5 loših strana gaziranih pića

Gazirani sokovi nisu zdravi za vas, do sada ste to već sigurno shvatili, no ako još ipak imate želju da ih ponekad pijete, evo zašto bi to bilo loše - rade probleme vašem imunitetu.

S obzirom na to da se gazirani sokovi primarno sastoje od šećera, a šećer oslabljuje imunitet, logično je pretpostaviti da sokovi mogu itekako oslabiti tijelo koje se bori protiv neke bolesti.

Ovo je pet razloga zašto bi, barem tijekom bolesti, bilo razumno izbjegavati previše sokova.

Hrane loše bakterije - samo tri decilitra gaziranog soka sadrži oko 39 grama dodanog šećera što nažalost može biti sjajna podloga za razvoj bolesti ako se konzumira redovno. Šećer hrani put na kojem se razvijaju bakterije i virusi koji se onda šire tijelom. Generalno, šećer potiskuje imunološki odgovor. Sokove zbog toga ne treba posve izbaciti, no kad bi se moglo ograničiti na konzumaciju jednom tjedno, to bi bio jako dobar kompromis.

Povećava rizik od dijabetesa tipa 2 - svakodnevna konzumacija sokova povećava rizik od dijabetesa tipa 2. Redovna konzumacija zaslađenih pića smanjuje osjetljivost na inzulin, a to je jedan od najvećih faktora za razvoj ovog tipa dijabetesa.

Povećava rizik od infekcije - premda ovo vrijedi za sve, u većem su riziku ljudi koji boluju od dijabetesa tipa 2. Šećer u sokovima utječe na leukocite koji imaju vrlo važnu ulogu u imunitetu, odgovorni su za borbu protiv infekcije. Osobe s dijabetesom tipa B posebno su podložne zdravstvenim komplikacijama, a osobito u vrijeme koronavirusa, pa je svakako korisno izbaciti sokove iz prehrane.

Povećava rizik od pretilosti - ovo se posebno odnosi na osobe koje se bore s kilogramima i skloni su debljanju. Sokovi donose "prazne kalorije" koje nemaju nikakvu hranjivu vrijednost. Štoviše, mogu samo škoditi organizmu, piše Eat This.

Upale - popularna gazirana pića prepuna šećera mogu potaknuti upalne procese u tijelu koji oslabljuju imunitet, ali i povećavaju rizik od razvoja kroničnih bolesti u kasnijoj dobi.