30 godina inovacije tvrtke Asus na Computexu 2019

Asusov predsjednik Jonney Shih je na Computexu 2019 događaju predstavio nekolicinu uređaja, koji će se proizvesti u limitiranim serijama, kako bi obilježili tvrtkin 30. jubilej. Također je predstavio revolucionarnu konceptualnu matičnu ploču Prime Utopia, prijenosnike ZenBook Pro Duo i ZenBook Duo te prijenosni monitor ZenScreen Touch.

Asusova specijalna edicija proizvoda, izdana povodom tvrtkine 30. obljetnice, sastavljena je od mobitela ZenFone 6 Edition 30, laptopa ZenBook Edition 30 i matične ploče Prime X299 Edition 30. Svi oni sadrže posebni, stilizirani monogram "A", kojeg je, povodom spomenutog jubileja, izradio ASUS Design Center. Ovim monogramom naglašene su Asusove temeljne vrijednosti i povijest, kao i usmjerenost na rafiniranu estetiku, vrhunske performanse i nenadmašno korisničko iskustvo. Monogram "A" u svojoj osnovi predstavlja kineski simbol za ljude te kao takav ukazuje na ljudsku stranu Asusa. Gornji dio monograma ima oblik strelice, koji simbolizira Asusovu sposobnost nadilaženja svih prepreka i uzdizanja iznad industrijskih normi. Kad se monogram okrene naopačke, poprima oblik srca, čime se prenosi poruka ljubavi prema životu.

"Asusu je neizmjerna čast punih 30 godina služiti zagriženoj tehnološkoj zajednici, entuzijastima, igračima, kreatorima sadržaja i svim ostalim korisnicima", kazao je Asusov predsjednik, Jonney Shih. "Neopisivo sam uzbuđen i ponosan što smo na ovom putovanju ostali vjerni našim beskompromisnim inženjerskim korijenima - putovanju zbog kojeg smo zajedno postali mudriji i snažniji. Namjera nam je nastaviti stvarati sveprisutan, inteligentan, emotivan, radostan i pametan život u desetljećima koja dolaze.".

Predsjedniku Shihu na pozornici se pridružio Chris Walker, Intelov potpredsjednik Client Computinga, kako bi govorio o dugogodišnjem partnerstvu dviju tvrtki:

"Intel i Asus dijele veliku strast za inoviranjem. Čestitamo Asusu na 30. obljetnici! U tom periodu naša suradnja je iznjedrila uređaje koji obogaćuju živote stanovnika čitavog svijeta. Pomoću mobilnih Intel® CoreTM procesora 9. generacije, Asus u svijet mobilnih računala danas donosi performanse u rangu stolnih računala. Uzbudljivi novi ASUS ZenBook Pro Duo, sa svojim sekundarnim ekranom, utjelovljenje je onoga na što mislimo kad govorimo o pomicanju granica funkcionalnosti i dizajna osobnog računala, te služi kao izvrstan primjer inovacije postignute našom suradnjom.".

ASUS ZenBook Edition 30 korisnicima pruža luksuzni dizajn, s poklopcem prekrivenim pravom kožom i amblemom optočenim 18-karatnim ružičastim zlatom, te je ekskluzivno opremljen kompletom vrhunskih dodataka. Ujedno se radi o najmanjem 13-inčnom laptopu na svijetu, s omjerom kućišta i ekrana od čak 95%, Intel® Core i7 procesorom 8. generacije i NVIDIA GeForce®MX250 diskretnom grafičkom karticom. ZenFone 6 Edition 30 donosi legendarni dizajn s koncentričnim krugovima, insipiriran Zenom, na mat-crnom kućištu, s utisnutim Edition 30 logom. ZenFone 6 je prvi ZenFone čiji ekran nema usjeklinu (notch), a ujedno i prvi ZenFone s inovativnom Flip Camerom. ZenFone 6 Edition 30 raspolaže s 12 GB RAM-a i 512 GB memorije za pohranu podataka, kako bi ponudio brzo i glatko iskustvo korištenja te na taj način korisnicima pružio najfiniju integraciju dizajna i tehnologije. Matična ploča Prime X299 Edition 30 donosi podršku za najnovije procesore s velikim brojem jezgri, poboljšan sustav za napajanje i vrhunski dizajn hladnjaka za VRM-ove.

Prilikom osnutka 1989. godine, ASUS je sa svojom prvom matičnom pločom unio revoluciju u industriju matičnih ploča. Već je tada utaban put do titule proizvođača najprodavanijih i najnagrađivanijih matičnih ploča na svijetu. Konceptna matična ploča Prime Utopia nastavlja tradiciju inovacije te iz temelja mijenja dosadašnju percepciju dizajna matične ploče, s ciljem postizanja rashladnih performansi i brzine potrebne za ispunjenje zahtjeva procesora, grafičkih kartica i uređaja za pohranu najviše kategorije, te pružanja maksimalne fleksibilnosti sastavljačima računala.

ASUS također poboljšava iskustvo za mobilne kreativce i profesionalce s novim ultraprijenosnicima ZenBook Pro Duo i ZenBook Duo. Oba sa sobom donose ScreenPadTM Plus, sljedeću generaciju prvog inteligentnog touchpada na svijetu. ScreenPad Plus pruža velik i širok sekundarni ekran, intuitivan dizajn, prirodno iskustvo gledanja i drastično poboljšanje istovremenog rada na dva ekrana - sve to s ciljem postizanja ultimativne kreativnosti. ZenBook Pro Duo opremljen je 15,6-inčnim 4K UHD (3.840x2.160) OLED HDR ekranom, s 14-inčnim 4K (3.840x1.100) ScreenPad Plusom, te je pogonjen 8-jezgrenim Intel Core i9 procesorom 9. generacije i NVIDIA GeForce RTX 2060 grafičkom karticom, koja podržava ray-tracing. Također donosi najbrži konektor koji postoji na osobnim računalima, s propusnošću od 40 Gbps - Thunderbolt 3, kao i NumberPad 2.0, glasovnu kontrolu putem Amazon Alexe i odvojenu tipku za aktivaciju turbo-hlađenja. ZenBook Duo opremljen je 14-inčnim Full HD ekranom, s 12,6-inčnim ScreenPad Plusom Full HD rezolucije, te posjeduje Intel Core i7 procesor 9. generacije i NVIDIA GeForce MX250 diskretnu grafičku karticu. Oba modela raspolažu Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) bežičnom mrežnom karticom, s dodatkom tehnologije Gig+, koja im omogućuje postizanje izvrsnih mrežnih performansi, s brzinama do 2,4 Gbps.

Osim ScreenPad Plusa, ASUS je također objavio da ScreenPad 2.0 - nova verzija revolucionarnog touchpada - stiže na ZenBook 13/14/15, ZenBook Edition 30, ZenBook Flip 15 te VivoBook S14 i S15, kako bi sve njegove kreativne mogućnosti postale dostupne još većem broju korisnika.

ASUS je predstavio i ZenScreen Touch, tanak i lagan prenosivi monitor, dizajniran za produktivnost, kreativnost i zabavu u pokretu. Masa mu iznosi svega 0,9 kilograma, a tanak je samo 9 milimetara. Nudi ekran osjetljiv na dodir (u 10 točaka istovremeno), koji podržava geste kao što swipe, scroll, pinch i povlačenje. Posjeduje ugrađenu bateriju kapaciteta 7.800 mAh, a nudi brojne mogućnosti povezivanja, pomoću hibridnog USB-C i Micro-HDMI porta.

Lista Asus proizvoda predstavljenih na pozornici

ZenBook Edition 30 (UX334FL)

ASUS ZenBook Edition 30, dostupan u ograničenoj seriji, jedinstveni je način proslave 30 godina inovacije u Asusu. Temelji se na Asusovom nasljeđu, ali razvijen je za budućnost. Nudi najprofinjenije kožne detalje, kojima se ističe naše samopouzdanje. ZenBook Edition 30 donosi futurističku interpretaciju tradicionalnog dizajna, zahvaljujući svojem poklopcu, koji je prekriven luksuznom Pearl White talijanskom kožom. Uređaj je opremljen potpunim setom vrhunskih dodataka, poput Pearl White miša, kutije koja izgleda poput kožne, podloge za miš te futrole od prave kože. Ovo je vrlo posebna kolekcija dodataka, namijenjena vrlo posebnom prijenosniku.

Spoj visokih performansi i izvrsne prenosivosti karakteristična je za čitavu liniju ZenBook. ZenBook Edition 30 stoga nudi komplement iznimno moćnih komponenti, uključujući četverojezgrene Intel Core i7 procesore 8. generacije, NVIDIA GeForce MX250 grafičku karticu, 16 GB RAM-a, utrabrze PCIe SSD-ove i Wi-Fi kartice gigabitne klase.

NanoEdge ekran, koji nema rubova ni na jednoj od četiri strane, ima omjer ekrana i kućišta od čak 95%, što mu u ovoj klasi uređaja daje najkompaktnije gabarite na svijetu. ZenBook Edition 30 također dolazi s novim ScreenPadom 2.0, dodatkom koji tradicionalno iskustvo korištenja laptopa podiže na višu razinu, zahvaljujući sekundarnom interaktivnom ekranu, namijenjenom povećanoj produktivnosti i radu na dva ekrana istovremeno.

ZenBook Pro Duo (UX581)

ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) je revolucionarni ultraprijenosnik, opremljen novim ASUS ScreenPad Plusom, sekundarnim širokim ekranom osjetljivim na dodir, koji nastavlja proširivati i poboljšavati interaktivne mogućnosti, koje je dodavao originalni ScreenPad. ScreenPad Plus kreatorima sadržaja pruža bezbrojne kreativne mogućnosti, povećanu produktivnost i jednostavan istovremeni rad u većem broju alata. Prirodno se integrira s glavnim ekranom, a pripadajući softver ScreenXpert uključuje široku selekciju korisnih aplikacija i alata, namijenjenih potpunom iskorištenju svih beneficija ScreenPad Plusa.

ZenBook Pro Duo isporučuje ekstremne performanse, kakve su vam potrebne da biste se kreativno izrazili, zahvaljujući Intel Core procesorima 9. generacije, do 32 GB RAM-a, NVIDIA® GeForce RTXTM 2060 grafičkoj kartici i ultrabrzim uređajima za pohranu podataka, s do 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD-om. Za bezbrižnu povezivost brinu se Wi-Fi 6 bežična mrežna kartica s tehnologijom Gig+ (802.11ax) i Thunderbolt 3.

ZenBook Pro Duo raspolaže impresivnim 4K UHD (3.840x2.160) OLED HDR ekranom osjetljivim na dodir, 4K (3.840x1.100) ScreenPad Plusom i ASUS NumberPadom, touchpadom s dvostrukom funkcijom. Ekran ima ASUS NanoEdge dizajn, što znači da nema okvira ni sa jedne od četiri strane, čime se postiže zadivljujuće iskustvo gledanja, ali i ultrakompaktne dimenzije.

ZenBook Duo (UX481)

Za kreativne profesionalce kojima je sekundarni ekran potreban u uređaju manjeg formata, ZenBook Duo predstavlja savršeni izbor. Nudi sve iste, izvanredne mogućnosti ScreenPad Plusa kao kod ZenBook Pro Dua, ali u lakšem i manjem kućištu. Pokretan je Intel Core i7 procesorom i GeForce MX250 grafičkom karticom te ima Full HD NanoEdge glavni ekran i Full HD ScreenPad Plus.

Prime X299 Edition 30

Porijeklo Asusove serije matičnih ploča Prime korijene vuče iz 1989. godine, kad je lansirana ISA-386C, prva matična ploča u Asusovoj povijesti. Taj događaj bio je ključan prvi korak na našem putu do vodećeg svjetskog proizvođača matičnih ploča. Model Prime X299 Edition 30 poštuje svoje nasljeđe inovacije i visokih performansi, donoseći velik broj značajki i mogućnosti finog ugađanja, osmišljenih za jednostavniju izgradnju konfiguracija najviše kategorije.

Prime X299 Edition 30 podržava najnovije Intel® CoreTM X procesore visoke klase, koji donose velik broj jezgri i ekstremno visoke performanse za napredne kućne korisnike i kreatore sadržaja. Ova matična ploča raspolaže novim, 16-staznim sustavom napajanja i poboljšanim rashladnim sustavom, kako bi najnoviji procesori mogli ostvariti svoj puni potencijal. Dva M.2 utora s pasivnim hladnjacima omogućavaju ultrabrzi prijenos podataka, koji baš nikad ne usporava zbog pregrijavanja, a dva Thunderbot 3 porta i pripadajući DisplayPort ulazi kreatorima sadržaja dozvoljavaju jednostavno spajanje i ulančavanje vanjskih diskova i ekrana. Ugrađeni 5G Aquantia Ethernet, Intel Gigabit LAN i Wi-Fi 6 jamče izrazito brz žični i bežični mrežni prijenos podataka.

Prime X299 Edition 30 također nudi 2-inčni LiveDash OLED ekran, koji prikazuje ključne informacije o sustavu, poput radnih taktova, temperatura i napona, za lako praćenje cjelokupnih performansi. Također može prikazati proizvoljni tekst i slike, što će biti osobito zanimljivo korisnicima koji žele personalizirati svoje računalo. Sekundarni LiveDash ekran dio je novog Smart Control Consolea, vanjskog modula koji se povezuje putem USB-a i dolazi s postoljem, koje će stajati povrh monitora. Osim što prikazuje relevantne informacije o sustavu, Smart Control Console nudi praktično upravljanje pomoću glasa i gesti rukom.

Prime Utopia

Prime Utopia je rani prototip Asusove vizije i aspiracija za buduće matične ploče namijenjene stolnim računalima najviše kategorije. Ova matična ploča izrađena je s brojnim poboljšanjima rashladnog sustava, s ciljem da na taj način oslobodi puni potencijal sljedeće generacije procesora s velikim brojem jezgri, kao i drugih komponenti iz najvišeg razreda performansi. Također posjeduje čitav niz inovacija koje mogućnost prilagodbe i upravljanja podižu na novu razinu.

Jedna od najistaknutijih karakteristika ove matične ploče jest posve nekonvencionalno smještanje PCIe utora na stražnju stranu ploče, s ciljem poboljšanja rashladnih performansi sustava. Ovakav raspored komponenti posve oslobađa prostor na prednjoj strani ploče, kako bi se u njega mogao dodati već broj ekspanzijskih kartica i M.2 diskova, te da bi se postiglo optimalno upravljanje toplinom koju generiraju procesori, grafičke kartice i M.2 SSD-ovi sljedeće generacije.

Osim optimizacije termalnih zona za komponente najvišeg razreda performansi, Prime Utopia također donosi integrirano vodeno hlađenje, koje pomaže u odvođenju topline koja nastaje prilikom napajanja procesora s velikim brojem jezgri. Hlađenje procesora pomoću otvorenih sustava vodenog hlađenja pojednostavljeno je implementacijom našeg vlastitog Hydra Cortex konektora za ventilatore, koji će uskoro biti patentiran. Konektor Hydra Cortex može istovremeno nezavisno upravljati s četiri ventilatora, čime se drastično pojednostavljuje provođenje kabela do radijatora vodenih hlađenja. ASUS sa svojim partnerima trenutačno radi na razvoju ventilatora koji će biti kompatibilni s ovom novom tehnologijom.

Budući da smo prepoznali kako korisnici računala najviše kategorije imaju različite potrebe, matična ploča Prime Utopia ima inovativne, modularne stražnje konektore te, pomoću selekcije različitih modula, korisnicima daje mogućnost da sami odaberu koju će kombinaciju konektora koristiti. Također dolazi sa 7-inčnim OLED ekranom osjetljivim na dodir. Ekran se može spojiti žično ili putem Wi-Fi-ja, što daje mnogo fleksibilnosti u njegovom pozicioniranju. Koristi se za modificiranje postavki BIOS-a, kontrolu brzine ventilatora, uključenje i isključenje sustava te praćenje ključnih informacija o sustavu u stvarnom vremenu.

ZenScreen Touch (MB16AMT)

Touch je 900-gramski, 9-milimetarski, prenosivi Full HD monitor, opremljen s velikom baterijom kapaciteta 7.800 mAh, koja mu pruža četiri sata rada. Stvoren je da mobilnu produktivnost podigne na sasvim novu razinu. Njegov responzivni ekran osjetljiv na dodir (u 10 točaka dodira istovremeno) podržava geste kao što su swipe, scroll, pinch i povlačenje, za jednostavnu i intuitivnu interakciju sa samim ekranom. IPS panel također podržava inovativnu aplikaciju ZenScreen Touch, koja omogućava upravljanje ekranom i aplikacijama s Android mobitela, čime se one mogu preseliti na veliki ekran pa rad u njima smjesta postaje produktivniji. Osim što pruža ugodnije iskustvo gledanja svih vrsta sadržaja, ovaj ekran je savršen za obavljanje kompleksnijih zadataka, poput uređivanja dokumenata, fotografija i videa, kako bismo brže odradili takve poslove dok se nalazimo izvan kuće ili ureda. Također nudi opcionalno virtualno sučelje sa sistemskim tipkama s Androida (Back, Home, Recent i Rotation), za kvalitetnije mobilno korisničko iskustvo.

ZenScreen Touch raspolaže hibridnim USB-C i USB Type-A portovima, koji omogućavaju da se videosignal i napajanje dovedu putem istog kabela. To dobrano pojednostavljuje povezivanje uređaja i smanjuje broj žica u radnoj okolini. Uz podršku za Micro-HDMI, ZenScreen Touch može prikazati sadržaj s velikog broja prenosivih uređaja, poput laptopa, mobitela, fotoaparata i igraćih konzola, čime nam omogućava izvrsno iskustvo rada i zabave u pokretu.