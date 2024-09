5 čajeva za skidanje sala na trbuhu

Kao što dobro znamo, čajevi prirodno sadrže mnogo različitih antioksidansa i biljnih spojeva koji se povezuju s raznim zdravstvenim prednostima, od kojih je za neke posebno otkriveno da pomažu u gubitku masnoće oko trbuha.

Portal Eat this not that nabrojao je one koji su pokazali najbolje rezultate u borbi s ovim problemom.

Bijeli čaj - bijeli čaj poznat je kao najdelikatnija i najmanje obrađena vrsta čaja. Istraživanja su utvrdila da bijeli čaj - zajedno sa zelenim i oolongom - ubrzava metabolizam i povećava oksidaciju masti, što može pomoći u mršavljenju. Nedavno izvješće iz 2023. objavljeno u Food Safety & Health također je zaključilo da bijeli čaj ima blagotvoran učinak na gubitak težine, a posebno na visceralnu masnoću.

Crni čaj - izvješće iz 2016. objavljeno u časopisu Molecules kaže da polifenoli koji se nalaze u crnom čaju imaju svojstva koja pomažu u borbi protiv pretilosti i mogu pomoći u smanjenju tjelesne težine i visceralne masnoće. Sudionici studije iz 2014., koji su pili tri šalice crnog čaja svaki dan tijekom tri mjeseca, primijetili su veći gubitak težine i smanjenje opsega struka od onih koji nisu pili čaj.

Oolong čaj - spada među najzdravije čajeve, a nazivaju ga i "ubojicom masnoća". Radi se od istih listova kao i zeleni i crni čaj, ali je djelomično oksidiran, dok je zeleni čaj neoksidiran, a crni čaj prolazi kroz punu oksidaciju. Oolong se dobiva sušenjem lišća na suncu dok ne uvene i ne uvije se. Istraživanja pokazuju da oolong čaj također sadrži polifenole povezane s ubrzavanjem metabolizma i smanjenjem abdominalne masnoće. Jedna studija na životinjama objavljena u The Journal of Nutrition pokazala je da svi polifenoli u zelenom, crnom i oolong čaju imaju sposobnost pomoći u smanjenju visceralnog masnog tkiva.

Pu-erh čaj - jedna vrsta fermentiranog kineskog crnog čaja poznata kao pu-erh čaj povezana je s gubitkom težine ili masnoće u nekoliko studija. Sadrži tein i neke antioksidanse. Studija iz 2014. otkrila je da su mušarci s metaboličkim sindromom koji su pili pu-erh čaj vidjeli blago smanjenje tjelesne masnoće i BMI. Drugo istraživanje Nutrition Researcha otkrilo je da je ekstrakt pu-erh čaja pomogao smanjiti tjelesnu težinu, BMI i visceralnu masnoću kod odraslih Japanaca.

Zeleni čaj - možda jedan od najpoznatijih čajeva za sagorijevanje sala na trbuhu. Prema studiji iz 2022., objavljenoj u International Journal of Environmental Research and Public Health, sudionici koji su konzumirali velike količine zelenog čaja (četiri ili više šalica dnevno) imali su 44% manji rizik od razvoja abdominalne pretilosti od onih koji nisu pili zeleni čaj. Starija studija iz 2008. otkrila je da su pretili sudionici koji su redovito pili zeleni čaj izgubili više tjelesne težine od ostalihi, a studija iz 2009. otkrila je da konzumacija katehina u zelenom čaju (antioksidans koji se nalazi u listovima) može pomoći u smanjenju trbušne masnoće u kombinaciji s tjelovježbom.) Katehin koji se nalazi u zelenom čaju je antioksidans koji se povezuje s ubrzavanjem metabolizma. Iako antioksidansa ima i u drugim vrstama čajeva, zeleni čaj ima daleko najveću koncentraciju.

Sve u svemu, vrijeme je da se prebacite na čaj ako imate sala na trbuhu, nema vam druge...