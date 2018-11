7 savjeta kako zavoljeti sebe

Ljubav je divan osjećaj, no kad razmišljamo o njemu, obično zanemarujemo onu osobu koju bismo prvo trebali voljeti - sebe!

Stoga, evo sedam načina da postanete sebi najbolji prijatelj:

Čaša vode - odmah nakon ustajanja, naravno... ma koliko ovo izgleda banalno, no osim što će čaša vode pomoći tijelu da se razbudi i upogoni te ga hidrirati, ona je i simbolično svakodnevna odluka da činite odmah ujutro nešto dobro za sebe.

Financije - znati točno na što i koliko trošimo, definirati financijske ciljeve - štednju, investicije, ključ je za blagostanje u financijskom smislu. Živjeti bez minusa, ulagati u edukaciju o financijama i naučiti gdje najbolje uštedjeti i uložiti bitan je dio brige o sebi.

Meditacija - jača i mentalno i tjelesno. Snižava krvni tlak, umiruje iritabilna crijeva, ublažava depresiju, podiže raspoloženje, jača nam psihu tako da se možemo nositi sa dnevnim izazovima.

Izazovi - kao i ostatak tijela, i mozak će zakržljati ako ga ne koristimo. Kako biste na pravilan način brinuli o mozgu postavljajte mu svakodnevne izazove. Za to vam ne treba dodatan novac ili aplikacije, dovoljno je promijeniti rutu kojom idete na posao, krenuti učiti novi jezik (u kućnoj radinosti sasvim je dovoljno) ili naučiti neku novu vještinu.

Svjež zrak - izlazak iz stana ili kuće znači puno više od udisanja svježeg zraka. Istraživanje provedeno u srpnju u Australiji pokazalo je da boravak u prirodi snižava rizik od dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti, prijevremene smrti, prijevremenog porođaja, stresa i visokog krvnog tlaka. Koliko nam svjež zrak godi potvrđuje i podatak da su škotski liječnici počeli propisivati boravak u prirodi kao terapiju za brojne bolesti.

Stare stvari - umjesto da kupite još odjeće i obuće, otiđite na kavu s prijateljicama ili pripremite večeru za drage ljude. Ljudi koji stalno kupuju, materijalni stvarima pune emocionalnu prazninu. Kada idući put budete u napasti da nešto kupite, brojite do deset prije, no što posegnete za novčanikom. Naučite biti slbodni od materijalnih stvari. To će vam dati pravu slobodu i pokazati vam što su prave životne vrijednosti.

Život u trenutku - pronađite u danu nekoliko trenutaka da se povežete sa svojim osjetilima i posvijestite trenutak u kojem jeste. Zaista obratite pozornost na ono što čujete, vidite, osjećate. Kad pijete kavu u pauzi na poslu zastanite i pomirišite je. Promislite o tome kakav joj je miris. Promislite o tome je li sladak, gorak, ugodan?