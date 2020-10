10 ukletih, čudnih i zabranjenih mjesta

Naš spektakularni planet ima toliko čuda za istraživanje. No, postoje mjesta koja su jednostavno preopasna, previše zaštićena ili možda previše posebna za posjetiti - čak i za najveće avanturiste.

Ona su potpuno odsječena od vanjskog svijeta, a koja su to mjesta pogledajte u nastavku_

Area 51, Nevada - nijedan popis zabranjenih mjesta ne bi bio potpun bez spominjanja područja 51 - kako se naziva udaljena baza američkog ratnog zrakoplovstva Edward Air Force, smještena u Južnoj Nevadi. Postrojenje je zatvoreno u tajnosti i premda se već dugo vjeruje da je to laboratorija za testiranje eksperimentalnih zrakoplova i naoružanja, omiljena teorija teoretičara zavjere je da je baza tamo gdje američka vlada pregledava i sprema srušene svemirske letjelice i izvanzemaljce, uključujući dokaze od navodnog sudara izvanzemaljaca koji je 1947. sletio u Roswell, New Mexico. Area 51 popularno turističko odredište za entuzijaste koji vjeruju u izvanzemaljce, no pristup samom području 51 je potpuno zabranjen.

Grobnica Qin Shi Huanga, Kina - grob prvog kineskog cara, Qin Shi Huanga, koji je umro 210. godine prije Krista, pokopan je duboko ispod brda u središnjoj Kini. Pogrebni kompleks sastoji se od komplicirane mreže podzemnih pećina koje su bile ispunjene svim stvarima koje će caru trebati u zagrobnom životu, uključujući reprodukciju nekoliko tisuća vojnika od gline, obitelji, slugu, konja i osoblja, nadaleko poznate kao vojska terakote. Iskopano je preko 2000 statua, međutim kineska vlada možda nikada neće dopustiti iskopavanje careve grobnice, odlučivši poštovati drevne obrede sahrane. Dok turisti mogu vidjeti carsku glinenu vojsku tijekom obilaska mjesta, glavna grobnica drevnog ratnika vjerojatno zauvijek ostati zatvorena.

Otok Sentinel, Andamanski otoci - ovaj mali, jako šumovit otok u Bengalskom zaljevu u potpunosti je okružen koraljnim grebenom, što otežava pristup brodom. Međutim, njegova nepristupačnost nije glavna prepreka za posjetitelje. Sjeverni otok Sentinel naseljava mala zajednica starosjedilaca poznata kao Sentinelejci, koji su odbacili kontakt sa svim drugim narodima - oni su među posljednjim svjetskim zajednicama koje moderna civilizacija nije taknula. Pleme je, navodno, 2008. godine ubilo dva ribara čiji je brod slučajno zalutao preblizu. A nakon snažnog potresa u Indijskom oceanu 2004. godine i posljedica cunamija, Sentinelejci su napali istraživačke helikoptere koji su procjenjivali štetu na tom području, koji su pucali strijele i bacali kamenje dok je letjelica letjela iznad obalne crte.

Otok i vulkan Heard, Australija - ovaj vulkanski antartkički otok, smatra se jednim od najudaljenijih mjesta na zemlji. Površina od 368 kvadratnih kilometara je planinska, ima 41 ledenjak, a dom je i mnoštva divljih životinja, uključujući pingvine, tuljane i morske ptice. Međutim, 2000. godine, Sveučilište na Havajima primijetilo je protok lave dug dva kilometra koji dolazi s jugozapadne strane Mawsonovog vrha, vulkana visokog 836 metara, koji je bio aktivan od tada. Osim vulkana i njegovih opasnosti, vrijeme na otoku je prilično loše

Otok zmija, Brazil - Ilha da Queimada Grande, to jest Otok zmija, kako se od milja naziva, je otok od 43 hektara smješten na brazilskoj obali, otprilike 32 kilometra od obale Sao Paula. Na otoku se nalazi jedna od najsmrtonosnijih vrsta zmija na svijetu. Na otoku ih ima više od 4 000. Brazilska vlada zabranila je svim posjetiteljima da se zakorače na otok uz jednu iznimku - svakih nekoliko godina vlada dodjeli malom broju znanstvenika dozvolu kako bi mogli proučavati jedine stanovnike otoka - zmije.

Poveglia, Italija - ovaj mali otok nalazi se između Venecije i Lida unutar Mletačke lagune na sjeveru Italije i smatra se jednim od najukletijih mjesta na svijetu. Otok je napušten otkako se 1968. zatvorila psihijatrijska bolnica. Priča se da duhovi žrtava kuge, ratnih žrtava, kao i duh doktora ubojice lutaju po raspadajućim terenima. Talijanska vlada je ponudila otok na dugoročni zakup (99 godina) 2014. godine u nadi da će ga netko obnoviti.

Svalbard - Trezor sjemena, Norveška - Svalbard Global Seed Vault je globalni, podzemni trezor sjemena. Trezor se nalazi na oko tisuću kilometara udaljenom od Sjevernog pola. Zgrada je to s najsuvremenijom opremom u kojoj se čuva oko 840.000 uzoraka od čak 4000 ranih vrsta sjemenki sa svih strana svijeta. Trezor je sagrađen s namjerom kako bi se očuvala raznovrsnost usjeva u slučaju neke globalne katastrofe ili nečeg sličnog, a koje bi uzrokovalo nestanak raznih usjeva od kojih dobivamo hranu. U slučaju regionalne ili globalne katastrofe ovaj supermoderan objekt osigurava da se globalna proizvodnja hrane ponovno pokrene. Ulaz u banku imaju isključivo zaposlenici, te vladine organizacije iz svijeta koje pohranjuju sjemenke, i to mogu pristupiti isključivo svojim sjemenkama.

Špilja Lascaux, Francuska - ova špiljski kompleks, smješten na sjeverozapadu Francuske, dom je jednog od najpoznatijih primjera pećinskih paleolitika ikada otkrivenih. Smatra se da su drevna umjetnička djela stara više od 17.000 godina i uglavnom prikazuju slike velikih životinja za koje je dokazano da su fosilna iskopavanja tada živjela na tom području. Špilje su čak navedene i kao UNESCO-ova svjetska baština. Međutim, od 2008. godine, špilje su bile potpuno zatvorene za javnost nakon izbijanja gljivica, a samo nekolicina znanstvenika smije ući i to samo nekoliko dana mjesečno kako bi mogli proučavati slike.

Vatikanski tajni arhivi, Vatikan - ukopani duboko u zidinama Vatikana, a uglavnom pod zemljom, nalaze se Vatikanski tajni arhivi u kojem se nalazi ogromna povijest djela Svete Stolice, zajedno s povijesnim dokumentima, državnim dokumentima, papinskim knjigama računa i drugim službenim prepiskama, od kojih neki potječu iz 8. stoljeća. Predmeti uključuju pisma Michelangela, pismo kraljice Marije I. napisano dok je čekala izvršenje, i zahtjev kralja Henryja VIII za poništenje braka. Procjenjuje se da se arhivi, koji su službeno vlasništvo sadašnjeg pape, prostiru na 83 kilometra polica s više od 35.000 predmeta. Osim vrlo malo osoblja koje se brine za arhive, pristup je strogo ograničen na kvalificirane znanstvenike iz vrlo odabrane visokoškolske i istraživačke institucije.

Velike grobnice Ise, Japan - ovo šinto svetište Isa, smješteno u gradu Uji-tachi je kompleks posvećen božici Amaterasu-omikami, koji se sastoji od dva glavna svetišta i oko 125 sekundarnih svetišta. Dok se govorka da mjesto svetišta datira iz trećeg stoljeća, stajaće građevine demontirane su i mijenjane svakih 20 godina - posljednje u 2013. godini - što je u skladu sa šinto vjerovanjima vezanim za smrt i obnovu. Pristup je ograničen samo na visoke svećenike koji mora biti članovi japanske carske obitelji.