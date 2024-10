4. Plant Market na Britancu

Nakon prethodna tri izdanja Plant Marketa, koja su Branimir-plac pretvorila u pravu oazu u centru grada, posjetitelji će ponovno uživati u nezaboravnom druženju u zelenom okruženju zagrebačkog Britanca.

Očekuje vas izložbeno-prodajni market s bogatom ponudom biljaka, cvijeća i opreme za uređenje doma i vrta, uz besplatne kreativne radionice za sve uzraste. Posebnu pažnju privući će razmjena biljaka u sklopu koje će posjetitelji međusobno moći donijeti svoje biljke za razmjenu te tako osvježiti svoj kućni vrt.

I ovog puta nam stižu sjajni izlagači, neke već znate, a neke tek trebate upoznati. Biljke.Plants, maheri za dugotrajne i samoodržive biljne terarije u boci, umjetnički rasadnik Diši na Nos, hrvatsko egzotično voće i povrće Exotic King, Green&Out vrtni alkemičari, kokedama biljke u kugli od mahovine Hangin.garden, Hortiart s Kampicom prepunom bilja, Tirqiz divna kimona, keramika Koshmar Design, Triptih detalji za dom, Vert magazin Vert, novi tiskani medij posvećen vrtlarstvu i životu na otvorenom zraku, trgovina bilja Walden Plants i Woona koja prerađuje otpadnu ovčju vunu iz Hrvatske u visokokvalitetno 100% organsko peletirano gnojivo s eko certifikatom.

Zabavni dio druženja osiguran je bogatim glazbenim programom pa će tako nastupiti Zagrebački salonski kvartet kako bi i na otvorenom oživio stare običaje salonskog muziciranja, glazbenica Aklea Neon s konceptom Freqs of Nature u sklopu kojeg muzicira s biljkama te unikatni maskirani duet Skier and Yeti koji će voziti publiku kroz napeti superveleslalom funka, drum and bassa, low rocka i electra.

Cilj projekta je oživjeti zagrebačke tržnice kao zelene oaze u srcu grada, pružajući prostor za opuštanje i bijeg od svakodnevne žurbe. Četvrto izdanje Plant Marketa namijenjeno je ljubiteljima biljaka ali i svima koji kraj tjedna žele provesti u druženju i bogatom programu na popularnom zagrebačkom Britancu.