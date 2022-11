10 poznatih i slavnih koji obožavaju kockati

Kockanje i slavne osobe često idu ruku pod ruku. Mnoge slavne osobe vole kockati, a za neke se čak zna da imaju problema s kockanjem.

Donosimo vam spisak deset poznatih i slavnih osoba koje vole kockanje:

1. Charlie Sheen - Slavni američki glumac, ovjenčan zlatnim globusom, Charlie Sheen veliki je obožavatelj kockanja i čak je rekao da je "ovisan o pobjedi". Poznato je da kocka na sve, od sporta do kasino igara.

2. Tobey Maguire - Holivudski glumac, svima poznat po ulozi popularnog super junaka Spidermana, Tobey Maguire je još jedna slavna osoba koja voli kockati. Redovit je na igrama pokera s visokim ulozima, a poznato je i da obožava i sportsko klađenje.

3. Leonardo DiCaprio - Oskarovac Leonardo DiCaprio je još jedna slavna osoba koja je rado viđen gost u brojnim kockarnicama. Poznato je i da Leonardo preferira igre sa iznimno visokim ulozima.

4. Ben Affleck - Ben Affleck je poznati glumac i redatelj. Posljednjih godina postao je poznat i po svojoj navici kockanja. Affleck je viđen kako kocka u kasinima diljem svijeta, a navodno je pritom izgubio milijune dolara.

Mnogi su ljudi kritizirali Afflecka zbog njegove navike kockanja, govoreći da je to bacanje novca i da bi umjesto toga trebao koristiti svoje resurse za pomoć drugima, no, Affleck je branio svoje navike rekavši da je to za njega hobi i da u tome uživa.

Također tvrdi da nikada nije izgubio više novca nego što si može priuštiti. Unatoč kritikama, čini se da Affleck vjerojatno neće uskoro prestati kockati. Rekao je da planira nastaviti kockati sve dok mu to bude zabavno.

5. Matt Damon - Matt Damon poznat je po tome što je strastveni kockar. U jednom prepričavanom događaju Damon je navodno osvojio 1,5 milijuna dolara igrajući blackjack u kasinu Caesars Palace u Las Vegasu.

6. Jamie Gold - Jamie Gold je profesionalni igrač pokera koji je osvojio Svjetsko prvenstvo u pokeru 2006. godine. Također je kockao u drugim casino igrama i sportovima. Jamie Gold je idol među suvremenim igračima pokera koji se okupljaju na web stranicama kao što su Bet at home i mnogim drugima.

7. Michael Jordan - Najbolji NBA košarkaš svih vremena Michael Jordan također voli kockati i često se kladi na sport, a omiljeni sport za klađenje mu je golf.

8. Tiger Woods - S druge pak strane, najpoznatijem igraču golfa svih vremena, klađenje na golf nije prva opcija. Woods je rado viđen gost u elitnim svjetskim kazinima gdje bira igra s velikim ulozima.

9. Phil Mickelson - Još jedan svjetski poznati golfer i multimilijunaš Phil Mickelson ljubitelj je glamuroznih svjetskih kasina, a ono što ga najviše privlači su također "high stake" igre.

10. Kobe Bryant - Profesionalni je košarkaš koji je bio upleten u nekoliko kockarskih skandala. Godine 2007. optužen je za klađenje na košarkaške utakmice, a 2011. upleten je u kockarski skandal u koji je bila uključena sudačka organizacija NBA lige. U oba slučaja, Bryant je negirao bilo kakvu krivnju.