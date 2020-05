5G snižava cijene radiofrekvencije

Telekomunikacijske kompanije u Hrvatskoj zadovoljne su najavljenim smanjenjem naknada za radiofrekvencijski spektar, što drže važnim za poticanje daljih investicija u mobilne mreže, posebice 5G, za koje se dodjela frekvencija zbog pandemije covida-19 odlaže za početak 2021. godine.

Vlada je, naime, u sklopu akcijskog plana smanjivanja davanja (neporeznih i parafiskalih) na sjednici 7. svibnja najavila smanjenje, i to za 50 posto, godišnje naknade mobilnim operatorima za uporabu radiofrekvencijskog spektra. To treba biti i formalizirano izmjenama odgovarajućeg pravilnika, što se očekuje do sredine godine.

Uz to, početkom svibnja je, na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, donijet i Nacionalni plan djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz, čiji su ciljevi u skladu s onima EU-a, a to je uspostava jedinstvene, visokokvalitetne širokopojasne povezivosti za poslovne i javne potrebe u tom pojasu, uključujući i pristup internetu te potrebe audiovizualne distribucije.

Smanjenje naknada za radiofrekvencije telekomi su od Vlade tražili dulje vrijeme, a u nekim ranijim izjavama predstavnici HUP-a, u sklopu kojeg djeluje i udruga ICT poslodavaca, poručivali su da će tražiti 50-postotno smanjenje te naknade, što su sada i dobili.

Pozdravljajući te odluke Vlade i komentirajući ih važnim prilogom u stvaranju poticajnog okruženja za ulaganja, predsjednik Vijeća HAKOMA-a (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti) Tonko Obuljen iznosi da smanjenjem te naknade primjerice oni koji su do sada za frekvencijsko područje 800/900 MHz plaćali 800 tisuća kuna godišnje, sada će plaćati 400 tisuća kuna po MHz. "Utjecaj tog smanjenja na prihode državnog proračuna trenutno znači oko 100 milijuna kuna manje, ali s druge strane, kako bi se već iduće godine operatorima trebao dodijeliti dodatni radiofrekvencijski spektar, to će značiti i budući dodatni prihod u odnosu na sadašnji", kaže Obuljen.

Iznosi i procjene da će za implementaciju 5G tehnologije u Hrvatskoj operatori trebati investirati više od 1,25 milijardi kuna i da će se dostupnost te tehnologije pozitivno ekonomski odraziti na cijelo društvo, konkurentnost, nova radna mjesta i doprinosom BDV-u većim od investicija.

Obuljen podsjeća da je ove godine plan bio osloboditi frekvencije u području 700 MHz i operatorima ih dodijeliti zajedno s frekvencijskim područjem 3,6 GHz za novu 5G mrežu, no to je zbog pandemije pomaknuto na kraj ove odnosno na iduću godinu, čemu su i operatori morali prilagoditi investicijske planove. "Elektroničke komunikacije stalno traže visoka ulaganja u odnosu na prihode, no bez uvođenja novih tehnologija i praćenja svjetskih trendova Hrvatska neće imati poticajnu podlogu za razvoj digitalnog društva i gospodarstva. Stoga ovo smanjenje naknada operatorima mobilnih mreža omogućava snažnije investicije, pogotovo za vrijeme epidemije, čime hrvatski korisnici i tvrtke neće zaostajati u mogućnostima i uslugama u tehnološki najrazvijenijim zemljama, ali i u razvoj 5G-a", smatra Obuljen.

Najavljujući da će se dodjela frekvencijskih resursa za 5G održati putem javne dražbe, i to najvjerojatnije u prvom kvartalu 2021., Obuljen dodaje kako to očekuju i operatori, koji se za to pripremaju, što i potvrđuju iz sve tri tvrtke-mobilnih operatora Hrvatskog telekoma (HT), A1 Hrvatska i Tele2 Hrvatska, iz kojih na upit Hine ističu i spremnost na daljnje investicije u 5G (mreže pete generacije), u čemu vide i priliku za razvoj i napredak gospodarstva i društva.

Sve tri tvrtke, kao i HAKOM, najavljuju i nastavak investicija i testiranja 5G tehnologija na privremenim frekvencijama na nekoliko lokacija po Hrvatskoj, kao i sudjelovanje u implementaciji 5G-a u Osijeku ove godine odabranom kao prvi 5G grad u Hrvatskoj, pri čemju svi ističu da to nije komercijalni rad nego funkcionalno pokrivanje, koje će postati komercijalno kada se nakon provedene javne dražbe trajno dodijele dozvole za uporabu spektra za 5G mrežu.

Iz HT-a su poručili da je i u Hrvatskoj, kao i globalno, kriza uzrokovana covidom19 usporila sve razvojne aktivnosti, što utječe i na 5G, pa su smanjili intenzitet testiranja, a s planiranim će aktivnostima nastaviti čim se za to stvore uvjeti. A1 Hrvatska će, kako najavljuju, do kraja ove godine realizirati planirano u pripremama za uvođenja 5G tehnologije u Osijeku, smatrajući i da tehnološki razvoj nema alternative te da unapređenja mreže i dalje razvijanje potrebnog kapaciteta nije moguće bez mobilne 5G mreže, čemu će, vjeruju, pridonijeti i Vladine mjere.

Tele2 Hrvatska također planira ispuniti dogovore za ovu godinu za Osijek kao prvom 5G gradu, dodajući da su testiranje 5G mreže proveli i u Zagrebu te da su uz podignutu razinu kompetencija tehničkog tima spremni za implementaciju 5G tehnologije kada za to budu ostvareni preduvjeti, a to je prije svega dodjela spektra na troškovno učinkovit način.