15. SFF otvaraju "Heroji radničke klase"

15. SUBVERSIVE FESTIVAL održat će se od 15. do 28. svibnja, a festival počinje ove nedjelje uz filmski program i 15. izdanje Subversive Film Festivala uz premijeru filma Miloša Pušića Heroji radničke klase u zagrebačkom kinu Tuškanac i s početkom u 20 sati.

Film o grupi ilegalnih građevinskih radnika bez osnovnih prava koji se pokušavaju suprotstaviti svojim šefovima okarakteriziran kao ogorčena punk pjesma prije nego očekivana tužaljka o radničkoj klasi koja odlazi u raj, svjetsku premijeru imao je u sklopu berlinske Panorame, a u glavnoj je ulozi Jasna Đuričić, dobitnica "europskog Oscara" za svoju glumačku izvedbu u filmu Quo vadis, Aida?



Subversive Film Festival od 15. do 22. svibnja u kinu Tuškanac, Dokukinu KIC, Kulturno informativnom centru, SPD Privredniku te onlin

Najnovije izdanje Subversive Film Festivala održat će se od 15. do 22. svibnja i donosi četrdeset recentnih filmskih naslova koji su obilježili tekuću godinu. Ovogodišnje festivalsko izdanje posvećeno je najdražem suradniku festivala, filmskom kritičaru i selektoru Draganu Rubeši (1956.-2022.) koji nas je početkom ove godine prerano napustio.

U igranoj konkurenciji izdvajaju se novi film renomirane francuske sineastice Claire Denis Obje strane oštrice nagrađen Srebrnim medvjedom za režiju o pandemijskom ljubavnom trokutu u kojem glume Juliette Binoche, Vincent Lindon i Grégoire Colin. Iz Berlina ovjenčan Srebrnim medvjedom stiže i najnoviji monokromatski komad „korejskog Rohmera" Hong Sang-sooa Spisateljičin film o ljepoti slučajnih susreta i važnosti autentičnosti u često neiskrenom svijetu filma.

Tu je i pobjednik Un Certain Regard sekcije u Cannesu Otvaranje šaka Kire Kovalenko, kao i bolivijski pobjednik sekcije Orizzonti u Veneciji Veliko kretanje u režiji Kira Russa, filmska simfonija i oda jednom od najviših gradova na svijetu, La Pazu. U konkurenciji je i Rupa, speleološko-filmsko remek-djelo Michelangela Frammartina, punokrvni primjerak žanra slow-cinema koji je u Veneciji osvojio čak tri nagrade, uključujući Specijalnu nagradu žirija u međunarodnoj konkurenciji.

Dokumentarnu konkurenciju predvodi pobjednik Visions du Réela o sucidalnim ruskim milenijalcima te Mutzenbacher Ruth Beckermann

Debitanski film Marusje Siroječovskaje Kako spasiti mrtvog prijatelja dolazi friško sa festivala Visions du Réel gdje je nagrađen, a paralelno s hrvatskom premijerom na Subversiveu bit će prikazan i u Cannesu. Film o sucidalnim milenijalcima s moskovske periferije posthumno je ljubavno pismo redateljice njezinu prijatelju Kimiju ali i posveta cijeloj jednoj utišanoj generaciji. U konkurenciji je i novi film austrijske dokumentaristice Ruth Beckerman, Mutzenbacher, pobjednik Encounters sekcije na ovogodišnjem Berlinaleu. Beckermann će u sklopu festivala u srijedu, 18. svibnja održati i masterclass predavanje Režirati sjećanja: politički krajolici u dokumentarnom filmu. Tu je i šarmantni dokumentarac Vodič za ljubav i borbu protiv kapitalizma o bračnom paru Monique i Michelu Pinçon-Charlotu, francuskim sociolozima i autorima proslavljenih knjiga Nasilje bogatih i Predsjednik ultra-bogatih. Kronika klasnog prezira u politici Emmanuela Macrona.



Restrospektiva Cecilije Mangini - prve dokumentaristice poslijeratne Italije



Iz popratnog filmskog programa koji će se odvijati u Dokukinu KIC izdvaja se retrospektiva nedavno preminule talijanske dokumentaristice Ceciliji Mangini (1927. - 2021.) U sklopu programa Film XX u suradnji s Kulturno informativnim centrom i Talijanskim institutom za kulturu po prvi put u Hrvatskoj prikazat će se izbor njezinih dokumentarnih i igranih filmova. Mangini je do same smrti u 93. godini života bila vrlo aktivna a njezin rad i javni angažman ukazuju na važnu kontrakulturnu ulogu koju film zauzima u suvremenoj talijanskoj povijesti. Surađivala je i s brojnim intelektualcima i umjetnicima svoga vremena, uključujući Piera Paola Pasolinija i svojeg supruga Lina Del Fra. U goste nam dolaze Paolo Pisanelli, redatelj i njezin česti suradnik te filmologinja i teoretičarka Dalila Missero, autorica knjige Women, Feminism and Italian Cinema.



Duras / Godard dijalozi: Želim pričati o Duras / Hommage: Tko zna što će jučer donijeti? / premijera filma Punk the Capital uz gostavanje redatelja

Ovogodišnji Hommage pod naslovom Tko zna što će jučer donijeti? donosi filmove Haruna Farockija, Andreja Užice, Julesa Dassina i Pantelisa Voulgarisa koji tematiziraju povijesne prekretnice u balkanskim zemljama u 20. stoljeću i njihov utjecaj na naše kolektivno sjećanje. Program donosimo u suradnji s francuskom kustosicom Delphine Leccas i grčkom umjetničkom organizacijom locus athens. U srijedu, 18. 5. u Dokukinu će se održati i hrvatska premijera dokumentarca Punk the Capital o rođenju punka u Washington D.C.-ju i osnivanju slavnih Dischord Records, a na projekciji će nam se pridružiti redatelj James June Schneider i Jeff Nelson legendarni bubnjar Minor Threata. U kinu Tuškanac u sklopu programa Duras / Godard dijalozi prikazat će se i dva filmska dijaloga posvećena velikim francuskim umjetnicima Marguerite Duras i Jean-Lucu Godardu. Dokumentarno-igrani hibrid Želim pričati o Duras redateljice Claire Simon baziran je na intervjuima Durasina 38 godina mlađeg ljubavnika Yanna Andrée, dok je Vidimo se u petak, Robinsone baziran na razigranoj korespondenciji dvije filmske legende Jean-Luc Godarda i iranskog redatelja i književnika Ebrahima Golestana.