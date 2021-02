7. izdanje Ženijalnih dana u neovisnim kinima

7. izdanje Ženijalnih dana, već tradicionalne filmske manifestacije u organizaciji Kino mreže posvećene 8. martu ‒ Međunarodnom danu žena, održat će se ove godine od 6. do 8. ožujka u neovisnim kinima diljem zemlje. Praznična manifestacija u slavu ženske borbe za rodnu jednakost donosi tako tri ostvarenja, od toga dvije hrvatske premijere recentnih festivalskih hitova, igranih i dokumentarnih.

Među tri ženijalna naslova ističe se mračna triler komedija Djevojka koja obećava, redateljski prvijenac Emerald Fennell, poznate po nagrađivanom scenarističkom i glumačkom angažmanu u serijama Ubijanje Eve i Kruna, a koju će hrvatska publika imati prilike vidjeti samo par mjeseci nakon premijere na Sundance festivalu i nedavno nakon objave nominacija filma za nagrade Zlatni globus i to u svim najvažnijim kategorijama: za najbolju dramu, glavnu glumicu, režiju i scenarij. Ova osvetnička crna komedija s elementima trilera sa sjajnom Carey Mulligan u glavnoj ulozi, bavi se, i to na neočekivano lepršav, ali ipak iznimno provokativan način, pitanjem ženskog pristanka na seksualni odnos i posljedicama kulture silovanja koja ohrabruje mušku seksualnu agresiju i u kojoj je nasilje nad ženama često upakirano u nešto poželjno i seksi. Usprkos teškoj temi toksičnog maskuliniteta, film uspijeva biti istovremeno politički provokativan i zabavan, često uz podlogu legendarnih pop hitova poput pjesme Toxic Britney Spears.

Jedini dokumentarni naslov ženijalne selekcije dolazi iz Kine, Usidjelice, u režiji poznatih dokumentaristica Shosh Shlam i Hille Medalia koje su se ponovno udružile kako bi istražile novi kineski fenomen i „državni problem 21. stoljeća" - neudane žene. Dugogodišnja kineska politika jednog djeteta poticala je rodocid, što je rezultiralo „manjkom" od nekoliko desetina milijuna djevojčica, a ovu demografsku neravnotežu vlasti vide kao ozbiljnu prijetnju stabilnosti nacije, što je dovelo do pokretanja pogrdne kampanje s ciljem natjeravanja svih neudanih žena da se udaju i imaju djecu. Osobito se to odnosi na one obrazovane kako bi upravo te mlade, profinjene žene povećale stopu nataliteta i „poboljšale" genetiku. Usidjelice donose rijedak dubinski pogled na živote triju snažnih i modernih žena u njihovoj borbi da u uvjetima snažnog društvenog pritiska ipak same odrede tijek vlastite budućnosti.

U programu je i jedan od najgledanijih filmova prošlogodišnje igrane konkurencije Zagreb Film Festivala, poljski hit, Influencerica redatelja Magnusa von Horna. Film prati tri dana u životu fitness-influencerice Sylwije (izvrsna Magdalena Kolesnik), nudeći uzbudljiv pogled iza kulisa te fascinantne moderne industrije. Sylwijina energetična i predana javna persona pršti zaraznom pozitivnošću. Ona je svoja vlastita kreacija i u potpunosti posvećena svom poslu. Ipak, u intimi četiri zida njezina prpošna osobnost postaje hladna povučenost i otkriva bolnu prazninu ispod brižno izgrađene, blještave fasade. Izabran u službenu selekciju Cannesa 2020., film je od kritike hvaljen kao blještava i sjajna studija karaktera koja neočekivano skreće u malo mračnije zakutke ljudske psihe.

7. Ženijalne dane organizira Kino mreža uz financijsku potporu Zaklade Kultura nova i Hrvatskog audiovizualnog centra.



Detalje i raspored projekcija pronađite na internetskim ili FB stranicama lokalnih kina koja sudjeluju u programu.



