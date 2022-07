10. Otvoreni filmski festival Travno

Ovogodišnje 13. izdanje VAFI & RAFI festivala je održano od 26. do 28. svibnja u Rijeci (RAFI sekcija) te od 2. do 5. lipnja 2022. godine u Varaždinu (VAFI sekcija) pod pokroviteljstvom HAVC-a, Grada Varaždina i Rijeke, Društva hrvatskih filmskih redatelja, Varaždinske i Primorsko-goranske županije, a uz suorganizatore ASIFA Hrvatske, Hrvatski filmski savez, Koncertni ured Varaždin, POU Varaždin, Kino Gaj i Dječju kuću. Zemlja partner festivala je bila Republika Češka.

Izbor nagrađenih filmova - KUC Travno

- Morska priča - A sea story, 2'28", Rusija, Children film studio "Poisk"

- Ljudsko biće - Human being, 1'11", Hrvatska, FKVK Zaprešić

- La Xonaca, 3'21", Meksiko, Cine Bajo el Cielo

- Super akcije našeg junaka - Our Heros superaction, 3'27", Hrvatska, NS Dubrava

- Stickmation - 2'41", Indija, Toon Club

- Zagledani u nigdje - Staring into nowhere, 7'09", Portugal, Anilupa

- Mozak na paši - The blank mind, 3'42", Hrvatska, ŠAF Čakovec

- Guskari - Geese keepers, 3'41", Hrvatska, NS Dubrava

- Život crva - Life of worms, 2'54", Hrvatska, FKVK Zaprešić

- Toucan - 4'43", Belgija, REKKER Animation Studio

- Rupa - The Hole, 2'30", Poljska, LAF WFA

- Offline - 3'57", Kina/Tajvan, Jiana Elementary School

- Katarza - Catharsis, 2'31", Hrvatska, UO Anima