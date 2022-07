10 razloga zašto ovaj vikend provesti na festivalu Mudri Brk

U petak, 29. srpnja, u Ljetnom kinu će nastupiti DJ Svemir s početkom u 21 sat, The Splitters na pozornicu stižu u 21:30, Irena Žilić će pred jelšanskom publikom zasvirati u 22:45, dok će Kopito točno u ponoć krenuti sa svirkom. Večer će zaključiti DJ Svemir, a zabava će se onda prebaciti u klub Villa Verde, gdje će Boo Dale puštati glazbu od 2 do 4. DJ Borovich, KLFM ekipa i Mudri Brk selection će od 13 do 19 sati birati najveće hitove u Zen Beach Baru u uvali Zenčišće blizu Jelse.

Dan kasnije, 30. srpnja, večer otvara DJ Čemer u 21 sat, dok će Miriiam započeti svirku u 21:30. Marshmallow Notebooks nastupa u 22:45 sati, dok će Neon Wife na pozornicu doći u ponoć. Večer će zaključiti žestoki Ministranti, a njihov koncert kreće u 1 sat. Nakon njih program se seli u Villa Verde, gdje će publiku zabavljati Banana Zvuk do ranih jutarnjih sati. Zenčišće beach DJ set u istoj postavi kao dan ranije zabavljat će publiku od 13 do 19 sati, a na istoj lokaciji bit će organizirane ekološke radionice te čišćenje plaže.

Donosimo i deset razloga zašto ovaj vikend provesti na festivalu Mudri Brk u Jelsi:

1. Glazbeni festival Mudri Brk debitira 29. i 30. srpnja u Jelsi na otoku Hvaru, a organizira ga istoimena diskografska kuća, dom izvođača kao što su Irena Žilić, Valentino Bošković, Miriiam, Tidal Pull, Ministranti itd., u suradnji s Udrugom za promicanje kulture "Jelsa", TZ Jelsa i Općinom Jelsa.

2. Festivalski line up zastupa kompletnu domaću glazbenu demografiju - dakle, bit će ponešto za sva nepca: Irena Žilić, Kopito, Ministranti, Neon Wife, Miriiam, The Splitters, Banana Zvuk, Boo Dale, The Marshmallow Notebooks!

3. Za zagrijavanje i after partyje zaduženi su DJ Borovich, DJ Svemir, DJ Čemer i KLFM ekipa.

4. Mudri Brk najzeleniji je festival u Hrvatskoj - uz ekološke radionice za mlađe i starije, organiziraju se čišćenja plaža i podmorja, odvoz otpada, nema slamki ni plastičnih čaša, a bendovi smanjuju svoj ugljični otisak posebnim aranžmanima putovanja. Čujete li vi to, ekipo iz Coldplayja?

5. Šarmantna Jelsa ima sve za savršeni vikend i bijeg iz grada: predivne plaže, čisto more, sunčanu rivu i jedinstveni plavac zbog kojeg ćete svoj boravak na festivalu učiniti (ne)zaboravnim.

6. Jesmo li spomenuli jelšanski plavac? Jesmo! Dodajte tome i zavodljivu bogdanušu, jedinstveni hvarski prošek, likere od kadulje i rogača te najfiniju domaću čokoladu s mediteranskim biljem...

7. Mudri Brk predstavit će najmlađeg domaćeg DJ-a, Relju Borovića aka DJ Svemir kojem je samo 7 godina! No, to ga neće spriječiti da vam razmrda kukove svojom kombinacijom dance beatova i old school hip hopa, uz samurajski skrečing.

8. Cijena? Prava sitnica! Ulaznica za jedan dan iznosi 50 kuna, dok je festivalska ulaznica za oba dana 70 kuna. Nema pretprodaje, samo dobra stara kupovina na ulazu u Ljetno kino Jelsa.

9. Od sjetnog kantautorstva preko elektro ritmova i žestokog rock and rolla do otočkog vala, Mudri Brk okuplja neke od trenutno najzanimljivijih hrvatskih glazbenika. Ne treba sumnjati da će ih prostor jelšanskog Ljetnog kina dodatno inspirirati stoga očekujte glazbeni doživljaj kojeg ćete prepričavati unucima.

10. Riječ je o prvom izdanju festivala, prvi se pamte, a tko pamti, taj (se) vrati!

Cijena karata je 50 kn za jedan dan, 70 kn za dva dana. Karte će biti u prodaji isključivo na ulazu u Ljetno kino. Ako je nekome baš napeto, može napraviti rezervaciju na mudri.brk@gmail.com s naslovom maila "AJ ME ZAPIŠI", imenom i prezimenom osobe i brojem karata.

Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", a glavni pokrovitelji su TZ Jelsa, Općina Jelsa i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ostali sponzori su HDS Zamp, Vrsa Trade, Radio Jelsa, Broodet, Dex Innovation and Impact, Priča, Pikutik, Aerial Production Croatia, Zen Bar i Caffe Bar Škver .

