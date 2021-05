17. ZagrebDox: LJUBAV u fokusu novog programa

17. ZagrebDox održat će se od 13. do 20. lipnja na nekoliko zagrebačkih lokacija: u Kinu SC, Teatru &TD i MM centru Studentskog centra u Zagrebu te na Ljetnoj pozornici Tuškanac. Festival tako donosi više od 80 filmova u novom terminu, povoljnijim vremenskim uvjetima i uz prilagodbu aktualnim zbivanjima, sve s ciljem sigurnog susreta publike i dokumentarnih priča iz cijeloga svijeta.

Dijelom kao svojevrsno zrcaljenje emocija koje nosi dugotrajna izolacija i osamljivanje uzrokovano globalnom situacijom u proteklom razdoblju, ali i kao konstantna preokupacija i potraga za kontaktom i bliskošću, dio filmskih naslova u fokus postavlja ljubav, i to kroz partnerske odnose. Aktualna zbivanja i ograničenja tome daju dodatni kontekst. Novi ovogodišnji program LJUBAV donosi četiri naslova povezana spomenutim tematskim okvirom, od kojih svaki na svoj način donosi uvid u intimne ljubavne priče.

Dokumentirajući ruske putnike na krstarenju rijekom Volgom, poljski dokumentarist Jerzy Sladkowski u filmu Bitter Love bilježi njihovu potragu za - ljubavlju. Brod "Maksim Gorki" svojevrsna je agencija za upoznavanje. Putovanje uključuje zabavu, glazbu i velike količine alkohola. U ozračju današnje svakodnevice ovaj film secira ljudsko ponašanje prije, ali i poslije pandemije - slobode i mogućnosti koje smo donedavno uzimali zdravo za gotovo danas su nezamislive, što rezultira drugačijom percepcijom filma i dodatnim značenjem u uvjetima u kojima trenutačno živimo.

Potraga za ljubavlju nit je vodilja i njemačkog filma Laka Ljubav (Easy Love) redatelja Tamera Jandalija. Ovo eksperimentalno ostvarenje, koje u kombinaciji dokumentarnog i fikcionalnog prati sedam muškaraca i žena u često turbulentnoj potrazi za srećom, odlikuje se nesputanom neposrednošću i u ritmu elektroničke glazbe prati ljubavne zgode mlade generacije urbanih Nijemaca u Kölnu.

Tinejdžerska ljubav u fokusu je kratkometražnog filma Tender francuske autorice Isabel Pagliai, inače najboljeg kratkog dokumentarca ovogodišnjeg Dokufesta. Radnje smještene u kasno ljeto na malom jezeru, film razotkriva odnose između skupine djevojčica i dječaka, njihovu napetost, ali i privlačnost te neutaživu želju za druženjem. Od tebe sam sretan autora Davida Bakarića domaći je naslov u ovom ljubavnom programu, a prati odnos dvoje pojedinaca koji su se upoznali u Skopju i ponovno se susreću u Hrvatskoj.

Svjetsku će premijeru na ZagrebDoxu imati film Ljubav oko svijeta Anđele i Davora Rostuhara, koji će biti prikazan u regionalnoj konkurenciji. Putujući u najudaljenije kutke svijeta, od dubokih amazonskih šuma i zabačenih sela na Himalaji, preko malih pacifičkih zemalja i afričkih slamova, sve do najvećih svjetskih metropola, autorski dvojac bilježi čak 33 različite priče o ljubavi i braku, izazovima i borbama, usponima i padovima. Ovaj zapanjujući dokumentarac kroz univerzalnu emociju ljubavi povezuje najširi spektar kultura i identiteta.

Ljubav i partnerski odnosi provlače se kroz još nekolicinu naslova: u međunarodnoj konkurenciji izdvaja se potresan i dirljiv portret iranske obitelji - Radiograph Of A Family, najbolji dokumentarac festivala IDFA. U filmu redateljica Firouzeh Khosrovani progovara o vlastitom odrastanju i identitetu kroz odnos majke i oca koji - premda počiva na ljubavi - obilježava jaz između oprečnih vrijednosti, između tradicionalnog i suvremenog, između potpune posvećenosti islamu s jedne strane te svjetovnom i progresivnom s druge. U fragmentima njihove intime zrcale se tako konflikti novije iranske povijesti.

U program Kontroverzni Dox film Love, It Was Not donosi priču o nemogućoj i tragičnoj ljubavnoj priči između Helene, mlade židovske zatvorenice u Auschwitzu, i austrijskog generala SS-a koji joj je spasio život. Trideset godina nakon te ljubavne veze generalova sadašnja supruga poziva Helenu da svjedoči u njegovu korist i tako mu uzvrati uslugu.

Autorsku večer ove godine posvećujemo redatelju Rajku Grliću, ujedno predsjedniku ovogodišnjeg međunarodnog žirija ZagrebDoxa. U programu će biti prikazano i ostvarenje pod naslovom Svaka dobra priča je ljubavna priča, film u kojem Grlić s koredateljem Matjažom Ivanišinom snima proces postavljanja kazališne predstave portretirajući pritom osobne odnose onih koji je kreiraju: scenarista i redatelja Dušana Jovanovića, glumice Milene Zupančić te glumaca Radka Poliča i Borisa Cavazze. Ovo je bilješka o jednom ljubavnom trokutu, ali i sasvim otvorena priča o javnom i privatnom životu umjetnika.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa - potprogram MEDIA.