5 uzročnika nedostatka volje za seksom

Seks je zabavan, dobar, opuštajuć... nastavi niz. No, bez obzira na sve to, ima ljudi koji jednostavno nemaju seksualne želje... a samo jako rijetki to nemaju oduvijek.

Ostali, nažalost, imaju neki poremećaj iil bolest u organizmu koja je utjecala na seksualnu želju, pa ako spadate u one kojima seks baš i nije na pameti, proučite ovo...:

Bolest štitnjače - hipotireoza je stanje u kojem štitnjača ne radi dovoljno zbog čega može doći do seksualne disfunkcije. Zbog ometanja proizvodnje hormona, neke žene dožive vaginalnu suhoću zbog kojeg je seksualni odnos neugodan. Iako ovo stanje manje pogađa muškarca, svejedno može uzrokovati preuranjenu ili zakašnjelu ejakulaciju.

Lijekovi - određeni lijekovi također mogu utjecati na libido, a posebno ako osoba uzima nekoliko terapije. Lijekovi za depresiju, kontracepcijske tablete, opioidni analgetici i antihistaminici mogu uzrokovati nuspojave povezane sa smanjenom željom za seksom, tvrdi Prevention. Naime, neki utječu na disbalans hormona pa osobe teže dosežu orgazam i imaju promjene u raspoloženju. Potrebno je iskreno razgovarati s liječnikom kako biste pronašli bolju opciju.

Menopauza - "Za vrijeme menopauze dolazi do smanjene proizvodnje estrogena zbog čega dolazi do valunga, znojenja i vaginalne suhoće - sve to može ometati motivaciju za seksom", navode iz Sjevernoameričkog udruženja za menopauzu. Uz to, može doći do smanjene proizvodnje testosterona s godinama. Manjak tog hormona uzrokuje niski libido i kod muškaraca i kod žena.

Pušenje i alkohol - pretjerani unos alkohola i cigareta tijekom dužeg perioda može utjecati na libido pa i impotenciju. Alkohol također smanjuje šanse za trudnoću, a posebno kod žena koje već imaju problema s plodnošću. Smanjenje pušenja i ispijanja alkoholnih pića te kvalitetniji način života može drastično pozitivno utjecati na libido

Stres i umor - stalan osjećaj zabrinutosti i previše posla može štetiti i ženama i muškarcima kad govorimo o libidu. Umor također može uzeti maha na libidu. "Mnoge su žene zadovoljne svojim vezama i seksom, ali su jednostavno preumorne i pod stresom da bi osjećale želju za spolnim odnosom", objasnila je Laurie Mintz, profesorica psihologije, za Microsoft news. Budući da arterije reagiraju na stres tako da se sužavaju, to može dovesti do simptoma erektilne disfunkcije kod muškaraca.