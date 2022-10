12. izdanje One Take Film Festivala

One Take Film Festival je jedinstveni međunarodni festival koji je 2003. godine pokrenuo redatelj i direktor fotografije Vedran Šamanović. U proteklih jedanaest izdanja festivala prikazano je više od 400 filmova u službenoj konkurenciji iz preko četrdeset zemalja svijeta. Festival promovira kreativnost i inovativnost unutar zadanog okvira jednog kadra, a otvoren je svim autorskim stavovima i profilima - bilo da dolaze iz filmskih krugova ili iz srodnih vizualnih umjetnosti.

Dvanaesto izdanje festivala održat će se od 19. do 22. listopada u hibridnom formatu: u Multimedijalnom centru Studentskog Centra, kinu Tuškanac dok će se dio programa moći pratiti i putem festivalske internetske stranice. U ovogodišnjem rasporedu prikazat će se dugometražni i kratkometražni filmovi iz sedam programskih kategorija: Službena konkurencija, One Take in Space, Almost One, Black and White, One for Her, One Way Out i Last Take.

23 filma iz Službene konkurencije natječu se za Grand Prix

U ovogodišnjoj Službenoj konkurenciji sudjeluju 23 filma pristigla iz 16 zemalja svijeta od čega je 20 kratkometražnih te tri dugometražna: Lude 20-e (2021.) francuske redateljice Elisabeth Vogler, Svjetla grada (2020.) njemačkog redatelja Maltea Wirtza i Tajna sreće (2021.) indijskog redatelja Don Palathara. U konkurenciji za Grand Prix našao se i kratkometražni film Visoki kriteriji (2022.) hrvatske redateljice Tanje Dabo. Inače, kako bi se mogli natjecati za službenu festivalsku nagradu, o kojoj ove godine odlučuje žiri u sastavu Moretea Fereidouni (Iran), Tanja Lacko (Hrvatska) i Tomislav Šoban (Hrvatska), filmovi od trenutka uključivanja do trenutka isključivanja kamere moraju biti snimljeni u jednom kadru te ne smiju sadržavati nikakve montažne spone.

Almost One program za filmove koji nisu zadovoljili kriterije Grand Prixa

Filmovi koji ne odgovaraju u potpunosti strogim pravilima zadanog okvira jednog kadra bit će prikazani u Almost One programu u kojem se ove godine našlo šest filmskih djela: Tragajući za Bijelim konjem iz Uffingtona (2020.) redatelja Andrewa Norrisa, turski film Odraz (2022.) redatelja Ulaşa Zorle, japanski film Nakon beskrajne dvije minute (2020.) redatelja Junte Yamaguchija te film Satori (2022.) britanske redateljice Chloe Tam. U programu se našao i film Sretni zajedno (2021.) redateljice Sofije Kondylia te grčki film Despotova palača u arheološkom nalazištu Mystras (2022.) redateljice Ifigenije Dimitriou.

Nova programska kategorija Black and White

U programskoj kategoriji Black and White na rasporedu je jedanaest kratkometražnih filmova od čega su dva hrvatska: Spasio me jedan Francuz (2022.) redatelja Siniše Bulajića i Ulazak vlaka u stanicu (2018.) Zvonimira Rumboldta. Sanja Šamanović, umjetnička direktorica festivala, istaknula je kako je nova programska kategorija nastala u svjetlu prisjećanja na neka prošla vremena. Jedan kadar i crno bijela fotografija. Može li u takvim uvjetima više doći do izražaja autorska kreativnost?

Uz spomenute tradicionalne programe, posjetitelji će moći pogledati i novi program One Way Out kao i program okrenut recentnim događanjima - One For Her koji je posvećen ženama.

One Take Film Festival je od prošle godine s bijenalnog izdanja prešao u godišnju manifestaciju, nastavno na pozitivne kritike i izuzetno veliki broj gledatelja. Kao i proteklih izdanja ulaz na sve festivalske projekcije je besplatan. Detaljan raspored projekcija možete pronaći na službenoj stranici One Take Film Festivala te na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

One Take Film Festival je sufinanciran od strane Hrvatskog audiovizualnog centra, Grada Zagreba, Zagrebačkog foto kino saveza i Zaklade Kultura nova, a održava se u suradnji s Kinoklubom Zagreb.

Više informacija o festivalu

One Take Film Festival međunarodni je festival filmova snimljenih u jednom kadru, drugim riječima u jednom dahu, od trenutka uključenja do trenutka isključenja rada kamere. One Take Film Festival isključuje, na prvi pogled, gotovo neisključiv dio filma - montažu i time zabranjuje rez, pretapanja, odtamnjenja/zatamnjenja i sve ostale oblike montažnih sklopova. Tako One Take Film Festival stvara prostor za poticajnije filmsko promišljanje i uzbudljivo filmsko djelovanje. One Take Film Festival jedinstveni je festival te vrste u svijetu i održava se u Zagrebu. Uključuje gotovo sve filmske žanrove, a dužina trajanja filmova nije ograničena. One Take Film Festival daje prvenstveno naglasak na estetski čin filmskog djela, dok jedan kadar smatra samo okvirom u kojem se kreću ideje, priče, emocije.