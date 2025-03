Animafest predstavlja ovogodišnje programe

SVJETSKA PANORAMA 2025 A ROUND OF APPLAUSE FOR DEATH , Stephen Irwin (small time inc. / United Kingdom / 2024)

, Stephen Irwin (small time inc. / United Kingdom / 2024) CASCA , Bianca Toloi (Ladaia; Toloi Animation / Brazil / 2024)

, Bianca Toloi (Ladaia; Toloi Animation / Brazil / 2024) DARK GLOBE , Donato Sansone (Autour de Minuit; Base Zero / France, Italy / 2024)

, Donato Sansone (Autour de Minuit; Base Zero / France, Italy / 2024) DOWNTIME , Yuvia Maini (Ellisif Hals / Sweden / 2024)

, Yuvia Maini (Ellisif Hals / Sweden / 2024) EXISTENTIAL GREG , Will Anderson (Wanderson Ltd / United Kingdom / 2024)

, Will Anderson (Wanderson Ltd / United Kingdom / 2024) FIA , Luciana Martinez (Osa Estudio / Argentina / 2024)

, Luciana Martinez (Osa Estudio / Argentina / 2024) INSIDE, THE VALLEY SINGS , Nathan Fagan (Wonderbread / Ireland / 2024)

, Nathan Fagan (Wonderbread / Ireland / 2024) ME* , Rina Ito (Tokyo Zokei University / Japan / 2024)

, Rina Ito (Tokyo Zokei University / Japan / 2024) MOTHER'S HOUSE , Chang Kim (independent production / South Korea / 2024)

, Chang Kim (independent production / South Korea / 2024) ONE LIGHT LEFT ON , Diyala Muir (independent production / Cyprus / 2024)

, Diyala Muir (independent production / Cyprus / 2024) ORDINARY LIFE , Yoriko Mizushiri (Miyu Productions / France / 2025)

, Yoriko Mizushiri (Miyu Productions / France / 2025) PIGEONS , Nicolas Cinelli (Studio Linguini / United Kingdom / 2025)

, Nicolas Cinelli (Studio Linguini / United Kingdom / 2025) SCENT , Alan Kwan (independent production / United States / 2025)

, Alan Kwan (independent production / United States / 2025) SILENT CINEMA , Krste Gospodinovski (Flip Book Productions; Focus Pocus Films / North Macedonia / 2025)

, Krste Gospodinovski (Flip Book Productions; Focus Pocus Films / North Macedonia / 2025) THE DOG , Kaspar Jancis (Rebel Frame / Estonia / 2025)

, Kaspar Jancis (Rebel Frame / Estonia / 2025) THE GRAFFITI , Ryo Orikasa (The Yanai Initiative at UCLA; Waseda University / Japan / 2025)

, Ryo Orikasa (The Yanai Initiative at UCLA; Waseda University / Japan / 2025) THE MONKEY'S PAW , Kayu Leung (TED-Ed / France / 2024)

, Kayu Leung (TED-Ed / France / 2024) THE REFUSERS, Wiep Teeuwisse (Tinsel Studio / The Netherlands / 2024)