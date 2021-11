Zvijezda pomaže kao i svake godine

Prijateljstvo osoba sa sindromom Down i Zvijezde gradi se već šestu godinu zaredom, a ovih blagdana nastavlja se suradnjom koja uključuje i potrošače. Na policama trgovina do 31. prosinca potražite Zvijezda suncokretovo ulje s limitiranom etiketom, a Zvijezda će od svake kupljene boce izdvojiti 20 lipa za Hrvatsku zajednicu za Down sindrom.

Hrvatska zajednica za sindrom Down krovna je organizacija koja okuplja osam hrvatskih Udruga za sindrom Down, a kroz niz aktivnosti poput tečajeva, predavanja, radionica, savjetovanja, terapija i raznih projekata nastoji promovirati integraciju, jednakost i pravo izbora za osobe suncokrete.

Ovogodišnje novo, limitirano pakiranje ulja koje već desetljećima čini neizostavni dio svakog kućanstva i koje je više godina za redom proglašeno najsnažnijim domaćim brendom prema istraživanju Ipsos Puls - BRANDScore oslikao je jedan od korisnika udruge.

- Zvijezdina donacija svake nas godine posebno obraduje. Posao koji radimo kako bismo poboljšali kvalitetu života naših malih i velikih suncokreta zahtjeva djelovanje na brojnim područjima - kako u sferi zdravstva i obrazovanja, tako i na području socijalne zaštite i zapošljavanja. Brinemo o oko 500 korisnika, i bez donacija poput ove, senzibilizirati javnost za potrebe osoba sa sindromom Down bilo bi znatno teže, usudim se reći - gotovo nemoguće, izjavila je Dinka Vuković, predsjednica Hrvatske zajednice za sindrom Down.

Sredstva koja će Zvijezda uručiti Zajednici bit će raspodijeljena između osam Udruga za sindrom Down koje djeluju u Hrvatskoj za edukacije, terapije i radionice koje provode.

- Nedavno obilježavanje 105. godina Zvijezdinog poslovanja podsjetilo nas je zbog koga smo tu, naših potrošača i zajednice u kojoj radimo. Budući da naš prvi proizvod i zaštitni znak potječe iz srca suncokreta, pružanje pomoći djeci sa sindromom Down - djeci suncokretima - za nas je svake godine veliki razlog za sreću i način da kažemo hvala, rekla je Jasna Pulić direktorica marketinga i razvoja u Zvijezdi.