Predigra - za mnoge je predigra važnija od samog seksa. Plus, što dulje traje, to je i seks bolji.

Prirodna komunikacija - tek ste se sreli ili se seksate već godinama - razumijevanje onoga što druga osoba želi apsolutno je neophodno. Dolazi prirodno, ili imate to u sebi il nemate.

Sirova požuda - ovo je ona vrsta seksa koja je skoro pa i filmska. Kada bi vam netko uletio u sobu za vrijeme takvog seksa, vjerojatno bi pomislio kako zapravo ne zna ništa o seksu.

Užitak partnera - uvijek možete osjetiti kada vaš partner nije skroz "u činu". Ako se ponaša kao da od seksa ne dobiva apsolutno ništa, vama raspoloženje automatski pada. No, ako ste oboje entuzijastični i želite vidjeti partnera zadovoljenog, čak i tehnika i iskustvo postaju manje važni.