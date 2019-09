3 zamke u braku koje treba izbjeći

Brak je kao institucija definitivno u krizi - prema podacima Državnog zavoda za statistiku na 100 sklopljenih brakova ima 34,4 razvoda, a brak prosječno traje 14,7 godina. U 2017. godini bilo je više od šest tisuća razvoda.

Najbolji način da spriječite da se to dogodi vašem braku je da se prema njemu ponašate jednako pažljivo kako biste se ophodili i prema svom poslu. "Često prevelika usredotočenost na posao može biti smrtonosna za vaše osobne odnose", Wendy Capland, life coach u tvrtkama IBM, Bank of America i CVSHealth.

Capland je i autorica knjige "Your Next Bold Move". Ako ne želite da se kraj dogodi i vašem braku, pripazite na znakove upozorenja.

Nemate ciljeve u vezi - ako želite poboljšati vaš odnos važno je postaviti očekivanja i reći partneru što vam je najvažnije. Što ako ne želite imati ciljeve u vašoj vezi? Samo želite da se nastavi ovako. To bi mogao biti znak da imate probleme u vezi. Uostalom, imate ciljeve na svom poslu, ali i planove za karijeru što je važno kako biste zadržali fokus i pažnju. Tako je isto i u privatnom životu.

Nemate jasnu granicu između posla i braka - "Prije dva tjedna bili smo na odmoru s još jednim parom, a ona je stalno provjeravala i odgovarala na e-mail poruke. Došla je pošta i ona bi samo rekla: 'Trebat će mi samo dvije sekunde da odgovorim'. To je ono što samo ljudi misle, napravit ću samo jednu stavr i sve će biti u redu", objasnila je Capland za Inc. te dodala vi i vaš partner trebate imati jasne granice i pravila koja vrijede za vas. One se mogu razlikovati od para do para, ali moraju postojati posebna pravila.

Vaš odnos uzimate zdravo za gotovo - čvrst odnos kao i stabilan posao zahtijeva stalnu pozornost da bi ostao takav. Ljudi koji pretpostavljaju da brak mogu ostaviti na autopilotu često poslije žale zbog toga. Umjesto toga, Capland preporučuje redovitu provjeru i razgovor s partnerom kako biste vidjeli gdje je vaš odnos. "Uvijek počnite s dobrim stvarima. A onda krenite na jednu ili dvije stvari koje nisu dobro prošle - ne više, tako da ne opterećujete drugu osobu. I završite s jednom ili dvije stvari koje biste mogli napraviti drugačije idućeg tjedna", objašnjava Capland.