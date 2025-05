23. Queer Zagreb sezona 2025

Od 22. do 29. svibnja 2025. Zagreb ponovno postaje domaćin jednog od najvažnijih kulturnih događanja u regiji - 23. Queer Zagreb sezoni, koja i ove godine okuplja domaće i međunarodne umjetničke glasove s fokusom na identitet, seksualnost, tjelesnost i društvenu pravdu. Kroz izvedbene, izložbene i diskurzivne formate na više gradskih lokacija, ovogodišnje izdanje posvećeno je temi Criminal Queer. Festival polazi od činjenice da su queer identiteti povijesno i suvremeno kriminalizirani kroz zakon, kulturu, institucije i društvene norme te istražuje kako se umjetničkim alatima gradi otpor, dokumentira ranjivost i utjelovljuje preživljavanje. "Queer Zagreb s temom criminal queer ove godine naglasak stavlja na moć queer zajednice za preživljavanjem u okolnostima u kojima retradicionalizacija društava diljem svijeta predstavlja prijetnju za queer i različitost ne samo u onim zemljama koje povijesno poznajemo kao represivne, već i u onima koje su bile svjetionici borbe za jednakost i ljudska prava. Snaga umjetničkog rada, optimizma i otpornosti uči nas preživljavanju i stvaranju oaza zdravog razuma i sigurnosti u svijetu desnih populističkih politika koje su jednom već propale, a propast će i opet." - kaže Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor Queer Zagreba.

Ovogodišnju Queer Zagreb sezonu otvaramo premijerom predstave Sva moja tijela / Todos mis cuerpos argentinskog redatelja Gonzala Quintane. Predstavu izvodi poznata argentinska trans glumica Maiamar Abrodos, jedna od prvih osoba u Argentini koja je zakonski promijenila rodni identitet i kojoj je nove dokumente uručila tadašnja argentinska predsjednica Cristina Kirchner. Kroz Maimarinu priču o tranziciji, borbi za identitet, životu pod diktaturom, hormonima, operacijama i umjetnosti kao sredstvu preživljavanja, Sva moja tijela / Todos mis cuerpos spajaju humor, glazbu i arhivske snimke u dokumentarnu introspekciju jedne izuzetne biografije.

Nakon Rovinja i Nove Gorice, 23. i 24. svibnja u Čuvaonicu Etnografskog muzeja dolazi participativna izložba Coming Out Museum Encounters, koja poziva posjetitelje da vlastitim coming out predmetima i pričama doprinesu rastućoj arhivi queer narativa iz Hrvatske i šire.

Viktor Konstantinović 23. svibnja u AKC Medika donosi G - kartografski narativ o iskustvu s GHB-om na gej party sceni, koja, polazeći od osobnog iskustva autora, tijelom progovara o transformaciji psihe, motorike i percepcije pod utjecajem ove supstance - od euforične seksualne oslobođenosti do gubitka kontrole, empatije i orijentacije.

U subotu, 24. svibnja, u 20:00 sati u Zagrebačkom plesnom centru, Beyond the Edge Brune Isakovića, kroz duboko osobnu solo koreografiju, razotkriva paradoks svjesnog prepuštanja štetnim ponašanjima zbog uzbuđenja i prolazne slobode koju pružaju, unatoč neizbježnoj cijeni koju plaćaju um i tijelo.

Projekt Tragovima drugih, razvijen u suradnji s The British Museumom, predstavit će se javnosti 26. svibnja u 17:30 sati u Muzeju grada Zagreba. U projektu sudjeluju Muzej grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Etnografski muzej u Zagrebu i Muzej Apoksiomena, a ove godine u okviru Queer Zagreba bit će predstavljeni izabrani mapirani predmeti iz zbirki muzeja-suradnika u formatu interaktivne mape.

Karlo Štefanek 26. svibnja u 20:00 sati u Multimedijalnom Institutu MaMa izvodi 139 Letters to Noa Marlo. Nastao tijekom umjetnikova boravka u New Yorku, projekt proizlazi iz iznenadnog prekida zajedničkog života s Noom Marlom Riječ je o epistolarnoj formi koja svjesno odbija narativnu linearnost i katarzični kraj, a rad će se publici predstaviti kroz čitanje u izvedbi samog umjetnika, ali i kroz video radove umjetnika koje je Štefanek pozvao da svojim interpretacijama prošire i preuzmu njegov glas. Večer uključuje i razgovor s povjesničarom umjetnosti Leopoldom Rupnikom, čime se otvara prostor za kontekstualizaciju rada unutar šireg okvira queer poetike i autofikcije.

Za najmlađe, Nikolina Komljenović 27. i 28. svibnja u ZPC-u donosi participativnu plesnu predstavu Koja si ti planeta? s elementima novog cirkusa i vrlo snažnom audio-vizualnom atmosferom koja koristi somatski pokret, improvizaciju, ambijentalni zvuk i imerzivnu scenografiju kroz koju putuju pokretačice i gledatelji.

Egipat ulazi na pozornicu kao ljubavnica i osvetnica u Maneateru, solo izvedbi Hazema Headera koja će 28. svibnja u 19:00 sati transformirati Zagrebački plesni centar u prostor pun strasti i gorke nostalgije kroz spoj trbušnog plesa, draga, kabarea i lip synca.

Iste večeri u 21:00, National Queer Theater iz SAD-a donosi izvedbeno čitanje drame Waafrika 123: A Queerly Scripted Tragic Rise to African Fantasia. Smještena u selo Luoland uoči prvih demokratskih izbora u Keniji, drama prati zabranjenu ljubav između Amerikanke Bobby i Awina, trans muškarca iz plemena Luo. Intenzivna i dirljiva, predstava propituje granice ljubavi, identiteta i moći unutar patrijarhalnog poretka Kenije.

Zatvaranje festivala, 29. svibnja u ZPC-u, pripada interdisciplinarnom projektu This is who I am Jeremyja Goldsteina i Gonzala Quintane - izvedbenom kolažu queer monologa iz Zagreba, uz prateću izložbu fotografa Sanjina Kaštelana. Projekt okuplja autobiografske priče lokalne queer zajednice, spajajući ih kako bi osvježio društvene povijesti koje bi inače ostale neprepoznate. Pod vodstvom Goldsteina i u režiji Quintane, ovaj projekt istražuje queer snagu kroz otpornost, nježnost i prisutnost.

Intimnost, represija, ovisnost, otpornost, arhiviranje i sjećanje čine tematsku okosnicu ovogodišnjeg programa, kojim Queer Zagreb nastavlja svoju misiju borbe protiv sistemske opresije i brisanja queer iskustava umjetnošću koja uporno, nježno i beskompromisno svjedoči postojanju. Cjelokupni program i ulaznice potražite na na internetskoj stranici thisisadominoproject.org.