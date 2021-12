5 blaga koja i dalje tražimo...

Jedno od najpoznatijih blaga koje se traži je, naravno, El Dorado - no i dalje nije sigurno da je ikada i postojalo

Naravno, o mnogim izgubljenim gomilama dragocjenosti nastale su razne teorije zavjera, a evo jedne dobre liste pet izgubljenih blaga koja bi, kad bi se pronašla, promijeniti mnoge živote, a i otplatiti dugove nekih zemalja.

1. Blago na bakrenom svitku - jedan od svitaka s Mrtvog mora koji ne govori o Isusu i nije od paprirusa - detaljan opis raznih mjesta na kojima je blago, neki kažu da je to zapravo karta koja vodi do Zavjetnog kovčega, no još se nije javio sretni nalaznik.

2. Fabergeova jaja - osam od ukupno 50 jaja koja je napravio draguljar Faberge nestala su tijekom revolucije u Rusiji 1917. ... svako je tada vrijedilo 30 milijuna dolara

2. Fosil pekinškog čovjeka - pola milijuna godina star kostur koji je mogao odgovoriti na razna pitanja o evoluciji čovjeka, nestao prilikom krijumčarenja iz Kine početkom Drugog svjetskog rata.

4. Krugerovi milijuni - peti predsjednik JAR Paul Kruger zakopao je tone zlata tijekom Burskih ratova protiv Britanaca krajem 19. stoljeća, tadašnja vrijednost bila je oko 30 milijuna funti ... danas je to neprocjenjivo

5. Yamashitino zlato - malajski Tigar Tomoyuki Yamashita, japanski general opljačkao je cijelu jugoistočnu Aziju, a zlato je zakopao u tunelima na Filipinima ... bar tako kažu, nismo ga vidjeli