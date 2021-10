6. Bienale slikarstva

Na izložbi izlažu sljedeći studenti: Danijel Tomić, Sara Mićković, Katarina Kocijan, Ana Pintarić, Krešimir Čuvalo, Filip Stolnik, Marko Tročak, Marina Popović, i Monika Sinković.

O Bijenalu:

Bijenale slikarstva, u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika, nacionalna je likovna manifestacija posvećena bilježenju scene i pomaka u mediju slikarstva, pokrenuta s idejom predstavljanja trenutnog stanja hrvatskog slikarstva i sučeljavanja s aktualnim europskim slikarskim praksama. Hrvatska selekcija predstavlja široki presjek generacija koje aktivno oblikuju slikarsku scenu, od najstarijih -članova HAZU-a, do najmlađih koji stvaraju nove impulse ulaska na tu scenu, s ciljem bilježenja aktualne dvogodišnje produkcije. U okviru Bijenala slikarstva ugošćuje se i izložba inozemnih autora kojom se, prema konceptu gostujućeg kustosa, predstavlja presjek slikarske scene jednog europskog grada (2011., I am Berliner, Berlin; 2013., Vienna Calling, Beč, 2015., Exporting Gdańsk, Gdansk; 2017, Extended Painting Prague, Prag, The Leipzig Connection, Leipzig 2019.). Kroz dosadašnjih 5 izdanja, na Bijenalu slikarstva, predstavljeno je 150 hrvatskih umjetnika i više od 70 inozemnih umjetnika.

6. izdanje Bijenala slikarstva otvorilo se 21.10.2021. u Domu HDLU / Meštrovićevom paviljonu, uz gostujuću izložbu Dubliners prema koncepciji Marka Cullena i Gavina Murthyja (Pallas Project Studios, Dublin, Irska).