5 problema koje stvara fermentirana hrana

Fermentirana hrana trenutno je na vrhuncu popularnosti zahvaljujući nutritivnoj vrijednosti i navodnim prednostima za zdravlje poput bolje probave, jačeg imuniteta i mršavljenja.

Neke od najpopularnih fermentiranih namirnica su jogurt, kefir, kombucha, kiselo vrhnje itd. Međutim, iako nude brojne benefite, većina ljudi ne shvaća da ti proizvodi nisu idealni za svakoga.

Primjerice, mogu izazvati i pravi kaos u organizmu:

Glavobolje i migrene - fermentirana hrana poput probiotika, primjerice jogurt, sadrži prirodne amine, a najčešći su histamin i tiramin. Neke su osobe osjetljive na histamin i druge amine i mogu osjetiti jake glavobolje nakon unosa fermentirane hrane. Amini stimuliraju centralni živčani sustav i mogu povećati ili smanjiti dotok krvi što utječe na migrene i glavobolje.

Infekcije zbog probiotika - probiotici su uglavnom sigurni za većinu ljudi. Međutim, u rijetkim slučajevima mogu uzrokovati infekciju, a pogotovo kod osoba koje imaju slab imunitet. Kod ljudi koji pripadaju toj rizičnoj kategoriji moguće je da se jave infekcije poput pneumonije pa čak sepse ili infektivnog endokarditisa.

Intolerancija na histamin - histamin se često nalazi u fermentiranim namirnicama. Većina nas može ga normalno probaviti. Međutim, organizmi nekih ljudi ne proizvode dovoljno enzima što znači da se histamin ne razgrađuje. To može dovesti do brojnih simptoma intolerancije na histamin. Najčešće su u pitanju svrbež, migrene, crvenilo očiju, umor i osip.

Napuhavanje - najčešća reakcija na fermentirane proizvode je trenutačno povećane plinovitosti i napuhavanje. To je rezultat nastajanja plina nakon što probiotici ubiju štetne bakterije u crijevima i gljivice. Iako to na prvu zvuči kao pozitivna stvar, pretjerano napuhavanje može biti izuzetno bolno. Unos previše kombuche može dovesti do pretjeranog unosa šećera i kalorije što također vodi do nadutosti.

Rezistencija na antibiotik - probiotičke bakterije mogu nositi gene koji prenose rezistenciju na antibiotike. Ti se geni mogu prenijeti na druge bakterije koje se nalaze u probavnom traktu. Najčešće ti geni djeluju protiv eritromicina i tetraciklina koji se koriste za liječenje respiratornih infekcija i nekih spolno prenosivih bolesti.