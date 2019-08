5 znakova da On ne misli ozbiljno

Veze neposredno nakon prekida obično nemaju baš blistavu budućnost i služe samo kao oporavak od prošle.

Naravno, nitko ne želi biti "partner za oporavak" jer bi i sam tako mogao ubrzo završiti slomljena srca, kada osoba koja je nedavno izašla iz veze preboli bivšu ljubav.

Stoga, kako biste na vrijeme prepoznali da ste u takvoj vezi, u nastavku provjerite koji znakovi odaju da je netko s vama samo kako bi zaliječio slomljeno srce:

Čini vam se da sve ide previše brzo - ako je bio predugo u vezi, moguće je i da će se s vama ispočetka ponašati kao da ste ozbiljan par jer se na to navikao. No to ne znači nužno da s vama želi nešto ozbiljno, dapače, češće je pokazatelj da ste mu samo "djevojka za oporavak"

Naglašava neozbiljnost veze - ako inzistira na tome da vaša veza nije ozbiljna, onda za to ima i dobar razlog. Dok vam ne potvrdi da je s vama spreman biti u ozbiljnoj vezi, nemojte se previše zalijetati kako ne biste same uskoro završile slomljena srca i tražile utjehu u nekom novom.

Ne želi se emocionalno otvoriti - ako ne govori o svojim osjećajima, onda vjerojatno ne želi ni ništa ozbiljno s vama već samo površnu avanturu.

Očigledno još nije prebolio bivšu - ako stalno spominje svoju bivšu (čak i u negativnom kontekstu) ili pak izbjegava bilo kakav razgovor o njoj, onda je očito još nije prebolio. A dok god pati za nekom drugom, ne može se u potpunosti predati vama.

Samo vas iskorištava za seks - ponekad je dobro vjerovati svojim instinktima, a ako usto primjećujete i bilo koji drugi od navedenih znakova, vjerojatno vas osjećaj ni ne vara.