10 stvari koje možete naučiti u dobroj vezi

Dobra veza znači i jednu stvar koju obično zaboravljamo - sve počinjete učiti ispočetka. Drugačije se ponašate, počinjete razmišljati kao dio tima koji se zajednički probija kroz život. Odjednom imate više razumijevanja i prihvaćanja za svog partnera, umjesto da vas samo frustrira, kao što je to bilo slučaj u bivšim vezama.

1. Nerazumijevanje je neizbježno.

Bit će nerazumijevanja. Shvatite li partnerove riječi na jedan način, a onda shvatite da je mislila/o nešto potpuno drugačije, nemojte je/ga kažnjavati. Pustite. Vraćate li se neprestano na to, samo ćete oštetiti vezu i kasnije imati problema u komunikaciji. Ponekad će ono što kažete ili napravite biti krivo shvaćeno i frustrirat će vas što to vaš partner ne shvaća. Napravite korak unatrag i shvatit ćete da to uopće nije bitno. Nesporazumi su i smišljeni da bi ih se melo pod tepih. To postaje problem samo ako im dopustite da narastu i postanu važni u vašoj vezi. Budite opušteni i oprostite nesporazume.

2. Naučite vjerovati.

Morate vjerovati vašem partneru. Zašto biste proveli život s nekim za koga mislite da će napraviti nešto grozno svaki put čim okrenete leđa? Ne vjerujete li da će vaš partner/ica biti vjeran, častan, brižan ili bilo što drugo, tada niste u dobroj vezi. Najbolje veze počinju s dubokim povjerenjem, a čak i kad se pojave problemi (a pojavit će se!), povjerenje je dovoljno jako da vas održi zajedno.

3. Nedostajte jedno drugome.

Zaljubljeni ste i logično je da čitavo vrijeme želite biti zajedno! Lijepo je maziti se po cijele dane i noći, no kada će doći vrijeme da iskusite druge stvari? Radom u drugim tvrtkama ili pohađanjem različitih škola stječete iskustvo koje će vam dati nove teme za razgovor. Izađete li sa svojim prijateljima, a partner sa svojima, otvorit ćete si prostor i vrijeme samo za sebe i vratit ćete se jedno drugome osvježeni. Nedostajat ćete jedno drugome, a to vam pomaže da shvatite pravu vrijednost svoje veze. Super je ako vam netko nedostaje jer će vas ponovni susret silno razveseliti i ojačati vašu vezu.

