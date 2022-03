5. ARTERIA u Dokukinu KIC

Kulturno informativni centar od 22. do 26. ožujka u Dokukinu KIC organizira 5. ARTERIJU - TJEDAN FILMA O UMJETNICIMA I UMJETNICAMA, program s presjekom aktualnih dokumentaraca o slavnim umjetničkim osobnostima.

U ovogodišnjem izdanju zagrebačka publika imat će priliku premijerno pogledati nagrađivane filmske posvete i to punk frontmenici POLY STYRENE, njemačko-švicarskom književniku i nobelovcu HERMANNU HESSEU, umjetnici iz sjene i Picassovoj muzi DORI MAAR, prvom androginom umjetniku i sviraču ukulelea TINY TIMU, inovativnom koreografu i plesaču MERCEU CUNNINGHAMU, prvoj redateljici na svijetu i pionirki filmske industrije, donedavno zaboravljenoj ALICE GUY-BLACHÉ, argentinskom pijanističkom virtuozu MARTÍNU PERINU i njegovoj borbi s mentalnom bolešću, kontroverznom fotografu HELMUTU NEWTONU, te gnjevnoj kraljici no-wavea i njujorškoj underground poetesi LYDIJI LUNCH.

Filmovi će biti popraćeni razgovorima koji će pojedine karizmatične umjetničke figure upotrijebiti kao uvertiru u promišljanje nekih od ključnih problema suvremene umjetnosti. Selektorica programa je Dina Pokrajac, filmska kritičarka i voditeljica Dokukina KIC.

Poly Styrene bila je prva britanska mulatkinja na čelu jednog uspješnog punk rock banda. Kao frontmenica X-Ray Spex ova britansko-somalijska muzičarka bila je i izvor inspiracije za kasnije riot grrl i afro-punk pokrete. Biografski dokumentarac POLY STYRENE: I AM A CLICHÉ donosi brojne dosad neviđene arhivske materijale i raritetne dnevničke zapise, a u filmu srećemo brojne sugovornike koje je Poly nadahnula poput Thurstona Moorea (Sonic Youth), modne dizajnerice Vivienne Westwood, pjevačice Neneh Cherry i drugih. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju pjevačica i frontmenica Mirela Priselac Remi i kustosica Leila Topić.

Neuhvatljiva, nekonvencionalna, u potrazi za apsolutom: slikarica i fotografkinja Dora Maar ostavila je iza sebe jedinstven, no i dalje nedovoljno valoriziran opus. U svojim fotomontažama i kolažima kombinirala je društvenu reportažu i nadrealističku začudnost, no nakon fatalnog susreta s Picassom napušta fotografiju i okreće se slikarstvu. U filmu DORA MAAR: IZMEĐU SVJETLA I SJENE saznajemo da je upravo ona Picassa naučila kombinaciji slike i grafike kojima se služio godinama kasnije, izbavila ga iz mučne kreativne krize i potaknula da usprkos svojoj prijašnjoj apolitičnosti naslika svoj magnum opus, sliku Guernica. Film će predstaviti povjesničarka umjetnosti i voditeljica Ureda za fotografiju dr. sc. Sandra Križić Roban.

Martín Perino, nekoć mladi argentinski pijanistički virtuoz i skladatelj, sada je pacijent u klinici El Borda, najvećoj i najpoznatijoj, no ujedno i najkontroverznijoj psihijatrijskoj bolnici u Latinskoj Americi. Čudo od djeteta i najveći talent svoje generacije pokušava pobijediti psihičku bolest i vratiti se u život izvan zidova umobolnice. SOLO je jedinstvena, a opet univerzalna priča o opsjednutosti savršenstvom i stvaranjem, koja govori o razvoju ljudskog bića koje snagu crpi iz ranjivosti. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju psiholog Hrvoje Handl, pijanistica Virna Kljaković te muzikologinja i novinarka Iva Lovrec Štefanović.

Herbert Butros Khaury, umjetničkog imena Tiny Tim, bio je američki pjevač u falsetu, svirač ukulelea i u prvom redu kontroverzna osobnost. Neki ga doživljavaju čudakom, drugi genijem, no nikog ne ostavlja ravnodušnim. Smatra se prvim androginim umjetnikom, a neosporan utjecaj izvršio je na mnoga glazbena imena - od Marilyna Mansona i Alicea Coopera preko The Tiger Lillies do Lady Gage. Uz naraciju njegova velikog obožavatelja „Weird Al" Jankovica i prodorne monokromatske animacije našeg Marka Meštrovića otkrivamo bajkovitu priču o autsajderu čija je slava bila kratkog daha. TINY TIM: KRALJ NA JEDAN DAN priča je o dobroćudnom marginalcu koji je bio fanatično uvjeren kako će jednog dana postati slavan. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju hrvatski članovi filmske ekipe: producent Bojan Kanjera, animator Marko Meštrović i snimatelj Damir Kudina uz moderaciju filmskog kritičara Boška Picule.

Utjecajni umjetnik i koreograf Merce Cunningham nije volio da ga nazivaju avangardnim umjetnikom, već samo plesačem. Ples su za njega bili „ljudi koji se uokolo kreću na različite načine", a smatrao je i da ples ne bi trebao biti opterećen značenjem, već da bi tumačenje trebalo prepustiti gledateljima. Spajao je elemente klasičnog i suvremenog plesa, a zahvaljujući vjerovanju da se svaki pokret ljudskog tijela može inkorporirati u ples, smatrao je da svatko može postati plesačem. U filmu CUNNINGHAM pojavljuje se i John Cage, u kojem je Cunningham pronašao ne samo srodnu dušu u svom profesionalnom djelovanju već i ljubav svog života. Film će predstaviti performativna umjetnica i autorica Iva Nerina Sibila.

U nagrađivanom filmskom eseju HERMANN HESSE: PLAMTEĆE LJETO redatelj Heinz Bütler obrađuje možda najplodniji period piščeva života. Zvijezda Tonija Erdmanna, glumac Peter Simonischek čita odlomke iz novele oživljavajući pjesnika i njegov alter ego a tu su i britke opservacije književnih erudita poput njemačke spisateljice Sibylle Lewitscharoff. Hermann Hesse autor je slavnog psihoanalitičkog dnevnika Stepski vuk i utopističkog romana Igra staklenim perlama koji mu je donio Nobelovu nagradu za književnost 1946. godine. Nakon projekcije slijedi razgovor s piscem i prevoditeljem Borisom Perićem koji će voditi asistentica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Aida Alagić Bandov.

Jedan od velikih majstora fotografije, Helmut Newton, proslavio se istražujući žensko tijelo, a kultni ga je status pratio i dugo nakon tragične smrti. Njegov jedinstven i dojmljiv prikaz žena uvijek je budio pitanje: je li osnaživao svoje subjekte ili ih tretirao kao seksualne objekte? U filmu HELMUT NEWTON: PERVERZIJA I LJEPOTA kroz niz iskrenih razgovora s Grace Jones, Charlotte Rampling, Isabellom Rossellini, Annom Wintour, Claudijom Schiffer, Marianne Faithfull i drugima, ovaj dokumentarac govori o njegovoj ostavštini i pokušava odgovoriti na pitanja o temama koje se provlače kroz srž njegova životnog djela - stvaranje provokativnih i subverzivnih slika žena. Film će predstaviti modni kritičar Nenad Korkut.

BUDITE PRIRODNI: NEISPRIČANA PRIČA O ALICE GUY-BLACHÉ donosi priču o najslavnijoj ženi za koju niste nikad čuli, prvoj redateljici na svijetu i jednoj od prvih autorica nijemog filma. Film prati uspon Alice Guy-Blaché od tajnice u Gaumontovu studiju, preko funkcije voditeljice produkcije te slavne 20-godišnje karijere u Francuskoj i SAD-u. U Americi je osnovala svoju produkcijsku kuću i njeno ime kao scenaristice, redateljice i/ili producentice nalazi se na oko 1.000 filmova. U jednom trenutku njena karijera tone u zaborav - sve do pojave ovog filma. Film pokušava i odgovoriti na pitanje kako je moguće da je pionirka koja je toliko doprinijela rađanju filma ostala potpuno nepoznata, a kroz naraciju nas vodi oskarovka Jodie Foster. Film će predstaviti povjesničar filma Daniel Rafaelić.

Lydia Lunch, ikona njujorške underground scene kasnih 1970-ih i jedna od osnivačica No Wavea, svoje dugogodišnje djelovanje u muzici i spoken word performansu posvetila je iskonskom pravu svake žene da kaže „jebi se" glasno kao svaki muškarac. Dokumentarac Beth B LYDIA LUNCH: RAT NIKAD NIJE GOTOV slavi njezino konfrontacijsko, gnjevno i užareno umjetničko djelovanje kroz razne inkarnacije - od kultnog benda Teenage Jesus & the Jerks, preko suradnje na filmovima Richarda Kerna do nedavne turneje s njenim novim bendom Retrovirus. Nakon projekcije kulturna antropologinja Sonja Leboš razgovarat će s protagonisticom Lydijom Lunch i redateljicom Beth B koje će nam se pridružiti online.