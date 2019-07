3 savjeta za one koji stalno kasne

Kašnjenje je navika koja vam može stvoriti prilične probleme u životu - kako u privatnom, tako i u poslovnom gdje je dolazak na vrijeme jedna od temeljnih postavki profesionalizma.

Dolaskom na vrijeme pokazujete poštovanje prema ljudima s kojima imate dogovor, pa makar to bili i najbolji frendovi koji vam ne bi zamjerili čekanje - barem prvih par puta. No, kašnjenjem stvarate o sebi sliku osobe u koju se ne može pouzdati, pa ako spadate u one kojima se dolazak na vrijeme čini nemogućom misijom, trebate napraviti par stvari.

Diane DeLonzor posvetila je život znanosti o upravljanju vremenom i doktorirala na temi kašnjenja te objavila knjigu "Never Be Late Again: 7 Cures for the Punctually Challenged". Evo što savjetuje onima koji kasne:

Budite realni - ljudi koji kasne skloni su nerealnom razmišljanju. Uvijek očekuju najbolji mogući scenarij - primjerice da neće biti gužve u prometu i da se ništa nepredviđeno neće dogoditi pa kreću u posljednji trenutak iz stana. Dotad imaju vremena za sve i više od toga - primjerice poigrati se s kućnim ljubimcem iako već 'debelo' kasne. DeLonzor kaže da osobe koje kasne u prosjeku odstupaju od svojih vremenskih predviđanja za 20 do 30 posto. DeLonzor savjetuje da svakodnevno bilježimo točno vrijeme - koliko nam treba od točke A do točke B i ukalkuliramo radnje za koje na prvu mislimo da ne spadaju u sam put od točke A do točke B, poput tuširanja. To činimo sve dok nam ne postane jasno koliko nam zaista treba vremena za određenu radnju ili put

Organizirajte se - DeLonzor tvrdi da 45 posto dnevnih radnji čovjek radi automatski. Ljudi su robovi navika. Pojedinci koji su točni najčešće su vrlo organizirani i skloni rutini, za razliku od osoba koje kasne. DeLonzor savjetuje onima koji ne stižu na vrijeme da u svoj život unesu više rutine i reda. Primjerice da večer prije pripreme odjeću koju će odjenuti na posao.

Pomaknite kazaljke deset minuta unaprijed - ovo je stara, provjerena taktika koja djeluje, ali ne na svakoga. Osobe koje kronično kasne ignorirat će ovaj trik, no nekima će koristiti.