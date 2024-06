13. VegeSajam u tijeku

S nikad većim brojem izlagača, 13. VegeSajam zazelenio je i zamirisao zagrebački Europski trg. Brojni izlagači danas do 21 sat predstavljat će svoje u potpunosti biljne prehrambene proizvode i jela te kozmetiku koja ne sadrži životinjske sastojke i nije testirana na životinjama. Veliki red već je i ispred restoranskog dijela VegeSajma, gdje restorani nude čak nekoliko vrsta biljnih burgera, veganski filet mignon, falafel, pad thai, prženu rižu s povrćem, variva, osvježavajuće sokove za boostanje imuniteta i veganske kolače. Posjetitelji se rashlađuju i pivom od indijanske banane te s više od 10 okusa gelata koji su, kao i sve ostalo na VegeSajmu, potpuno biljnog podrijetla.

Na edukativnom dijelu VegeSajma posjetitelji mogu saznati zašto je veganska hrana učinkovit saveznik u borbi protiv debljine, ali i dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i bolesti probavnog sustava, te kako pridonosi sprječavanju razvoja tumora i podizanju imuniteta, energičnosti i vitalnosti cijelog organizma. Takva prehrana namijenjena je svima, a ne samo veganima, što svake godine iznova dokazuje i izvrsna posjećenost VegeSajma.

Cilj VegeSajma je pokazati da je put do zdravlja i dugovječnosti upravo kroz raznovrsnu prehranu temeljenu na namirnicama biljnog podrijetla koje svojim sastavom i bogatom nutritivnom vrijednošću pogoduju osobama svih uzrasta. To je savršena prilika za sve radoznale i sve one koji žele promijeniti svoj život nabolje da se upoznaju s prednostima veganske hrane i proizvoda, i to izravno, razgovarajući s proizvođačima biljne hrane i ugostiteljima koji nude takvu hranu te onima koji takav život prakticiraju već godinama", navodi Balaš Cerjak.

Na odabir veganske hrane mnoge potiču i alarmantni pokazatelji koliko mesna industrija utječe na potrošnju već iscrpljenih prirodnih resursa i na zagađenje okoliša. Ekološka cijena mesa, jaja i mlijeka prevelika je, a prehrana na biljnoj osnovi smanjuje ugljični otisak za čak 50 %. To je ujedno i najbrži put prema zaštiti okoliša i bioraznolikosti. VegeSajam dokazuje kako uz vegansku hranu nećemo baš ništa izgubiti jer imamo priliku svakodnevno birati ono što inače jedemo, ali u biljnoj verziji. Dapače, hranit ćemo se još raznovrsnije i zanimljivije.

Na VegeSajamu predstavljaju se i nositelji V-Labela. V-Label je najrasprostranjenija oznaka koja se dodjeljuje već više od 20 godina veganskim proizvodima diljem svijeta, ali postaje sve popularnija i među hrvatskim proizvođačima. Primarni joj je cilj omogućiti potrošačima jednostavno prepoznavanje proizvoda bez sastojaka životinjskog podrijetla i učiniti ih privlačnijima svima.

Ovim događajem u zelenilu Europskog trga Prijatelji životinja ujedno najavljuju 16. po redu ZeGeVege festival održivog življenja, koji će se održati od 6. rujna 2024., na istoj lokaciji.

Organizacija VegeSajma na neprofitnoj je osnovi i s ciljem edukacije javnosti i održava se pod pokroviteljstvom Grada Zagreba. Popis izlagača VegeSajma i razne druge zanimljivosti možete pogledati na www.prijatelji-zivotinja.hr