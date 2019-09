5. Reunited festival hip hop kulture u AKC Medika

U organizaciji Autonomnog kulturnog centra Attack od 25. do 28. rujna u prostorima AKC Medika, održat će se 5. Reunited festival hip hop kulture. Festival će kroz pet dana ponuditi bogat program koncipiran na kombinaciji edukativnog, prezentacijskog i glazbenog programa koji proizlazi iz svih elemenata hip hop kulture. Festival teži objediniti sve bitne čimbenike hip hopa u Hrvatskoj i dati mogućnost razvoja i edukacije mladim neafirmiranim umjetnicima/icama pripadnicima/cama hip hop subkulture, kao i istražiti sve izričaje, razvoj i produkcije ove subkulture.

U pet dana trajanja festivala posjetitelji/ce će biti u mogućnosti sudjelovati na radionicama koje objedinjuju važne elemente hip hopa: grafiti, djing ,break dance, beatbox , mc radionica.

Radionice su za sve sudionike/ce besplatne.

U sklopu festivala u galeriji Siva, bit će otvorena izložba- Škicni skicu - vremeplov skica eminentnih zagrebačkih writera koji su razvojem stilova gradili scenu.

Vikend nudi graffiti jam na kojem će sudjelovati rezidenti Medike i njihovi gosti, Break it Out Jam - otvoreni break dance jam na kojem će se demonstrirati vještine ovog plesa .

U subotu popodne na tribini s temom Boys vs Girls, s gostima će se raspravljati o ženama u hip hopu i njihovom stvaralaštvu .

Večernji program u petak obilježen je najatraktivnijim programom Grey Sketch Battle. Battle je zapravo nadmetanje grafiti umjetnika/ca u izradi skica. Natjecatelji se natječu jedan na jedan i za izradu skice imaju 3 minute. Publika je uz pomoć web kamera u mogućnosti sve detaljno pratiti budući da se čitav proces prenosi live na veliko platno. Ovogodišnje natjecanje ima i temu pod nazivom "Kings and Toys". Tema podrazumijeva prijave crtača svih generacija bez obzira na staž, od početnika(toys) do profesionalaca (kings). Prva večer vikenda završit će glazbenim programom i to Ddm Final Battle, na kojem će nastupiti osam finalista/ca radionica Dajte djeci mikrofona, koje su se tijekom proljeća održavao u klubu Attack.

Završna večer festivala održat će se u subotu u klubu Attack. Reunited festival je i ove godine okupio eminentna imena underground hip hopa koji se će se predstaviti zagrebačkoj publici. U klubu Attack od 22 sata nastupit će: Ajreen / 23 / 2ofAs / Spaj / Dominus / Lomaro / Jura / Antebiotik / Xillers / Direkt / Pozi / Spinoza, predstavnici riječke hip hop scene- 051 Underground, Shamballa Kolektiv, XIV Music, Akaweli (Cazin, BiH), SunnySun B2B DJ K'Pow (ZG), Matko Koolade Šašek - Koolade i KRAST (ZG)





DETALJAN PROGRAM FESTIVALA



** SRIJEDA 25.9. **



17:00-18:00 GRAFFITI RADIONICA w. MANE MEI. @ Infoshop Pippilotta

17:00-18:00 BEATBOX RADIONICA w. Mislav Medić Lil'bear @ Klub Attack

18:00-19:00 DJ RADIONICA w. DJ Noki Nole @ Klub Attack

19:00-20:00 MC RADIONICA w. Pendrek Četrdeset @ Klub Attack



22:00 RapSlušaonica meets Reunited : 0 DAY @ Masters

- početak festivala na kultnoj Rap Slušaonici ! Dođite i nazdravite s nama za početak festivala !

LIVE : DJ BERO ZMAY / Gfk / NokiNole

OPEN MIC ALL NIGHT !



** ČETVRTAK 26.9. **



17:00-18:00 GRAFFITI RADIONICA w. Mane Mei @ Infoshop Pippilotta

17:00-18:00 BEATBOX RADIONICA w. Lil Bear @ Klub Attack

18:00-19:00 DJ RADIONICA w. DJ Noki Nole @ Klub Attack

19:00-20:00 MC RADIONICA w. Pendrek @ Klub Attack



20:00 REUNITED SPECIAL @ Galerija Siva

IZLOŽBA: "Škicni skicu" -bez skice nema nauke, to je jasno svakome tko se ikada uputio u igru zvanu writing. Od jednostavnih do konceptualnih stilova, od 80-ih, preko 90-ih do ranih 2000-ih bacite oko, škicnite u vremeplov skica eminentnih ZG writera koji su razvojem stilova gradili scenu.

(izložba traje do subote)



LIVE : DJ Chill / DJ Slipmat





** PETAK 27.9. **



17:00-18:00 GRAFFITI RADIONICA w. Mane Mei @ Infoshop Pippilotta

17:00-18:00 BEATBOX RADIONICA w. Lil Bear @ Klub Attack

18:00-19:00 DJ RADIONICA w. DJ Noki Nole @ Klub Attack

19:00-20:00 MC RADIONICA w. Pendrek @ Klub Attack

+

19:00- 20:00 BREAK RADIONICA w. Entoni Radman aka Dirty Entony @ Filmska dvorana





20:00-22:00 GREY SKETCH BATTLE @ Grey Room

Kings and toys



Ove godine imamo i temu battlea a to je "Kings and Toys", što bi značilo da će se na ovogodišnji battle moći prijaviti crtači svih generacija bez obzira na staž, od početnika (toys) do tako rečeno profesionalaca (kings). U svakom slučaju očekuje nas još jedan interesantan Grey Sketch Battle.

Battle u izradi skica , natjecatelji se natječu jedan na jedan i za izradu skice imaju 3 minute. Da sve skupa bude napetije pomoću web kamera se sve live prenosi na zid pomoću projektora tako da publika može pratiti cijeli proces izrade skica i tako lakše donijeti odluku koji je natjecatelj bolji. Uz glas publike imamo i dva kompetentna sudca koji također sudjeluju u glasanju. Prva tri mjesta dobivaju nagradu sponzoriranu od našeg dragog graffitishop.hr.



22:00-00:00 DDM FINAL BATTLE



Nakon četiri battlea eventa "Dajte djeci mikrofona" donosimo vam finalni battle osmorice natjecatelja.

Finalna večer koja donosi našeg prvog pobjednika u Dajte Djeci Mikrofona rap bettlanju. Svi su naši natjecatelji pobjednici, ali 27.9. u GREY ROOM-u samo jedan može odnijeti titulu najboljeg od najboljih.



00:00- 03:00 Open mic



Ulaz 10 KN



** SUBOTA 28.9. **



14:00 -20:00 GRAFFITI JAM



16:00-20:00 BREAK IT OUT! JAM



Break It Out jam održava se ponovno u sklopu Reunited Festivala i ove godine.

Kao i svaki puta ovaj događaj okupiti će bboye, funky muzičare i MC-e u jedinstveni jam session što garantira dobar provod.

Svi su pozvani na ovo subotnje dnevno druženje a nakon jam sessiona Reunited festival priprema koncert kao završni dio festivala.

Za Break It Out jam ulaz se ne naplacuje i svaka osoba dobre volje više je nego dobro došla.



19:00-21:00 HIP HOP TRIBINA w. HARD @ Infoshop Pippliota



TEMA : BOYS VS. GIRLS



Od samih početaka Hip-Hop pokreta isti se smatrao muškom igrom, sve do pojave prvih ženskih MC-a, DJ-a, B-Girlsica i writerica. One su pokazale stil i vještinu i nisu se dale smesti u toj tzv. muškoj igri. Kako danas stoje stvari u muško - ženskim odnosima unutar Hip-Hop pokreta? Provjerite na sada već legendarnoj Reunited Hip-Hop tribini.

GOSTI : USKORO





21: 00 LIVE ON STAGE :

DDM SHOWCASE

( Ajreen / 23 / 2ofAs / Spaj / Dominus / Lomaro / Jura / Antebiotik / Xillers / Direkt / Pozi / Spinoza)

22:00 - 051 (Rijeka)

Prije dvije godine grupa 22 MC-a iz nekoliko riječkih hip hop kolektiva ujedinjenih na projektu "051" izbacila je najveći cypher na ovim prostorima i pokazala kako je rap scena u Rijeci itekako aktivna. Zanimljivo je i da je Rijeka u povijest zapisana i kao grad u kojem je snimljen prvi rap album na ovim prostorima, a još od 80ih godina prošlog stoljeća uz MC element; aktivni su i svi ostali segmenti hip hop kulture (DJ-ing, graffitti i b-boy/breakdance i plesna scena). Na Reunited festivalu na stageu će se predstaviti grupa 7 MC-a iz dva riječka kolektiva Shamballa i XIV, koji su i dio spomenutog 051 projekta. Kreativna suradnja i prijateljstvo riječke i zagrebačke underground scene odlično funkcionira, što ćete se i na ovom nastupu moći i uvjeriti.

051 Underground

http://yt.vu/+051_underground



Shamballa Kolektiv

http://yt.vu/+shamballa

NoName

http://yt.vu/+noname_ri

XIV Music

http://yt.vu/+xiv_music



22:45 - Akaweli (Cazin, BiH)



Akaweli je reper /MC/ producent/ solo izvođač, vlasnik Czg Studia i self-made izdavačke kuće Czg Records koja je osnovana još 2004. god. Radi na promociji hip-hop kulture dugi niz godina , a počastit će nas svojim dolaskom ove godine na Reunitedu !

DISKOGRAFIJA : 1. Akaweli x Belay - Kaos 2. Akaweli - Z7 3. Akaweli - Czg x Gdk 4. Akaweli - Zakon Ulice 5. Akaweli - Hokus Pokus Odrokus 6. Akaweli - Cz Gangsta Rap 7. Akaweli - Nemam To U Planu 8. Akaweli - Aka Bong 9. Akaweli - Akaweli 10. Akaweli - G Style (Mixtape) 11. Akaweli - West Side Rap (Mixtp) 12. Akaweli x Haky Mc - Z Clan 13. Akaweli - Thugaweli 14. Akaweli - Jebeš Taj Rap 15. Akaweli - Gold Rap EP 16. Akaweli - Ovo nije muzika 17. Akaweli - Platinum Rap EP 18. Akaweli - Pucaj mi u leđa 1 19. Akaweli - Pucaj mi je leđa 2 20. Akaweli - U Venama 21. Akaweli - Majstor Ceremonije 22. Akaweli - Demo Mixtape 23. Akaweli - Od Besike do mezara 24. Akaweli - Otac Mixtape 25. Akaweli - Zivot u getu



23:30 Matko Koolade Šašek - Koolade LIVE BEATS SET

Koolade, kultno ime u regiji i šire, beatmaker i producent, koji je odigrao jednu od ključnih uloga u formiranju regionalne hip-hop scene. Radio je produkciju za neka druga kultna imena regije kao što su Tram 11, Edo Maajka, El Bahattee, Bolesna Braća, Nered, Stoka... Na popisu međunarodnih suradnji također ne manjka kultnih imena kao što su Masta Ace, Ghostface Killah i Masta Killa iz Wu-Tang Clan-a, Sean Price (R.I.P.), Tony Touch, Diamond D (D.I.T.C.), Sadat X, Xzibit, Kurupt, Too Short, i mnogi drugi...

Danas i dalje radi produkciju i surađuje s domaćim i stranim reperima kao što su Geralt iz Rivije, Scriptor, Kandžija, Pendrek, a trenutno je u radovima na novom Tram 11 albumu s Targetom i Generalom Woo-om.

Zadnjih par godina također izbacuje i svoja instrumentalna izdanja, eklektični blend žanrova od koji seže od hip hop beats, future beats, future funk, 80's boogie, g-funk, do trap-a, house-a i.t.d.

Njegov zadnji projekt "Crewzen" (& Crewzen pt.2), oda su g-funku, i west coast hip-hop-u. U svom nastupu, Koolade će između ostalog predstaviti i taj projekt.

Njegov nastup ukljućuje stem mixing, life FX, te live sviranje bass linija, sintova i talk box-a.



00:15 - KRAST

Rap Kolektiv s Kvatrića, Maksimira. (Djubre, Kali, Scriptor, Chelavy, Vargek Beatanga, Tibor, Jopa, Dj Katz & Chuck).

Na najplodnijem kvartu Zagrebačkog hip hopa, Kvatriću,

kvartu na kojem su odrasli Stoka i Saba, devedesetih godina prošlog stoljeća upoznali su se mladići predodređeni za nešto veliko, nešto veće od njih samih.

Na lokaciji vrtića, Novića i parkića, noću i danju, na klupici i u Largu, okupljala se ekipa stvorena za pobjede. Ove zime, na svim boljim laptopima i u svim boljim audio sustavima u svakom kvartu, na svakoj ulici grada, u svim respektabilnim noćnim klubovima i koncertnim prostorima. Glavnu riječ vode: Ćelavi, Vargek Beatanga, Jopa, Djubre, Tibor, Scriptor, Chuck i DJ Katz. Ulice Kvatrića s ponosom predstavljaju

Hip Hop grupu s najvećim uličnim renomeom od Vrapča do Dupca

KRAST, Kvatrić Rap All Star Team!



01:00 - SunnySun B2B DJ K'Pow

Sunny Sun je DJ, producent, MC, promoter i poduzetnik. Podrijetlom je Sirijac i Hrvat koji trenutno živi u Ljubljani. Zaljubio se u Hip-hop tijekom 90-tih gledajući skejterske filmove. Prije 15 godina odlučio je objaviti vlastiti mixtape i tako započeo svoj put na sceni izvodeći na freestyle open mic događanjima. Idući projekt bio mu je DJ-ing za koji je pronalazio stare rijetke ploče i to je sve vodilo do beat-makinga i produkcije. Već osam godina DJ-a i to na raznim partijima i eventima (Just Debut Ljubljana, Throwdown, All In Celje, Kidz Battle...) gdje je surađivao s raznim top MC-ima iz regije (Slovenija, Hrvatska i Srbija). Isto tako surađivao je i sa stranim izvođačima kao što su Jeru da Damaja, The Beatnuts, Guilty Simpson, Phat Kat, J Live i mnogi drugi.

Uz hip-hop, glazbeni žanrovi koja ga zanimaju su: funk, jazz, soul, psych-rock, DnB, electro, Miami bass i footwork. 2014-te jedan je do osnivatelja „DJ TELOVADNICE" (DJ Teretane) mjesečnih besplatnih radionice gdje svoje znanje prenosi na mlađe generacije, uz to aktivan je član hip-hop udruge GOR. Promoter je i organizator jednog od poznatih „7toBeat" natjecanja za beat-makere i plesače. Ponosni je vlasnik „BigNosie" izdavačke kuće i istoimene trgovine ploča u Ljubljani.



ULAZ : 30 KN



