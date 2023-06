17 jednostavnih romantičnih gesti koje biste trebali probati barem jednom!

Ne moraju sve romantične geste stajati puno novca, zahtijevati tjedne planiranja ili uzrokovati stres zbog toga da sve bude savršeno. Romansa je samo način kako biste nekome pokazali da ga volite. Šalješ joj cvijeće. Skuhaš joj večeru. Postoji bezbroj načina da učinite gestu nezaboravnom, a da pritom ne pretjerate, bankrotirate ili poludite.

Svi se sjetimo pokazati ljubav prema svom partneru na velike praznike, rođendane ili godišnjice. Ali težnja malim gestama raspoređenim tijekom cijele godine bit će stalni podsjetnici na snagu vaše ljubavi tijekom svih godina.

Svaka mala gesta izvrsna je za izmamiti osmijeh vašem partneru. Evo što možete isprobati.

1. Naručite njihovu omiljenu hranu

Nadamo se da do sada znate što je to. Kuhanje obroka može biti velik pothvat, ali potajno pripremanje Wolt narudžbe koja treba stići čim se vaš partner vrati kući nakon dugog dana može pokazati ljubav uz malo truda.

2. Donesite joj topli ručnik

Možete koristiti partnerovo jutarnje ili večernje tuširanje da pokažete ljubav. Zagrijte ručnik u sušilici nekoliko minuta prije nego što se vaš partner odluči osušiti.

3. Pravite se da ih nema

Koliko često pitate svog partnera: "Što mogu učiniti?" Čak i uz najbolju namjeru, to pitanje stavlja na njih teret donošenja odluke. Umjesto toga, razmislite sami što možete napraviti i napravite to!

4. Izmislite malu rutinu

Rutine mogu biti smrt za vezu ako ih je previše. No, možete upotrijebiti rutine i na drugi način. Večernji spoj svakih nekoliko mjeseci je sjajan, ali u konačnici može dovesti do smanjenja povezanosti između vas. Umjesto toga, razmišljajte o tome što možete učiniti svaki dan. Imajte petominutnu provjeru svake večeri.

5. Proučavajte svog partnera

Jedna od najboljih, najsmislenijih romantičnih gesta je jednostavno proučavanje vašeg partnera svaki dan. Možda se vaš partner uvijek muči tijekom određenog mjeseca jer je godišnjica gubitka drage osobe. Možda je ručak s njihovom obitelji uvijek razlog za tjeskobu. Ako provedete nekoliko minuta pokušavajući suosjećati sa svojim partnerom, možete biti tu za njega kada je to važno.

6. Ostavljajte bilješke

Ne morate biti Shakespeare da biste napisali klasik. Sve što je potrebno je olovka, papir i nekoliko lijepih riječi da ih iznenadite na najbolji način. Ako se borite za inspiraciju, počnite s nečim poput: "Ti si moja najdraža osoba" ili "Jako te volim" i zabavite se skrivajući to negdje gdje znate da će vaš partner pogledati. Kad to učine, možete sramežljivo reći: "Kako je to dospjelo tamo?!" dok smišljate svoj sljedeći poetski post-it.

7. Napravite doručak u krevetu

Ne moraju to biti savršeno kuhana benedict jaja. Zdjelica njihovih omiljenih žitarica, topla štrudla ili svježa voćna salata bit će sasvim u redu. Važno je da pokažete svom partneru koliko vam je važno da imaju divan početak dana.

8. Zaigrajte novu igru

Sljedeći put kad budete vani, zgrabite jednostavnu igricu kao npr. Uno i naučite je igrati zajedno. Ne samo da će natjecanje biti zabavno, nego ćete oboje biti u najboljoj poziciji da motivirate druge parove da vam se pridruže. Što je još važnije, sjetiti ćete se kakav je osjećaj otkriti nešto zajedno, što je jedan od najboljih dijelova veze.

9. Promijenite način na koji komunicirate

Velike su šanse da vi i vaš partner često pišete poruke. Bilo da se radi o podsjetnicima o preuzimanju namirnica ili frustracijama na poslu, mnogi se odnosi oslanjaju na palac kako bi puno komunicirali. Promijenite stvari s vremena na vrijeme jednostavnim telefonskim pozivom. Zamislite kako će biti ugodno iznenađeni kada im kažete da ih zovete samo da biste ih pozdravili ili da želite čuti njihov glas. Zar ne biste i vi bili?

10. Napravite foto uspomenu

Odvojite nekoliko minuta da stvorite nešto prilagođeno i jedinstveno što će vas uvijek podsjećati jedno na drugo kada to vidite. Ne košta puno vremena ni novca, ali bit će neprocjenjivo u očima vašeg partnera. To može biti običan privjesak za ključeve!

11. Čitajte ono što oni čitaju

Možda vi i vaš partner imate potpuno različite ukuse u knjigama ili časopisima. Ono što također imate je izvrsna prilika da im pokažete da vam je stalo do onoga u čemu oni uživaju. Ne morate postati stručnjak, ali moći ćete s ljubavlju pokazati svom partneru da podržavate njegove interese.

12. Vodite bilješke

Otvorite aplikaciju Notepad na svom telefonu i započnite novu bilješku posvećenu vašoj drugoj osobi. U njemu pratite male stvari koje primjećujete svaki dan, poput novih omiljenih TV emisija, interne šale koju ste oboje podijelili ili nečega što je vaš partner rekao što vam je izmamilo osmijeh. Sljedeći put kad poželite iznenaditi partnera, praktički ćete imati upute. Ovo je sjajna ideja jer činite gestu za koju znate da će se svidjeti vašem partneru, jer je on sam to nenamjerno tražio.

13. Odbacite sarkazam

Iznenaditi partnera neočekivanom iskrenošću može biti jednako učinkovito kao cvijeće ili nakit, a puno je jeftinije.

14. Pripremite popis pjesama za njih

Mix CD-i se više ne koriste, ali gotovo svaka platforma za streaming omogućuje vam da pripremite prilagođeni popis pjesama za reprodukciju i podijelite ga s lakoćom. Možete napraviti vlastiti popis romantičnih balada, starih favorita ili novih pjesama i podijeliti je sa svojim partnerom.

15. Podijelite tajnu

Povjerenje, intimnost i hrabrost umotani su u ovu jednu jednostavnu gestu. To bi mogla biti glupa tajna, poput činjenice da ne znaš zviždati. Ili bi to mogla biti ozbiljnija tajna, poput priznanja da se bojite zeznuti stvar na poslu. Što god odlučili podijeliti, vaš će partner biti zatečen takvim privatnim, osobnim priznanjem i polaskan što ste se osjećali dovoljno samouvjerenim da pokažete ranjivost.

16. Flertujte u javnosti

Nemojte se bojati dati svijetu do znanja koliko obožavate svog partnera. Poljubac u obraz dok kupujete namirnice ili lagano škakljanje dok šetate parkom iznenadit će vašeg partnera i učiniti ga da se osjeća poželjnim.

17. Gledajte zalazak sunca

Ne radi se zapravo o zalasku sunca. Riječ je o provođenju neometanog vremena s osobom koju volite u društvu veličanstvene prirode. Ne morate pronaći niti slikoviti vrh planine ili brda. Bacite deku na svoju terasu, u svoje dvorište ili na krov i ušuškajte se zajedno dok se svjetla gase.

